La magia de HeyGen, contada por creadores como tú
Personas reales, negocios reales, magia real. Desde empresas a la vanguardia y solopreneurs hasta creadores individuales, descubre los momentos mágicos que ocurren cuando las grandes ideas se encuentran con el poder de HeyGen.
Mira cómo ocurre la magia
Miro: aumento en la creación de vídeos
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Detrás de la magia: Historias que inspiran
Descubre cómo creadores de todos los tamaños usan HeyGen para tomar la creación de vídeos en sus propias manos, dando vida a historias inolvidables mientras reducen tiempo y costes. No necesitas un equipo de producción ni proveedores externos. Solo una idea y un poco de magia.
Empieza a crear vídeos con IA
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido e impulsan el crecimiento con el vídeo de IA más innovador.