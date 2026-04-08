Seedance 2.0 AI Video Generator App
Ang pinaka-cinematic na AI video model sa mundo ay ngayon nasa loob na ng HeyGen. Gumawa ng cinematic b-roll mula sa isang prompt, ilagay ang sarili mo sa Seedance footage, o magmula sa isang ideya hanggang sa isang kumpletong tapos na video. Tatlong tools, isang platform, walang crew na kailangan.
Mga Tampok ng Seedance 2.0 sa HeyGen
Multimodal cinematic na video mula sa isang prompt bar
Buksan ang AI video generator, piliin ang Seedance 2 model, at i-type ang description ng eksena mo. Mag-attach ng reference images, pumili ng character, magdagdag ng audio, at itakda ang aspect ratio at duration — lahat mula sa iisang prompt bar. Pumili ng preset tulad ng Multi-Scene Cut, UGC-Style Ad, Dynamic Camera Move, o Multi-Character Scene para makapagsimula ka agad.
Text-to-video na may cinematic na kontrol sa kamera
Ilarawan ang kahit anong eksena at awtomatikong gagawa ang Seedance 2.0 ng footage na may eksaktong pisikal na galaw, makatotohanang ilaw, at production-grade na depth of field gamit ang text to video na tool. Naiintindihan ng modelo ang direksyon ng kamera mula sa iyong prompt, kaya ang mga dolly move, crane shot, FPV sequence, at close-up ay tumutugon sa natural na wika. Mukhang dinirekta, hindi lang ginenerate, ang iyong b-roll.
Reference na larawan at input na video
Mag-upload ng product photo, brand asset, o existing clip at lumipat sa Ref to Video mode. Gumagawa ang Seedance 2.0 ng cinematic footage batay sa iyong reference gamit ang image to video na workflow, pinapanatili ang color grading, composition, at visual identity habang nagdaragdag ng dynamic camera motion at physics-accurate na galaw na nagbibigay-buhay sa static na content.
Katutubong pagkopya ng boses at multilingguwal na lip sync
Ang Seedance 2.0 footage sa HeyGen ay may kasamang kumpletong audio integration. Maaari kang mag-layer ng narration gamit ang AI voice cloning sa mahigit 175 na wika na may eksaktong lip sync na tumutugma sa bawat salita at galaw sa screen. Ang ibang platform na nagse-serve ng Seedance ay naglalabas lang ng raw, tahimik na clips. Ang HeyGen ay naghahatid ng kumpletong localized na video.
Na-verify na mga mukha ng tao sa Seedance na footage
Hindi pinapayagan ng Seedance 2.0 ang totoong mukha ng tao sa pampublikong API nito. Binabago iyon ng first-party consent at identity verification infrastructure ng HeyGen.I-clone gamit ang AI ang sarili mo sa loob ng ilang minuto, at lalabas ang na-verify mong pagkakahawig sa cinematic na Seedance footage sa pamamagitan ng Avatar IV na may nakalock na identity, kasuotan, at visual na konsistensi sa bawat kuha. Walang ibang platform na makakagawa nito.
Mga gamit
Mga video para sa brand at kampanya
Traditional branded video takes weeks of scheduling, filming, and post-production. Seedance 2.0 on HeyGen generates cinematic scenes with consistent lighting, framing, and identity so you can publish marketing videos at the quality your brand demands in minutes, not months.
Nilalaman sa social media at mga ad na parang galing sa UGC
Select the UGC-Style Ad preset, drop in a product reference, and generate scroll-stopping Seedance 2.0 promo video footage optimized for Reels, TikToks, and Shorts. Cinematic quality at social speed, without filming a single take.
Mga demo at pagpapakita ng produkto
Upload a product photo and Seedance 2.0 generates cinematic footage with dynamic lighting, realistic motion, and multiple angles through the product demo video workflow. Studio-quality product content without a studio, a photographer, or a production budget.
Multi-character na cinematic na mga eksena
Select the Multi-Character Scene preset and place multiple characters in a single cinematic shot with synchronized motion using AI face swap. Conversations, interviews, and panel-style content with consistent likeness across every person in frame.
Pagsasanay at edukasyon
Build complete training video modules with cinematic Seedance 2.0 footage and presenter narration. Video Agent generates structured, fully edited content up to three minutes long, ready for any LMS. Update content by editing the script and regenerating without reshooting.
Pagbuo ng thought leadership at personal na brand
Seedance 2.0 generates cinematic settings for your message while the reel generator formats and publishes to every platform. Publish consistently without being on camera every time, with the production value your audience expects.
Paano ito gumagana
Ang Seedance 2.0 ay naka-integrate sa tatlong tool sa loob ng HeyGen. Bawat isa ay ginawa para sa magkaibang workflow. Gamitin ang isa o pagsamahin ang tatlo.
Buksan ang AI Video Generator
I-launch ang AI Video Generator sa loob ng HeyGen. Naka-default na naka-select ang Seedance 2, at available ang Ref to Video mode para sa reference-based na generation.
Isulat ang iyong prompt o pumili ng preset
I-type ang paglalarawan ng eksena mo o pumili ng Multi-Scene Cut, UGC-Style Ad, Dynamic Camera Move, o Multi-Character Scene. Itakda ang haba hanggang 10 segundo at pumili ng 16:9 o anumang aspect ratio.
Mag-attach ng mga sanggunian at bumuo
Magdagdag ng reference images, pumili ng karakter, pumili ng wika, o mag-attach ng audio mula sa input bar. I-click ang generate at lilikha ang Seedance 2.0 ng cinematic na footage sa isang pasada.
Suriin, i-edit, at i-publish
I-preview ang iyong generation sa Recent Creations. I-download bilang MP4, ipadala ito sa Avatar Shots o Video Agent para sa karagdagang pag-edit, o i-publish direkta sa anumang platform.
Mga Madalas Itanong
Ano ang Seedance 2.0 at bakit ito nasa loob ng HeyGen?
Ang Seedance 2.0 ay isang cinematic na AI video generation model na kilala sa physics-accurate na galaw, multimodal na input, at consistent na mga karakter. Inintegrate ito ng HeyGen sa tatlong magkakaibang tool para makalampas ka sa simpleng pagbuo lang ng mga raw clip at makagawa ng kumpletong mga video na may verified na mga mukha, voiceover, multilingual na output, at editorial control na hindi kayang ibigay ng mga standalone na Seedance platform.
Ano ang maaari kong gawin gamit ang Seedance 2.0 sa HeyGen na hindi ko magagawa sa ibang mga platform?
Ang mga standalone na Seedance platform ay gumagawa ng tahimik na 15-segundong clip na walang totoong mukha ng tao. Pinapahusay ng HeyGen ang mga ito sa pamamagitan ng AI avatar generator, kumpletong pagbuo ng video gamit ang Video Agent, voiceover sa mahigit 175 na wika, lip sync, at cinematic na footage na hanggang tatlong minuto ang haba. Ginagawang ganap na production workflow ng integrasyon ang isang hilaw na modelo.
Paano ako makakagawa ng cinematic na b-roll gamit ang Seedance 2.0?
Buksan ang AI Video Generator, piliin ang Seedance 2, at ilagay ang paglalarawan ng eksena o mag-upload ng reference image sa Ref to Video mode. Pumili ng preset, itakda ang duration at aspect ratio, at magbabalik ang model ng cinematic na footage na may realistic na ilaw at galaw ng camera. Gamitin angvideo script generatorkung kailangan mo ng tulong sa pagsulat ng iyong prompt.
Pwede ko bang ilagay ang sarili kong mukha sa Seedance 2.0 na footage?
Hinaharang ng public API ng Seedance 2.0 ang mga totoong mukha ng tao. Ang HeyGen lang ang tanging platform kung saan makikita ang mga beripikadong mukha sa Seedance footage, gamit ang first-party consent at identity verification. I-clone mo lang ang sarili mo isang beses at mananatiling protektado ang iyong pagkakahawig sa bawat cinematic scene na gagawin mo.
Ano ang mga preset sa AI Video Generator?
Kasama sa prompt bar ang apat na Seedance 2.0 preset: Multi-Scene Cut para sa mga multi-shot na sequence, UGC-Style Ad para sa social-first na content, Dynamic Camera Move para sa cinematic na galaw ng camera, at Multi-Character Scene para sa paglalagay ng maraming tao sa iisang shot. Ang bawat preset ay nagse-set up ng model para sa isang partikular na creative workflow.
Maaari ko bang isalin sa ibang mga wika ang mga Seedance 2.0 na video?
Bawat Seedance 2.0 na video sa HeyGen ay kayang i-translate nang buo gamit ang AI video translator na may AI dubbing sa mahigit 175 na wika. Kino-clone ang iyong voiceover sa bawat target na wika na may eksaktong lip sync sa bawat frame, kaya nagiging global asset ang isang video nang hindi na kailangang mag-re-record.
Sapat ba ang kalidad ng footage para magamit sa paid media at broadcast?
Ang Seedance 2.0 ay gumagawa ng cinematic na footage na kinilalang #1 sa realism sa G2, na may motion na eksaktong tumutugma sa physics at pare-parehong visual identity. Pinuhin ang anumang eksena gamit ang AI video editor at i-export ito sa mga format na handa para sa broadcast, paid social, o pag-embed sa web.
Nakakakita ba ang mga production team ng konkreto at nasusukat na resulta?
Na-scale ng Vision Creative Labs ang output nila mula 1–2 video kada taon tungo sa 50–60 kada araw gamit ang HeyGen. Sa pagdaragdag ng Seedance 2.0 footage, nagkakaroon ng cinematic na kalidad ang ganoong volume nang hindi na kailangan ng karagdagang tao, studio bookings, o production logistics.
Magkano ang Seedance 2.0 sa HeyGen?
Nag-aalok ang HeyGen ng libreng plano na may kasamang access sa Seedance 2.0 sa lahat ng tatlong tools. Subukan ang Avatar Shots, Video Agent, at ang AI Video Generator bago ka mag-commit. Nagsisimula ang mga bayad na plano sa $24/buwan para sa mga creator, at may custom na enterprise pricing para sa malalaking team.
Ano ang Ref to Video mode at kailan ko ito dapat gamitin?
Ang Ref to Video mode ay nagbibigay-daan sa iyong mag-upload ng umiiral na footage o mga clip bilang reference input kasabay ng iyong text prompt. Sinusuri ng Seedance 2.0 ang galaw, istilo, at pacing ng iyong reference at lumilikha ng bagong cinematic footage na tumutugma rito. Gamitin ito kapag gusto mong kopyahin ang isang camera movement, itugma ang isang umiiral na visual style, o pahabain ang isang eksenang nakunan mo na.
