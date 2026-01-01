Los agentes de IA ya forman parte de tu flujo de trabajo. El servidor MCP de HeyGen pone la creación de vídeos profesionales al alcance de cualquier agente compatible con MCP. No es un paso aparte, ni una integración independiente.

HeyGen MCP convierte el vídeo en una capacidad nativa de los agentes

Sin sobrecarga de integración Conéctate a todas las capacidades de vídeo de HeyGen sin tener que crear ni mantener integraciones de API. Sin registros de cambios que seguir.

Funciona donde ya trabajas ¿Ya utilizas Claude Web, Claude Code, Claude Desktop, Gemini CLI o Cursor? HeyGen se conecta con las herramientas que tu equipo usa a diario.

Seguro de forma predeterminada Autenticación OAuth vinculada a tu cuenta de HeyGen. Sin claves de API que rotar o exponer. Tus vídeos, tu cuenta, tus créditos.

Tus avatares y voces Cualquier avatar o voz personalizados disponibles en tu cuenta de HeyGen están accesibles a través de Remote MCP, incluidos los recursos de marca.

Más de 175 idiomas y dialectos Los agentes pueden generar contenido de vídeo multilingüe con sincronización labial y traducción impulsadas por IA, a gran escala y bajo demanda en más de 175 idiomas y dialectos.