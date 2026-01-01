Invitez des membres dans votre espace de travail (pour les utilisateurs Teams/Pro)

Voyons comment inviter des coéquipiers dans votre espace de travail afin que vous puissiez collaborer et commencer à créer immédiatement.

Invitez des membres dans votre espace de travail

Depuis le tableau de bord, cliquez sur votre compte, puis allez dans Gérer les espaces de travail. Dans la vue de gestion des espaces de travail, vous verrez :

Une liste des utilisateurs que vous avez déjà invités

Leurs rôles attribués

Leur statut d’invitation actuel

Cette zone peut également suggérer des coéquipiers qui se sont inscrits à HeyGen en utilisant le domaine de messagerie de votre entreprise.

Vous pouvez inviter de nouveaux membres en :

Saisir leur adresse e-mail, ou

Copier et partager le lien d’invitation

Après l’envoi d’une invitation, l’adresse e-mail de l’utilisateur apparaîtra dans la liste avec le statut Invitation envoyée.

Si votre espace de travail est configuré pour exiger une approbation pour rejoindre, vous verrez également les demandes d’adhésion dans cette vue.

Suivre le statut des invitations et des demandes

Une fois qu’un utilisateur se connecte à HeyGen, accepte l’invitation et rejoint l’espace de travail, son statut passe à Actif.

Si vous approuvez une demande de rejoindre l’espace de travail, l’utilisateur devient immédiatement un membre actif de l’espace de travail. Son nom apparaît dans la liste des membres actifs et une place est utilisée.

Comprendre les rôles de l’espace de travail

Les espaces de travail HeyGen prennent en charge plusieurs rôles, chacun avec des autorisations différentes.

Super Admin

Les Super Admins gèrent généralement l’abonnement HeyGen et les espaces de travail. Ils disposent d’un accès complet, y compris la gestion des utilisateurs et des autorisations, la réalisation d’achats ou de mises à niveau, ainsi que la création, la modification et la relecture du contenu.

Développeur

Les développeurs peuvent créer du contenu et accéder à l’API HeyGen. Attribuez ce rôle aux membres de l’équipe qui ont besoin d’intégrations avancées, comme la connexion à un CRM ou à un système d’e‑mail.

Créateur

Les créateurs sont des utilisateurs qui produisent régulièrement du contenu. Ils peuvent créer des avatars, des vidéos et des voix, mais ne peuvent pas gérer les autorisations, les achats ou l’accès à l’API.

Lecteur

Les lecteurs sont généralement des relecteurs ou des approbateurs. Ils peuvent consulter le contenu mais ne peuvent pas le modifier.

Approuver ou refuser les demandes d’adhésion

Si votre espace de travail exige que les utilisateurs demandent l’accès, vous pouvez examiner les demandes à deux endroits :

Le panneau de notifications

L’onglet Membres et Espaces de travail

Depuis l’un ou l’autre de ces emplacements, vous pouvez accepter ou refuser les demandes en attente. Une fois approuvée, la personne devient un membre actif et occupe une place.

Partager du contenu au sein de l’espace de travail

En plus des rôles, vous pouvez contrôler l’accès à des projets, vidéos ou dossiers individuels.

Pour partager du contenu :

Sélectionnez le menu à trois points sur un brouillon, une vidéo ou un dossier

Choisissez Partager

À partir de là, vous pouvez :

Partager avec des utilisateurs spécifiques

Attribuer des autorisations en lecture seule ou en modification

Définissez l’accès global pour vous seul, pour certains utilisateurs sélectionnés ou pour toute personne ayant accès à l’espace de travail

Les utilisateurs ayant un rôle de lecteur resteront toujours en mode consultation uniquement.

Partager et publier des vidéos

Une fois la vidéo générée, elle s’ouvre sur la page de partage, où vous pouvez :

Protéger la vidéo par mot de passe

Configurer les autorisations d’accès générales

Ajouter ou modifier les légendes

Vous pouvez également utiliser l’onglet Partager pour publier la vidéo sur le web, permettant à toute personne de regarder une version en lecture seule sans se connecter.

Une fois ces étapes terminées, vous êtes prêt à collaborer avec votre équipe dans HeyGen en invitant des membres, en attribuant des rôles et en partageant du contenu en toute sécurité.