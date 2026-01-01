HeyGen x Granola
Granola captura todo lo que se dice en tus reuniones. HeyGen lo convierte en un vídeo realista con avatar y voz. Conectado a través de Claude mediante MCP, basta con una sola instrucción para pasar de las notas de la llamada a un vídeo finalizado y narrado.
Granola capta el ambiente, HeyGen crea el vídeo
Cuando escribes una instrucción que hace referencia a una reunión de Granola y a un vídeo de HeyGen en la misma frase, Claude identifica las herramientas que necesita y las invoca en secuencia: primero lee el historial de tus reuniones en Granola y luego genera el vídeo con HeyGen.
Claude llama a list_meetings para localizar la reunión correcta por nombre, fecha o asistente, luego usa get_meetings para obtener las notas completas. A partir de ese contenido redacta un guion con la duración adecuada para un vídeo y después lo envía a create_video_agent. El agente se encarga del resto y, cuando termina el renderizado, obtienes un vídeo en tu biblioteca de HeyGen.
“Extrae mi última reunión de Granola y conviértela en un vídeo de 60 segundos de HeyGen que pueda compartir en Slack para las personas que no estuvieron presentes.”
Conecta Granola en Claude Connectors
En Claude, ve al menú superior izquierdo → Personalizar → Conectores. Haz clic en +, luego en Explorar conectores, busca Granola y haz clic en +. Se abrirá una página de inicio de sesión: accede a tu cuenta de Granola para conceder a Claude autorización de acceso. Para Claude Code, ejecuta: claude mcp add granola --transport http https://mcp.granola.ai/mcp
Añade HeyGen como conector personalizado
Ve a developers.heygen.com/mcp/overview y copia la URL del endpoint MCP. De vuelta en Claude Connectors, haz clic en + → Add custom connector, ponle el nombre HeyGen y pega el endpoint: https://mcp.heygen.com/mcp/v1/
Asegúrate de que ambos conectores estén activados
Antes de iniciar una conversación, confirma que los conectores de Granola y HeyGen estén activados en tu sesión activa de Claude. Ambos deben estar habilitados al mismo tiempo para que Claude pueda llamarlos dentro del mismo flujo de trabajo. Puedes verificar qué herramientas están disponibles preguntándole a Claude: What MCP tools do you have access to?
Ejecuta tu primer prompt y copia la URL de la sesión
Prueba la instrucción de tareas pendientes de arriba o empieza con: Extrae mi última reunión de Granola y conviértela en un vídeo de 60 segundos de HeyGen que pueda compartir en Slack.
Cómo se conectan tres sistemas en una sola instrucción
Claude actúa como el orquestador: lee desde Granola, razona sobre el contenido y escribe en HeyGen. Ninguna de las dos herramientas sabe que la otra existe. Claude es el puente.
Granola aporta los matices
Expone el historial de reuniones como herramientas consultables. Claude lee aquí las notas, transcripciones y asistentes.
Claude lee el contexto
Orquesta ambos MCP. Resume las notas en un guion y llama a HeyGen para producir el vídeo.
HeyGen crea el vídeo
Recibe la instrucción y genera un vídeo. Devuelve el estado y el ID del vídeo cuando finaliza.
Las herramientas que Claude utiliza realmente
Cada herramienta que aparece aquí es real, tomada de la documentación MCP publicada tanto para Granola como para HeyGen. Claude las selecciona y ordena en función de lo que pidas en tu prompt.
listar_reuniones
Examina tu lista de reuniones por título, fecha o asistentes. Devuelve el ID de la reunión, el título, la fecha y los participantes. En los planes de pago, incluye las notas compartidas contigo y se puede filtrar por carpeta.
obtener_reuniones
Obtén todo el contenido de la reunión por ID: notas privadas, notas mejoradas con IA y asistentes. Esta es la herramienta que extrae la sustancia real de la reunión que Claude utiliza para redactar un guion de vídeo.
reuniones_query_granola
Chatea directamente con tus notas de Granola. Útil para preguntas abiertas como «¿qué decidimos sobre los precios en todas mis llamadas del mes pasado?»
obtener_transcripción_de_reunión
Profundiza en la transcripción original con identificación de hablantes. Es útil cuando quieres citas textuales en el guion de tu vídeo en lugar de notas resumidas por IA.
crear_agente_de_video
Generación de vídeo en un solo paso a partir de un prompt. El agente se encarga automáticamente del guion, la selección del avatar, la composición de la escena y el renderizado.
get_video_agent_session
Consulta el estado, el progreso y el video_id de una sesión de agente activa. Claude llama a este endpoint después de create_video_agent para saber cuándo está listo el vídeo y obtener la URL de descarga.
crear_video_desde_avatar
Creación explícita de vídeos utilizando un ID de avatar específico, un ID de voz y un guion de texto. Usa esto en lugar de create_video_agent cuando quieras tener control directo sobre el aspecto del avatar y la selección de la voz.
voz_de_diseño
Encuentra voces que coincidan con una descripción en lenguaje natural. Devuelve hasta 3 coincidencias. Útil para indicaciones que no hacen referencia a una voz específica.
crear_traducción_de_video
Traduce un vídeo generado a uno o varios idiomas de destino con clonación de voz y sincronización labial. Encadena esta acción después de create_video_agent para producir vídeos de resumen multilingües.
Convertir las reuniones en impulso
El objetivo no es un vídeo resumen. Es un vídeo que hace que las personas clave se involucren y actúen a tiempo, incluso aquellas que no estuvieron en la llamada.
Puntos de acción de la reunión
El flujo de trabajo principal: extraer la última reunión, generar un vídeo de 60 segundos que empiece con el resultado, repase cada decisión, mencione a cada responsable por su nombre junto con su tarea y fecha límite, y termine con una petición clara. Súbelo a Slack.
Informes para las partes interesadas
Extrae notas de una reunión de estrategia, lanzamiento o dirección y genera un vídeo narrado para las personas que tienen que actuar pero no estuvieron presentes. No es un resumen genérico, sino una llamada directa sobre lo que necesitan saber y hacer.
Decisiones de lanzamiento y de proyecto
Cuando se define la estrategia de lanzamiento, la dirección del proyecto o una decisión clave en una reunión, genera un vídeo que comunique claramente esa decisión. Quién es responsable de cada parte del lanzamiento, qué está ya decidido y qué sigue necesitando aportaciones y para cuándo.
Responsabilidad entre reuniones
Utiliza query_granola_meetings para mostrar los puntos de acción que siguen abiertos en varias llamadas y, a continuación, genera un vídeo que mencione a cada responsable pendiente y cada tarea pendiente.
Resúmenes de reuniones multilingües
Genera el vídeo de tareas accionables a partir de las notas de Granola en inglés y, a continuación, encadena create_video_translation para las versiones internacionales: mismos puntos clave, en su idioma y con sincronización labial, todo desde un único prompt de Claude.
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