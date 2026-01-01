Accueil Académie Studio IA Comment ajouter des ressources à votre vidéo

Les ressources vidéo sont tous les éléments que vous utilisez pour créer vos vidéos. Cela inclut les images, les séquences vidéo, les fichiers audio, les logos, le texte et même les avatars IA.

HeyGen prend en charge un large éventail de formats, notamment les fichiers JPG et PNG jusqu’à 200 Mo, les fichiers MP4 et MOV jusqu’à 200 Mo, ainsi que les fichiers de polices TTF ou OTF jusqu’à 100 Mo. Garder ces ressources organisées facilite la modification, la réutilisation et la collaboration en toute confiance.

Téléchargez et organisez les ressources

Pour commencer, ouvrez Media et cliquez sur Upload pour ajouter vos fichiers à la bibliothèque de ressources de HeyGen. Vous pouvez téléverser plusieurs fichiers à la fois, y compris des images, des vidéos et de l’audio.

Si vous prévoyez d’utiliser un GIF, convertissez-le en MP4 avant de le téléverser dans l’éditeur vidéo.

Après le téléversement, vous pouvez renommer les ressources pour plus de clarté. Pour les fichiers vidéo, vous avez également la possibilité d’extraire uniquement l’audio. Créer des dossiers pour chaque projet, marque ou type de contenu permet de garder l’ensemble bien organisé et facile à retrouver.

Pour supprimer des ressources, sélectionnez-les à l’aide de la case à cocher ou du menu à trois points, puis choisissez Supprimer.

Ajoutez des ressources à votre projet

Revenez à votre projet dans AI Studio une fois que votre script et votre avatar sont prêts. À partir de là, vous pouvez commencer à concevoir votre scène en ajoutant des arrière-plans, des médias et d’autres éléments visuels.

Si votre avatar inclut un arrière-plan intégré, sélectionnez l’avatar et utilisez Background Remover pour le placer sur un nouvel arrière-plan. Vous pouvez redimensionner l’avatar en faisant glisser les coins afin qu’il s’adapte à votre mise en page.

Personnaliser les arrière-plans et les médias

Cliquez sur Arrière-plan pour choisir parmi des couleurs unies, des images libres de droits, des vidéos ou des modèles. Pour plus de flexibilité, sélectionnez Détacher de l’arrière-plan afin de déplacer et redimensionner librement les éléments dans la scène.

L’onglet Médias vous donne accès à la bibliothèque de contenus de HeyGen, à vos fichiers importés, ainsi qu’à l’option d’ajouter d’autres médias. Tout média présent ici peut également être défini comme arrière-plan.

Ajouter et gérer l’audio

Pour ajouter une musique de fond, ouvrez l’onglet Musique. Vous pouvez sélectionner des pistes de la bibliothèque HeyGen ou importer vos propres fichiers audio.

L’audio apparaît dans le lecteur de scène sous votre vidéo. Utilisez le menu à trois points sur la piste audio pour effectuer des ajustements, comme couper ou remplacer le fichier.

Modifier les images et les visuels

Pour les images, vous pouvez ajuster le rayon des coins pour créer des bords plus doux ou modifier les visuels à l’aide de l’IA. Saisissez simplement une instruction de modification, sélectionnez votre moteur d’IA préféré et ajoutez éventuellement une image de référence pour guider le résultat.

Pour ajouter de la variété visuelle, ouvrez l’onglet Éléments. Vous y trouverez des éléments premium tels que des formes, des cadres, des autocollants et des icônes qui peuvent améliorer votre design.

Ajouter et mettre en forme le texte

Cliquez sur Texte en haut de la zone de travail pour ajouter des titres, des libellés ou des messages à l’écran. Vous pouvez personnaliser le style de police, la taille, la mise en forme, l’opacité et l’alignement, ou importer la police de votre marque pour plus de cohérence.

Les éléments de texte peuvent être déplacés et redimensionnés n’importe où sur le canevas. Vous pouvez également sélectionner plusieurs éléments à la fois pour les aligner ou les regrouper et obtenir des mises en page plus soignées.

Ajouter des légendes

Pour ajouter des sous-titres, cliquez sur Sous-titres et choisissez un style de sous-titres. Vous pouvez ajuster les couleurs, les polices et la taille du texte, et décider d’appliquer le style à une seule scène ou à l’ensemble des scènes.

Ajuster précisément la lecture vidéo

Sélectionnez n’importe quelle vidéo importée dans votre scène pour ajuster sa lecture. Vous pouvez la lire en boucle pour un mouvement continu, figer la dernière image pour maintenir le plan final, ou choisir Ajuster à la scène pour faire correspondre automatiquement la durée de la vidéo à la longueur de la scène.

Pour un contrôle précis, utilisez l’icône Ciseaux dans la timeline pour couper exactement les points de début et de fin à l’endroit souhaité.