Premiers pas

Terminons la configuration de votre compte avec la checklist de mise en route. La mise en route est une checklist intégrée au tableau de bord HeyGen. Vous la verrez sur le tableau de bord lorsque vous vous connecterez à votre compte pour la première fois. Elle est conçue pour guider les nouveaux administrateurs à travers les premières étapes essentielles afin d’activer leur espace de travail HeyGen et de préparer leur équipe à collaborer.

Accéder au panneau de mise en route

Connectez-vous à votre compte HeyGen et ouvrez le tableau de bord.

Le panneau de mise en route apparaît lorsque vous vous connectez pour la première fois en tant que nouvel administrateur. Cette liste de contrôle est intégrée directement au tableau de bord HeyGen et vous aide à activer votre espace de travail et à préparer votre équipe à collaborer.

Depuis le tableau de bord, sélectionnez Commencer pour lancer votre expérience d’intégration.

Comprendre les étapes d’onboarding

La checklist de démarrage comprend trois étapes principales :

Configurez votre espace de travail

Inviter des membres

Configurer les paramètres de sécurité

Chaque étape est automatiquement cochée au fur et à mesure que vous accomplissez les tâches requises. Vous pouvez revenir à la liste de contrôle à tout moment, et vous n’avez pas besoin de tout terminer en une seule session.

Configurez votre espace de travail

Cette étape consiste à personnaliser votre environnement HeyGen.

Vous ajouterez les détails de votre marque, téléchargerez les ressources clés et ajusterez les paramètres de l’espace de travail afin que tout soit aligné sur l’identité de votre équipe et prêt à être utilisé.

Inviter des membres

Utilisez cette étape pour faire venir vos coéquipiers dans HeyGen.

Vous pouvez inviter des membres dans votre espace de travail et leur attribuer les rôles et autorisations appropriés, afin que chacun dispose des accès nécessaires pour collaborer efficacement.

Configurer les paramètres de sécurité

Cette étape garantit la protection de votre espace de travail.

Vous configurerez des fonctionnalités de sécurité telles que l’authentification unique avec des fournisseurs comme Okta ou Azure, et mettrez en place des contrôles d’accès pour sécuriser votre compte.

À mesure que chaque étape est terminée, elle est indiquée comme telle dans le panneau de prise en main. Une fois toutes les étapes achevées, votre espace de travail devient un hub entièrement personnalisé, sécurisé et collaboratif pour votre équipe.