HeyGen x Granola
Granola enregistre tout ce qui est dit lors de vos réunions. HeyGen le transforme en une vidéo réaliste avec avatar et voix. Connecté à Claude via MCP, un simple prompt suffit pour passer des notes d’appel à une vidéo finalisée et narrée.
Granola lit l’ambiance, HeyGen crée la vidéo
Lorsque vous saisissez une invite faisant référence à une réunion Granola et à une vidéo HeyGen dans la même phrase, Claude identifie les outils dont il a besoin et les appelle dans l’ordre : il commence par lire l’historique de vos réunions depuis Granola, puis génère la vidéo via HeyGen.
Claude appelle list_meetings pour trouver le bon appel par nom, date ou participant, puis get_meetings pour récupérer l’intégralité des notes. Il rédige à partir de ce contenu un script adapté à la durée de la vidéo, puis le transmet à create_video_agent. L’agent s’occupe du reste et vous obtenez une vidéo dans votre bibliothèque HeyGen une fois le rendu terminé.
“Récupère ma dernière réunion Granola et transforme-la en une vidéo HeyGen de 60 secondes que je peux partager dans Slack pour les personnes qui n’étaient pas présentes.”
Connecter Granola dans Claude Connectors
Dans Claude, allez dans le menu en haut à gauche → Personnaliser → Connecteurs. Cliquez sur +, puis sur Parcourir les connecteurs, recherchez Granola et cliquez sur +. Une page de connexion s’ouvrira — connectez-vous à votre compte Granola pour accorder les autorisations d’accès à Claude. Pour Claude Code, exécutez : claude mcp add granola --transport http https://mcp.granola.ai/mcp
Ajouter HeyGen comme connecteur personnalisé
Allez sur developers.heygen.com/mcp/overview et copiez l’URL du point de terminaison MCP. De retour dans Claude Connectors, cliquez sur + → Add custom connector, nommez-le HeyGen, puis collez le point de terminaison : https://mcp.heygen.com/mcp/v1/
Assurez-vous que les deux connecteurs sont activés
Avant de commencer une conversation, vérifiez que les connecteurs Granola et HeyGen sont tous les deux activés dans votre session Claude en cours. Ils doivent être activés simultanément pour que Claude puisse les appeler dans le même flux de travail. Vous pouvez vérifier quels outils sont disponibles en demandant à Claude : Quels outils MCP as-tu à ta disposition ?
Lancez votre première invite et récupérez l’URL de la session
Essayez l’invite d’éléments d’action ci-dessus, ou commencez par : Récupère ma dernière réunion Granola et transforme-la en une vidéo HeyGen de 60 secondes que je peux déposer dans Slack.
Comment trois systèmes se connectent dans une seule invite
Claude agit comme l’orchestrateur : il lit à partir de Granola, analyse le contenu et écrit dans HeyGen. Aucun des deux outils ne sait que l’autre existe. Claude fait le lien entre eux.
Granola apporte les notes
Expose l’historique des réunions sous forme d’outils interrogeables. Claude lit ici les notes, les transcriptions et la liste des participants.
Claude lit le contexte
Orchestre les deux MCP. Résume les notes en un script et appelle HeyGen pour produire la vidéo.
HeyGen crée la vidéo
Reçoit l’invite et génère une vidéo. Renvoie le statut et l’ID de la vidéo une fois terminé.
Les outils que Claude utilise réellement
Chaque outil répertorié ici est réel, issu de la documentation MCP publiée pour Granola et HeyGen. Claude les sélectionne et les enchaîne en fonction de ce que demande votre prompt.
list_meetings
Parcourez votre liste de réunions par titre, date ou participants. Renvoie l’ID de la réunion, le titre, la date et les participants. Sur les offres payantes, inclut les notes partagées avec vous et peut être filtré par dossier.
obtenir_des_réunions
Récupérez l’intégralité du contenu de la réunion par ID — notes privées, notes enrichies par l’IA, participants. C’est l’outil qui extrait la véritable substance de la réunion que Claude utilise pour rédiger un script vidéo.
query_granola_meetings
Discutez directement avec vos notes Granola. Idéal pour des questions ouvertes comme « qu’avons-nous décidé concernant les prix sur l’ensemble de mes appels du mois dernier ? »
obtenir_transcription_réunion
Zoomez dans la transcription brute avec identification des intervenants. Idéal lorsque vous avez besoin de citations exactes pour votre script vidéo plutôt que de notes résumées par l’IA.
créer_un_agent_vidéo
Génération de vidéo en une seule étape à partir d’un prompt. L’agent gère automatiquement la rédaction du script, la sélection de l’avatar, la composition des scènes et le rendu.
get_video_agent_session
Interrogez le statut, la progression et le video_id d’une session d’agent active. Claude appelle cette méthode après create_video_agent pour savoir quand la vidéo est prête et récupérer l’URL de téléchargement.
créer_une_vidéo_à_partir_d_avatar
Création explicite de vidéos en utilisant un ID d’avatar spécifique, un ID de voix spécifique et un script textuel. Utilisez cette méthode plutôt que create_video_agent lorsque vous souhaitez contrôler directement l’apparence de l’avatar et le choix de la voix.
voix_conception
Trouvez des voix correspondant à une description en langage naturel. Renvoie jusqu’à 3 correspondances. Utile pour les invites qui ne font pas référence à une voix spécifique.
créer_traduction_vidéo
Traduisez une vidéo générée dans une ou plusieurs langues cibles avec clonage de voix et synchronisation labiale. Enchaînez cette étape après create_video_agent pour produire des vidéos récapitulatives multilingues.
Transformer les réunions en élan
L’objectif n’est pas de faire une simple vidéo récapitulative. C’est de créer une vidéo qui incite les parties prenantes concernées à s’engager et à agir dans les délais, y compris celles qui n’étaient pas présentes lors de l’appel.
Points d’action de la réunion
Le flux de travail principal : récupérer la dernière réunion, générer une vidéo de 60 secondes qui commence par le résultat, passe en revue chaque décision, mentionne chaque responsable par son nom avec sa tâche et son échéance, puis se termine par une demande explicite. Déposez-la dans Slack.
Séances d’information pour les parties prenantes
Prenez les notes d’une réunion de stratégie, de lancement ou de direction et générez une vidéo narrée pour les personnes qui doivent agir mais n’étaient pas présentes. Pas un simple résumé générique, mais un message direct sur ce qu’elles doivent savoir et faire.
Décisions de lancement et de projet
Lorsqu’une stratégie de lancement, une orientation de projet ou une décision clé est arrêtée en réunion, générez une vidéo qui diffuse cette décision de manière claire : qui est responsable de chaque partie du lancement, ce qui est figé et ce qui nécessite encore des contributions, et pour quand.
Responsabilisation inter-réunions
Utilisez query_granola_meetings pour faire ressortir les actions encore en cours sur plusieurs appels, puis générez une vidéo qui mentionne chaque responsable et chaque tâche en attente.
Compte-rendus de réunion multilingues
Générez la vidéo des actions à mener à partir des notes Granola en anglais, puis enchaînez avec create_video_translation pour les versions internationales — mêmes points clés, dans leur langue, avec synchronisation labiale — le tout à partir d’une seule invite Claude.
Commencez à créer des vidéos avec l’IA
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