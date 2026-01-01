Configurer votre espace de travail (pour les utilisateurs Teams/Pro)

Bienvenue à HeyGen Academy.

La première étape pour bien commencer consiste à configurer votre espace de travail. Ce processus vous permet de créer et de personnaliser votre espace afin qu’il soit prêt pour une collaboration efficace au sein de votre équipe.

Accédez aux paramètres de votre espace de travail

Depuis la page d’accueil de HeyGen, cliquez sur la flèche à côté de votre nom dans le coin inférieur gauche.

Sous Personnel, vous verrez votre compte individuel.

Sous Espace de travail, vous verrez tous les espaces de travail HeyGen que vous avez rejoints ou auxquels vous avez été invité.

Lorsque vous créez pour la première fois votre compte personnel, vous êtes généralement sur une offre gratuite. Une fois que vous rejoignez votre espace de travail entreprise, vous avez accès à toutes les fonctionnalités et à tous les paramètres de sécurité de l’entreprise.

Vous saurez que vous consultez l’espace de travail Enterprise lorsque vous verrez « Enterprise » dans le coin inférieur gauche.

Créer et configurer un nouvel espace de travail

Pour créer un nouvel espace de travail, ouvrez le menu en bas à gauche et accédez à Paramètres.

Dans les paramètres de votre espace de travail, vous pouvez :

Saisissez le nom de votre espace de travail

Téléchargez un logo

Ajouter une courte description

Configurer qui peut rejoindre l’espace de travail

Contrôlez qui peut inviter de nouveaux membres

Vous pouvez également activer le filigrane assisté par IA pour appliquer un filigrane à toutes les vidéos créées dans l’espace de travail.

Choisissez qui peut rejoindre votre espace de travail

Vous disposez de trois options pour contrôler l’accès à votre espace de travail :

Toute personne disposant de l’adresse e-mail de votre entreprise peut rejoindre automatiquement

Cette option est idéale pour les grandes équipes ou les offres avec un nombre de places illimité. Toute personne utilisant l’adresse e-mail de votre entreprise peut s’inscrire, contourner le paywall, terminer l’onboarding et rejoindre l’espace de travail automatiquement, sans approbation.

Toute personne utilisant le domaine de messagerie de votre entreprise doit demander à rejoindre l'espace de travail

Cette option est recommandée si vous disposez d’un nombre limité de places ou si vous souhaitez mieux contrôler qui rejoint l’espace. Les utilisateurs ayant votre domaine peuvent demander l’accès, que vous pouvez approuver ou refuser.

Seuls les membres invités manuellement peuvent rejoindre

Cette option offre le niveau de contrôle et de confidentialité le plus élevé. L’espace de travail n’est visible que par les utilisateurs que vous invitez directement.

Une fois que vous avez terminé ces étapes, votre espace de travail est entièrement configuré.

Vous avez nommé votre espace de travail, ajouté votre logo et personnalisé les paramètres pour refléter votre marque.

Votre espace de travail est maintenant prêt, et vous pouvez commencer à inviter des membres de l’équipe dès que vous êtes prêt à collaborer.