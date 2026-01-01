Invitez des membres dans votre espace de travail (pour les utilisateurs Teams/Pro)

Voyons comment inviter des coéquipiers dans votre espace de travail afin que vous puissiez collaborer et commencer à créer immédiatement.
Invitez des membres dans votre espace de travail
Depuis le tableau de bord, cliquez sur votre compte, puis allez dans Gérer les espaces de travail. Dans la vue de gestion des espaces de travail, vous verrez :
Cette zone peut également suggérer des coéquipiers qui se sont inscrits à HeyGen en utilisant le domaine de messagerie de votre entreprise.
Vous pouvez inviter de nouveaux membres en :
Après l’envoi d’une invitation, l’adresse e-mail de l’utilisateur apparaîtra dans la liste avec le statut Invitation envoyée.
Si votre espace de travail est configuré pour exiger une approbation pour rejoindre, vous verrez également les demandes d’adhésion dans cette vue.
Suivre le statut des invitations et des demandes
Une fois qu’un utilisateur se connecte à HeyGen, accepte l’invitation et rejoint l’espace de travail, son statut passe à Actif.
Si vous approuvez une demande de rejoindre l’espace de travail, l’utilisateur devient immédiatement un membre actif de l’espace de travail. Son nom apparaît dans la liste des membres actifs et une place est utilisée.
Comprendre les rôles de l’espace de travail
Les espaces de travail HeyGen prennent en charge plusieurs rôles, chacun avec des autorisations différentes.
Approuver ou refuser les demandes d’adhésion
Si votre espace de travail exige que les utilisateurs demandent l’accès, vous pouvez examiner les demandes à deux endroits :
Depuis l’un ou l’autre de ces emplacements, vous pouvez accepter ou refuser les demandes en attente. Une fois approuvée, la personne devient un membre actif et occupe une place.
Partager du contenu au sein de l’espace de travail
En plus des rôles, vous pouvez contrôler l’accès à des projets, vidéos ou dossiers individuels.
Pour partager du contenu :
À partir de là, vous pouvez :
Les utilisateurs ayant un rôle de lecteur resteront toujours en mode consultation uniquement.
Partager et publier des vidéos
Une fois la vidéo générée, elle s’ouvre sur la page de partage, où vous pouvez :
Vous pouvez également utiliser l’onglet Partager pour publier la vidéo sur le web, permettant à toute personne de regarder une version en lecture seule sans se connecter.
Une fois ces étapes terminées, vous êtes prêt à collaborer avec votre équipe dans HeyGen en invitant des membres, en attribuant des rôles et en partageant du contenu en toute sécurité.