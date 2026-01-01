HeyGen
Integration partner

HeyGen x Superhuman

El agente de HeyGen convierte Superhuman Go en un estudio creativo completo para generar vídeos y archivos de audio de calidad profesional directamente en tu navegador, sin tener que salir de lo que estés haciendo.

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Descripción general de la integración

Tu navegador, ahora un estudio creativo

El agente de HeyGen vive dentro del panel Superhuman Go, la misma barra lateral que ya utilizas para obtener ayuda de IA en toda la web. No hay ninguna herramienta nueva que abrir, ningún archivo que exportar y ningún contexto que reconstruir en una aplicación aparte.

Abre Go desde cualquier página en Chrome o Edge, ve al HeyGen Agent en la Agent Store, escribe tu guion o describe lo que quieres y elige salida en vídeo o audio. El agente procesa usando tu cuenta de HeyGen, incluyendo tu avatar, tu voz y tus créditos, y entrega el archivo final listo para compartir, incrustar o enviar. Todo sucede en el mismo navegador en el que ya estás.

1

Instala Go desde la tienda de extensiones de Chrome o Edge

Descarga la extensión Superhuman Go desde Chrome Web Store o Microsoft Edge Add-ons. Inicia sesión con tu cuenta de Superhuman. Go se activará en tu navegador y estará accesible desde la barra de herramientas de extensiones en cualquier página web.

2

Abre la Agent Store y añade el HeyGen Agent

Haz clic en el icono de Superhuman Go en la barra de herramientas de tu navegador para abrir el panel. Ve a la Agent Store, busca el HeyGen Agent y haz clic en Añadir. El agente aparecerá inmediatamente en tu panel de Go y estará disponible en todas las páginas a partir de ese momento.

3

Conecta tu cuenta de HeyGen

La primera vez que uses HeyGen Agent, se te pedirá que inicies sesión en tu cuenta de HeyGen. Autentícate mediante OAuth. Tus avatares personalizados, clones de voz y créditos de tu plan estarán disponibles de inmediato en el panel Go. Sin aplicación adicional, sin clave de API y sin facturación extra.

4

Genera tu primer mensaje de vídeo o audio

Abre Go desde cualquier página, selecciona el HeyGen Agent, elige Vídeo o Audio, escribe tu guion y haz clic en Generar. El archivo final estará listo para descargar o compartir sin salir de la página en la que estás. Para obtener los mejores resultados, primero configura un avatar personalizado y una clonación de voz en heygen.com/avatar.

Casos de uso

Lo que creas en lugar de escribir un correo largo

En cualquier momento en que un mensaje en vídeo o audio funcione mejor que el texto (una actualización de proyecto, un resumen para un cliente, un vídeo explicativo), el HeyGen Agent ya está en tu navegador listo para crearlo.

Icono de reproducción para iniciar un vídeo generado por IA de HeyGen

Vídeos de alcance personalizados

Mientras estés en tu CRM o correo electrónico, abre Go y genera un vídeo de 30 segundos con un avatar de HeyGen personalizado para el prospecto, incluyendo su nombre, empresa y problema. Envíalo antes de cerrar la pestaña.

Icono de reproducción que representa el inicio de un vídeo generado por IA

Actualizaciones para las partes interesadas

En lugar de redactar un largo correo de estado del proyecto, abre el HeyGen Agent desde la herramienta que estés usando, como Notion, Linear o Google Docs, y genera una actualización en vídeo narrada para las personas que necesitan estar al tanto.

Icono de botón de reproducción para iniciar un vídeo generado por IA

Mensajes para equipos asíncronos

Cuando el vídeo resulte excesivo, utiliza la salida de audio del Agente de HeyGen para enviar un mensaje de voz generado a partir de un guion, con tu voz clonada. Puede ser un breve resumen, una explicación de una decisión o una actualización para un cliente.

Icono de suma que indica añadir o expandir contenido de vídeo con IA

Recapitulaciones y seguimientos con clientes

Después de una llamada, mientras aún estás en la herramienta donde tomaste tus notas, abre Go y genera un vídeo de resumen narrado para el cliente que resuma las decisiones, los próximos pasos y lo que necesitas de su parte.

Icono de reproducción para iniciar un vídeo generado por IA de HeyGen

Comunicación multilingüe

¿Trabajas con clientes o equipos internacionales? Genera el mensaje en vídeo o audio una sola vez y luego utiliza los más de 175 idiomas y dialectos de HeyGen para producirlo en su idioma dentro de la misma sesión de Go.

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