Descubre cómo empresas como la tuya utilizan Vimeo con HeyGen para escalar la creación de vídeos e impulsar el crecimiento.

Bibliotecas de incorporación y formación de empleados Crea vídeos de incorporación y formación atractivos en HeyGen, adaptados a cada puesto o departamento. Sincronízalos al instante con carpetas seguras de Vimeo, donde los equipos pueden acceder, gestionarlos y hacer un seguimiento del nivel de interacción desde un único lugar.

Notas de lanzamiento de producto y actualizaciones de funciones Utiliza HeyGen para generar actualizaciones de vídeo claras y alineadas con tu marca para cada nuevo lanzamiento de producto o funcionalidad. Compártelas al instante mediante incrustaciones de Vimeo y supervisa las métricas de visualización para entender el alcance y la retención.

Videos de ventas personalizados a gran escala Automatiza el alcance personalizado con las herramientas de creación de vídeo con IA de HeyGen, ofreciendo demostraciones de producto adaptadas para cada lead. Aloja el contenido en Vimeo para aprovechar sus análisis detallados y ver qué prospectos muestran mayor interacción.

Formación de clientes y guías prácticas multilingües Crea tutoriales y guías de producto multilingües en HeyGen para atender a audiencias globales. Aloja el contenido de forma segura en Vimeo para controlar el acceso, proteger los activos de la marca y mantener el material de aprendizaje organizado.