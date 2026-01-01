Inicio Academia Voces Cómo crear una voz nueva

Cómo crear una voz nueva

Puedes encontrar y gestionar voces en tres lugares: en AI Studio cuando trabajas dentro de un proyecto, en la página de Avatares cuando asignas o estableces una voz principal y en Revisar. Puedes crear una voz nueva desde cualquiera de estos lugares.

Para esta guía paso a paso, empezaremos en AI Studio.

Empieza a crear una nueva voz en AI Studio

Abre un proyecto existente o crea uno nuevo en AI Studio. En el panel de guion, haz clic en la voz actual para abrir el menú de voces. Desde ahí, selecciona Añadir nueva voz.

Verás dos opciones: integrar un proveedor de voz de terceros o crear una voz nueva directamente en HeyGen. Para este tutorial, elige Crear nueva voz.

Subir una grabación de voz

Se te pedirá que subas una grabación de voz. Esta grabación se utiliza para crear tu clon de voz, por lo que la calidad es importante.

Utiliza un micrófono externo de alta calidad, un micrófono Bluetooth o un smartphone moderno. Evita usar el micrófono integrado de tu portátil. Si usas un micrófono externo, mantenlo a unos 15–20 cm de la boca, asegúrate de que no esté obstruido y evita que entre en contacto con la ropa o con telas.

Graba en un entorno tranquilo y sin ruidos. El ruido de fondo puede reducir la claridad y la consistencia. Habla de forma natural y clara, con algo de variación emocional. Hablar de temas familiares, como tu rutina diaria, tus aficiones o historias personales, ayuda a captar tu tono y energía naturales.

Si lees a partir de un guion, procura no sonar monótono. Haz pausas, varía el ritmo y mantén un volumen constante y conversacional.

Genera y perfecciona tu voz

Una vez que se haya subido tu grabación, HeyGen generará tu clon de voz. Si el resultado no es del todo satisfactorio, puedes perfeccionarlo usando Voice Doctor.

Haz clic en Mejorar voz para ajustar opciones como el acento o el motor de voz, o describe qué es lo que no te convence; por ejemplo, si la voz suena demasiado plana o no termina de encajar con tu tono natural. Voice Doctor generará opciones mejoradas que podrás previsualizar.

Cuando encuentres una versión que te guste, podrás guardarla como una voz nueva o sustituir la existente. Si ninguna de las opciones te convence, puedes seguir ajustándola o probar un enfoque diferente.

Crea una voz con Voice Design

Si prefieres no grabarte a ti mismo, puedes usar Voice Design en su lugar. Haz clic en Voice Design, introduce una descripción de la voz que quieres y HeyGen generará varias opciones.

Puedes seleccionar una, regenerar opciones adicionales o afinar el prompt hasta que la voz se ajuste a tus necesidades.