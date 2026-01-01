HeyGen x Superhuman

El agente de HeyGen vive dentro del panel Superhuman Go, la misma barra lateral que ya utilizas para obtener ayuda de IA en toda la web. No hay ninguna herramienta nueva que abrir, ningún archivo que exportar y ningún contexto que reconstruir en una aplicación aparte.

Abre Go desde cualquier página en Chrome o Edge, ve al HeyGen Agent en la Agent Store, escribe tu guion o describe lo que quieres y elige salida en vídeo o audio. El agente procesa usando tu cuenta de HeyGen, incluyendo tu avatar, tu voz y tus créditos, y entrega el archivo final listo para compartir, incrustar o enviar. Todo sucede en el mismo navegador en el que ya estás.