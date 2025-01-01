Home Academy Secuencias de comandos Cómo añadir tu guion a tu vídeo

Cómo añadir tu guion a tu vídeo

Un guion bien escrito es la base de cualquier gran vídeo. Aporta estructura, mantiene tu mensaje claro y garantiza que la historia fluya de forma natural para tu audiencia. En HeyGen, escribir un guion es tan sencillo como empezar un proyecto nuevo. Puedes comenzar desde cero o aplicar una plantilla para darte una ventaja inicial. Una vez que tus palabras están en la línea de tiempo, pasan a impulsar de inmediato la narración y los subtítulos, marcando el ritmo y la forma de presentar tu vídeo.

Perfeccionar un guion forma parte del proceso creativo. Puedes ir editando el texto sobre la marcha, ajustando el lenguaje y las expresiones para que tu historia resulte más atractiva. Para que la narración suene natural, se pueden insertar pausas en momentos clave, afinar la pronunciación de palabras o siglas complicadas y utilizar la puntuación para controlar el ritmo y el tono. Incluso los pequeños detalles, como escribir los números o las fechas con palabras, mejoran la claridad y hacen que la narración resulte precisa y profesional.

Cuando tu guion está listo, se convierte en el plano que guía el resto del vídeo. Desde la narración y los subtítulos hasta el ritmo y la estructura, todo parte del guion. Añadir avatares, elementos visuales y música da vida a tus palabras, transformando una historia escrita en un vídeo completo.