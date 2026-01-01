Accueil Académie Localisation Localisation

Localisation

La localisation est le processus d’adaptation d’un contenu vidéo pour qu’il paraisse naturel et pertinent dans différentes langues et régions. Avec l’IA, cela ne nécessite plus de nouveaux tournages, de comédiens voix-off ni de longs cycles de production.

La traduction optimisée par l’IA analyse l’audio de votre vidéo, le traduit dans de nouvelles langues et génère des voix off ou des sous-titres synchronisés. Dans des flux de travail plus avancés, elle peut également adapter le rythme, le ton et même les mouvements des lèvres, afin que les vidéos traduites paraissent fluides et naturelles.

Comment fonctionne la localisation optimisée par l’IA

Au lieu de créer des vidéos distinctes pour chaque langue, vous pouvez traduire une seule vidéo en de nombreuses langues. L’IA se charge de la conversion linguistique et de la synchronisation, ce qui vous permet de lancer plus rapidement vos contenus sur de nouveaux marchés tout en économisant du temps et des coûts de production.

Cette approche garantit également que votre message reste cohérent dans toutes les régions.

Pourquoi la localisation améliore l’engagement

La localisation améliore considérablement l’engagement du public. Les spectateurs sont plus susceptibles de faire confiance à un contenu et de s’y identifier lorsqu’il est proposé dans leur langue maternelle, surtout lorsque le ton et la voix de la marque restent cohérents.

Là où la localisation apporte le plus de valeur

La localisation vidéo basée sur l’IA est particulièrement précieuse pour les équipes dans les domaines suivants :

Formation et intégration

Programmes d’éducation et d’apprentissage

Marketing et communications clients

Communications internes

Ces cas d’usage exigent souvent que le même message soit diffusé à l’échelle mondiale sans compromettre la clarté ni la qualité.