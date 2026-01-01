Vimeo + HeyGen
La integración entre HeyGen y Vimeo permite a los usuarios sincronizar sin esfuerzo los nuevos vídeos desde carpetas designadas de HeyGen directamente con carpetas asignadas en Vimeo, con una opción de sincronización automática para una gestión de contenido sencilla.
Casos de uso
Descubre cómo empresas como la tuya utilizan Vimeo con HeyGen para escalar la creación de vídeos e impulsar el crecimiento.
Bibliotecas de incorporación y formación de empleados
Crea vídeos de incorporación y formación atractivos en HeyGen, adaptados a cada puesto o departamento. Sincronízalos al instante con carpetas seguras de Vimeo, donde los equipos pueden acceder, gestionarlos y hacer un seguimiento del nivel de interacción desde un único lugar.
Notas de lanzamiento de producto y actualizaciones de funciones
Utiliza HeyGen para generar actualizaciones de vídeo claras y alineadas con tu marca para cada nuevo lanzamiento de producto o funcionalidad. Compártelas al instante mediante incrustaciones de Vimeo y supervisa las métricas de visualización para entender el alcance y la retención.
Videos de ventas personalizados a gran escala
Automatiza el alcance personalizado con las herramientas de creación de vídeo con IA de HeyGen, ofreciendo demostraciones de producto adaptadas para cada lead. Aloja el contenido en Vimeo para aprovechar sus análisis detallados y ver qué prospectos muestran mayor interacción.
Formación de clientes y guías prácticas multilingües
Crea tutoriales y guías de producto multilingües en HeyGen para atender a audiencias globales. Aloja el contenido de forma segura en Vimeo para controlar el acceso, proteger los activos de la marca y mantener el material de aprendizaje organizado.
Revisión y aprobación entre agencia y cliente
Genera conceptos creativos y vídeos explicativos en HeyGen y súbelos a Vimeo para agilizar los comentarios. Utiliza carpetas de equipo y permisos basados en roles para gestionar los ciclos de revisión y las aprobaciones con total claridad.
Empieza a crear vídeos con IA
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con el vídeo de IA más innovador.