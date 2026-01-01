Accueil Académie Localisation Comment traduire votre vidéo

Comment traduire votre vidéo

Atteindre des audiences internationales ne nécessite plus de nouveaux tournages ni de doublage. Avec HeyGen, vous pouvez traduire et localiser vos vidéos directement sur la plateforme en utilisant des outils d’IA intégrés pour la voix, les sous-titres et le synchronisation labiale. Que vous créiez une nouvelle vidéo de zéro ou que vous adaptiez un contenu existant, la traduction est conçue pour être rapide, flexible et cohérente avec votre marque.

Démarrer une traduction vidéo

Depuis votre tableau de bord HeyGen, cliquez sur Créer, puis sélectionnez Traduire une vidéo. Vous verrez deux options de traduction : Traduction hyperréaliste et Doublage audio.

Choisissez la traduction hyperréaliste lorsque le visage de l’orateur est clairement visible, car elle inclut une synchronisation labiale avancée. Choisissez le doublage audio lorsque l’orateur est petit à l’écran, hors champ, ou lorsque la rapidité est prioritaire, car cette option se concentre sur la traduction de la voix sans synchronisation labiale.

Importez directement votre fichier vidéo ou collez un lien YouTube ou Google Drive. Si vous utilisez un lien, assurez-vous qu’il soit accessible publiquement. Pour de meilleurs résultats, utilisez une vidéo en haute résolution avec un son clair.

Choisissez un moteur de traduction

Une fois votre vidéo téléchargée, vous verrez les options de moteur de traduction : Rapide et Qualité.

Le mode Qualité utilise un modèle plus avancé pour offrir une meilleure précision de synchronisation labiale, un timing et des mouvements de bouche plus naturels, un son plus clair, ainsi qu’une gestion plus robuste des séquences difficiles, comme les prises de vue de côté ou en faible luminosité. Le traitement est plus long et consomme davantage de crédits, mais il produit les résultats les plus réalistes et les plus soignés.

Le mode Rapide est idéal si vous avez besoin d’un délai d’exécution plus court ou si vous n’avez pas besoin d’une synchronisation labiale précise.

Sélectionnez une traduction rapide ou avancée

Après avoir choisi votre moteur, décidez entre Traduction rapide et Traduction avancée.

Traduction rapide est l’option la plus rapide. Sélectionnez la langue d’origine, choisissez jusqu’à cinq langues cibles, puis cliquez sur Traduire.

La traduction avancée vous offre davantage de contrôle. Vous pouvez sélectionner des langues ou importer votre propre fichier de traduction, ajouter un glossaire de marque pour garder une terminologie cohérente et ajuster la durée dynamique afin que le rythme paraisse naturel dans toutes les langues. Vous pouvez également activer ou désactiver la synchronisation labiale, supprimer le bruit de fond, faire correspondre les spécifications de sortie de la vidéo d’origine, regrouper les traductions dans une collection, activer ou désactiver les sous-titres et appliquer une amélioration de la voix pour une narration plus claire.

Générer et examiner les traductions

Lorsque vos paramètres sont prêts, cliquez sur Traduire. Vos vidéos traduites apparaîtront dans votre bibliothèque et sur la page Partager, où elles seront prêtes à être relues, téléchargées ou partagées.