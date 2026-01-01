Lorsque vous saisissez une invite faisant référence à une réunion Granola et à une vidéo HeyGen dans la même phrase, Claude identifie les outils dont il a besoin et les appelle dans l’ordre : il commence par lire l’historique de vos réunions depuis Granola, puis génère la vidéo via HeyGen.

Claude appelle list_meetings pour trouver le bon appel par nom, date ou participant, puis get_meetings pour récupérer l’intégralité des notes. Il rédige à partir de ce contenu un script adapté à la durée de la vidéo, puis le transmet à create_video_agent. L’agent s’occupe du reste et vous obtenez une vidéo dans votre bibliothèque HeyGen une fois le rendu terminé.