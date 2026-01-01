Cuando escribes una instrucción que hace referencia a una reunión de Granola y a un vídeo de HeyGen en la misma frase, Claude identifica las herramientas que necesita y las invoca en secuencia: primero lee el historial de tus reuniones en Granola y luego genera el vídeo con HeyGen.

Claude llama a list_meetings para localizar la reunión correcta por nombre, fecha o asistente, luego usa get_meetings para obtener las notas completas. A partir de ese contenido redacta un guion con la duración adecuada para un vídeo y después lo envía a create_video_agent. El agente se encarga del resto y, cuando termina el renderizado, obtienes un vídeo en tu biblioteca de HeyGen.