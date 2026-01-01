Startseite Akademie Avatare So erzeugen Sie Looks

Möchtest du deine Videos dynamischer machen, indem du die Pose, das Outfit oder die Umgebung deines Avatars veränderst – selbst wenn du nicht für jedes gewünschte Setting Fotos hast? Mit Looks in HeyGen kannst du mit nur wenigen Fotos starten und mithilfe von KI-Prompts die perfekte Variante generieren. So kannst du deine Avatare ganz einfach an den Ton, den Kontext oder den Stil jedes Projekts anpassen, das du erstellst.

Was Looks sind

Looks sind alternative Stile deines Foto-Avatars. Du kannst sie dir wie Garderobenwechsel oder Szenenwechsel für deinen digitalen Zwilling vorstellen.

Jeder Avatar kann bis zu 500 Looks haben, und du kannst sie jederzeit ersetzen oder löschen, was dir volle Flexibilität gibt, während sich deine Inhalte weiterentwickeln.

Mit Generate Looks kannst du aus einem einzelnen Foto-Avatar mithilfe einfacher Texteingaben mehrere Varianten erstellen. Diese Looks ermöglichen es dir, Posen, Outfits und Hintergründe zu verändern, während die digitale Identität gleich bleibt.

Neue Looks erstellen

Öffnen Sie den Tab „Avatare“ im linken Menü. Wählen Sie Ihren Foto-Avatar aus und klicken Sie dann auf „Look bearbeiten“, um zu beginnen.

Wählen Sie hier das Generierungsmodell aus, das Sie verwenden möchten.

Verwenden Sie Flux LoRa für neue Looks

Flux LoRa eignet sich am besten, um völlig neue Looks von Grund auf zu erstellen.

Wenn du Flux LoRa verwendest, kannst du das Bildformat und die Abmessungen festlegen, Look-Pakete erstellen und bestimmte Objekte zu deinem Avatar hinzufügen. Wähle einen Stil, gib deinen Prompt ein und klicke auf „Generate“.

HeyGen erstellt vier Look-Varianten und fügt sie deinem Avatar hinzu, sodass du sie nach Abschluss der Generierung überprüfen und deine Favoriten auswählen kannst.

Verwenden Sie Nano Banana, um vorhandene Looks zu bearbeiten

Um einen bestehenden Look zu verfeinern oder anzupassen, wechsle zum Nano-Banana-Modell.

Wähle einen Basis-Look aus und gib dann deinen Prompt ein. Du kannst außerdem bis zu drei Referenzbilder hochladen, um die Generierung zu steuern.

Klicken Sie auf „Generate“, und HeyGen erstellt ein aktualisiertes Look basierend auf Ihren Anweisungen.