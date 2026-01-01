Seedance 2.0 est désormais entièrement intégré à HeyGen. Crée des vidéos complètes avec ton jumeau numérique vérifié qui se déplace dans des prises de vue dignes du cinéma, génère des plans de coupe percutants à partir d’un simple prompt et enrichis chaque scène avec un contrôle précis sur la première et la dernière image. Une qualité vidéo professionnelle, sans aucune équipe de tournage.