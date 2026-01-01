Studio de montage IA

Lorsque vous vous inscrivez pour la première fois à HeyGen avec votre adresse e‑mail professionnelle, vous devenez automatiquement l’Administrateur de votre espace de travail. Le rôle d’Administrateur vous donne un accès complet, y compris à la facturation, à la sécurité et aux autorisations, afin que vous puissiez poser dès le premier jour de bonnes bases. Après vous être connecté, vous créez votre espace de travail en lui donnant un nom — généralement le nom de votre entreprise ou de votre équipe — et en téléversant une image de profil ou un logo pour le rendre immédiatement reconnaissable.

À partir de là, vous accédez aux paramètres de l’espace de travail. Vous pouvez y mettre à jour le nom de l’espace, modifier l’image si nécessaire et commencer à personnaliser l’environnement pour qu’il reflète votre marque. Une fois cela fait, il est temps d’inviter vos coéquipiers. Dans l’onglet Membres, vous pouvez inviter des personnes par e‑mail et leur attribuer des rôles : les Administrateurs gèrent la facturation et la sécurité, les Éditeurs créent et modifient le contenu, et les Lecteurs peuvent accéder aux vidéos sans y apporter de changements. Chaque invitation donne à votre équipe le bon niveau d’accès et vous aide à collaborer efficacement.

En tant qu’Administrateur, vous êtes également responsable de la sécurité. Dans les paramètres de sécurité, vous pouvez activer l’authentification unique avec des fournisseurs comme Okta ou Microsoft Entra ID, configurer l’authentification à deux facteurs et appliquer des autorisations basées sur les rôles. Ces contrôles garantissent que votre espace de travail reste sécurisé et que votre contenu est protégé.

En suivant ces étapes, vous disposerez d’un espace de travail HeyGen entièrement configuré, prêt pour la collaboration et la création vidéo. Ces bases vous permettent de rester organisé, de protéger votre marque et de faire évoluer la production au sein de votre équipe.

Voilà pour votre introduction à HeyGen. Dans les prochains modules, nous verrons comment personnaliser votre kit de marque, explorer AI Studio et commencer à créer vos premières vidéos avec des avatars, des voix et des modèles.