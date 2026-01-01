Ton jumeau numérique en mouvement digne du cinéma
Seedance 2.0 est désormais entièrement intégré à HeyGen. Crée des vidéos complètes avec ton jumeau numérique vérifié qui se déplace dans des prises de vue dignes du cinéma, génère des plans de coupe percutants à partir d’un simple prompt et enrichis chaque scène avec un contrôle précis sur la première et la dernière image. Une qualité vidéo professionnelle, sans aucune équipe de tournage.
Trois outils, une plateforme. À toi de choisir comment créer.
Seedance 2.0 est intégré à trois outils différents au sein de HeyGen. Chacun d’eux est conçu pour un flux de travail créatif distinct. Utilise-en un seul ou combine les trois.
Place ton jumeau numérique dans des images Seedance dignes d’un film
Avec Avatar Shots, tu peux créer des scènes dignes d’un film dans lesquelles ton jumeau numérique vérifié se déplace, gesticule et apparaît dans des séquences générées par Seedance. Choisis n’importe quel environnement, angle de caméra ou type de mouvement – avec une animation ultra réaliste et une représentation cohérente de ton personnage dans chaque prise.
Mouvements de personnages ultra réalistes
Marcher, gesticuler et jouer avec une véritable présence physique et une crédibilité totale dans chaque plan.
Apparence cohérente sur toutes les prises de vue
Le visage, les vêtements et l’identité visuelle restent inchangés du premier au dernier plan, sans morphing ni variations de détails.
Plusieurs avatars dans une scène
Place plusieurs jumeaux numériques vérifiés dans une seule scène digne du cinéma, avec des mouvements synchronisés pour chaque personnage à l’image.
Tout arrière-plan, tout type de prise de vue
Travellings, prises de vue à la grue, FPV, larges plans d’ensemble et gros plans, le tout avec un langage cinématographique de la caméra qui réagit à ton prompt.
Votre identité, entièrement protégée. Seedance n’autorise aucun visage humain via son API publique. L’infrastructure propriétaire de consentement et de vérification d’identité de HeyGen est la raison pour laquelle votre jumeau numérique vérifié peut apparaître dans les enregistrements Seedance, alors qu’aucune autre plateforme ne peut offrir cela.
D’une simple entrée à une vidéo complète et finalisée
Video Agent prend ton entrée et en crée une vidéo complète – y compris le script, la structure, le montage et la voix off. Ton jumeau numérique est automatiquement combiné avec des images cinématographiques Seedance, ce qui donne une vidéo finalisée, prête à être publiée.
Du script à la vidéo finale
Saisis ton prompt ou colle ton script, et l’agent vidéo créera la structure, choisira les paramètres et te fournira une vidéo entièrement montée.
Jusqu’à trois minutes par vidéo
Assez long pour faire passer un véritable message, assez court pour garder l’attention – avec des prises de vue cinématographiques de Seedance automatiquement enchaînées.
Plusieurs avatars dans une scène
La structure, le rythme et le montage sont pris en charge pour toi, afin que tu puisses publier directement sur chaque canal, sans aucun effort de production supplémentaire.
Identité vérifiée, directement intégrée
Chaque vidéo utilise ton jumeau numérique vérifié et est protégée par l’infrastructure de consentement propriétaire de HeyGen.
Conçu pour de gros volumes, sans compromis sur la qualité. Video Agent est pensé pour les équipes et les créateurs qui doivent produire en continu pour leurs campagnes, leurs formations et leurs chaînes.
Génère des plans B dignes du cinéma à partir d’un prompt ou d’une image de référence
Le générateur vidéo IA te donne un accès direct à Seedance 2.0 pour la création de vidéos à partir de texte et d’images. Décris une scène, téléverse une image de référence et obtiens des séquences vidéo de qualité cinématographique, avec un contrôle précis sur la première et la dernière image.
Texte pour un B-roll digne du cinéma
Décrivez n’importe quelle scène, et Seedance produira des prises de vue dignes du cinéma, avec un niveau de contrôle de caméra digne d’un réalisateur et des mouvements physiquement précis.
Image de référence pour le matériel vidéo
Téléchargez une photo de produit, une image de lieu ou toute autre référence visuelle, et conservez le style, l’ambiance et le sujet dans chaque image.
Contrôle de la première et de la dernière image
Définis précisément où commence et où se termine une scène, et laisse Seedance générer tout ce qui se trouve entre les deux avec une continuité visuelle parfaitement fluide.
Des enregistrements de qualité studio avec un simple prompt
Génère des plans de coupe qui donnent l’impression d’avoir été tournés sur place avec une équipe complète – avec un éclairage dynamique, une physique réaliste et des mouvements de caméra dignes du cinéma.
La B‑roll cinématographique n’est plus une question de budget, mais de prompt. Quand le niveau d’exigence monte, ajuste ta créativité au montage. Utilise Seedance 2.0 pour rendre l’impossible présent dans chaque image.
Des vidéos dignes du cinéma pour chaque cas d’utilisation
Des vidéos entièrement brandées aux contenus sociaux percutants : Seedance 2.0 dans HeyGen te fournit des vidéos professionnelles pour tous les formats et tous les publics.
Vidéos de marque et de produit
Créez des vidéos entièrement brandées mettant en scène votre jumeau numérique dans des environnements cinématographiques. Réalisez des pitch decks, des lancements de produits et des annonces d’entreprise avec une qualité de production parfaitement alignée sur votre marque.
Contenus pour les réseaux sociaux et les publicités
Crée des plans B-roll dignes du cinéma et des prises de vue d’avatar qui arrêtent le défilement. Ajoute des références de produit, de lieu ou de style, et Seedance génère des séquences qui correspondent exactement à ton brief créatif.
Formation et apprentissage
Créez des modules de formation complets et des contenus pédagogiques avec votre jumeau numérique. Un seul prompt génère une vidéo structurée, entièrement montée, d’une durée maximale de trois minutes, que vous pouvez intégrer directement dans n’importe quel LMS ou plateforme d’apprentissage.
Rôle de leader d’opinion et marque personnelle
Publie régulièrement sans devoir te montrer toi-même devant la caméra à chaque fois. Ton jumeau numérique vérifié transmet ton message dans des environnements cinématographiques – avec l’authenticité et la présence que ton audience attend de ta marque personnelle.
Démonstrations de produits et présentations
Télécharge une photo de produit et génère à partir de celle-ci des prises de vue dignes du cinéma. Éclairage dynamique, mouvements réalistes, multiples angles de vue. Un contenu produit percutant, sans studio, sans photographe et sans budget de production.
Contenus avec plusieurs personnes et panneaux
Place plusieurs avatars vérifiés dans une seule scène cinématographique. Crée des conversations, des interviews et des formats de type table ronde avec une apparence cohérente et des mouvements synchronisés pour chaque personnage à l’image.
Quoi que tu veuilles faire, tu peux le faire maintenant
Seedance 2.0 fonctionne avec Avatar Shots, Video Agent et le générateur de vidéos IA. Le modèle de vidéo IA le plus cinématographique au monde est désormais intégré à chaque outil avec lequel tu travailles. Classé n°1 en réalisme sur G2. Ton jumeau numérique, ton identité vérifiée, ton histoire.