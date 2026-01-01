HeyGen MCP:
Generación de vídeo
para cualquier agente de IA
Conecta HeyGen con Claude Web, Claude Code, Gemini CLI, Cursor y más a través del Protocolo de Contexto de Modelo (MCP). Tu agente crea, gestiona y recupera vídeos utilizando tu plan actual de HeyGen. Sin cargos adicionales.
HeyGen MCP convierte el vídeo en una capacidad nativa de los agentes
Los agentes de IA ya forman parte de tu flujo de trabajo. El servidor MCP de HeyGen pone la creación de vídeos profesionales al alcance de cualquier agente compatible con MCP. No es un paso aparte, ni una integración independiente.
Sin sobrecarga de integración
Conéctate a todas las capacidades de vídeo de HeyGen sin tener que crear ni mantener integraciones de API. Sin registros de cambios que seguir.
Funciona donde ya trabajas
¿Ya utilizas Claude Web, Claude Code, Claude Desktop, Gemini CLI o Cursor? HeyGen se conecta con las herramientas que tu equipo usa a diario.
Seguro de forma predeterminada
Autenticación OAuth vinculada a tu cuenta de HeyGen. Sin claves de API que rotar o exponer. Tus vídeos, tu cuenta, tus créditos.
Tus avatares y voces
Cualquier avatar o voz personalizados disponibles en tu cuenta de HeyGen están accesibles a través de Remote MCP, incluidos los recursos de marca.
Más de 175 idiomas y dialectos
Los agentes pueden generar contenido de vídeo multilingüe con sincronización labial y traducción impulsadas por IA, a gran escala y bajo demanda en más de 175 idiomas y dialectos.
Sin facturación adicional
La generación de vídeos utiliza los créditos incluidos en tu plan actual de HeyGen. Disponible en todos los planes, incluidas las cuentas gratuitas.
¿Tienes preguntas? Nosotros tenemos las respuestas
¿Necesito una clave de API?
No. Remote MCP utiliza autenticación OAuth vinculada a tu cuenta de HeyGen (Plan Web). No se necesita ninguna clave de API.
¿El MCP de HeyGen tiene un coste adicional?
No. La generación de vídeo utiliza los créditos premium incluidos en tu plan actual de HeyGen. No hay cargos de API por separado ni facturación adicional.
¿Qué planes de HeyGen son compatibles con MCP?
MCP está disponible en todos los planes de HeyGen. Para un uso más intensivo, se recomienda actualizar al plan Creator o superior.
¿Puedo usar mis avatares y voces personalizados?
Sí. Cualquier avatar o voz disponible en tu cuenta de HeyGen, incluidos los recursos personalizados, está accesible a través de HeyGen MCP.
¿Cuál es la diferencia entre esto y la API de HeyGen?
La API de HeyGen te ofrece endpoints REST directos para un control programático. Remote MCP envuelve esas capacidades para que los agentes de IA puedan usarlas de forma conversacional sin que tengas que escribir código de integración.