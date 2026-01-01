Avatar-Übersicht

Das Erstellen eines individuellen Avatars in HeyGen ist eine der wirkungsvollsten Möglichkeiten, deine Persönlichkeit, Marke oder Figur zum Leben zu erwecken. HeyGen bietet mehrere Wege zur Avatar-Erstellung, die jeweils für unterschiedliche Anwendungsfälle und Grade an kreativer Kontrolle ausgelegt sind.

HeyGen bietet drei grundlegende Möglichkeiten, einen Avatar zu erstellen:

Hyperrealistischer Avatar

Dies ist HeyGens lebensechteste Option. Durch das Hochladen oder Aufnehmen eines kurzen Videos erfasst du echte Gesichtsausdrücke, Bewegungen und Stimme. Das Ergebnis ist eine äußerst realistische digitale Version deiner selbst und macht diese Option ideal für Führungskommunikation, Mitarbeiterschulungen und kundenorientierte Botschaften, bei denen Authentizität entscheidend ist.

Foto-Avatar

Wenn keine Videoaufnahme möglich ist, bieten Foto-Avatare eine effiziente Alternative. Laden Sie 10–15 hochwertige Bilder hoch, und die KI von HeyGen erstellt daraus einen Avatar mit natürlicher Bewegung, präziser Lippensynchronisation und Ihrer gewählten Stimme. Dieser Ansatz ist schnell, zuverlässig und ideal geeignet, um einen digitalen Zwilling ohne Videoaufnahmen zu erstellen.

Generierter Avatar

Für maximale kreative Freiheit werden generierte Avatare vollständig aus einer Texteingabe erstellt. HeyGen entwirft eine vollständig KI-generierte Figur mit einzigartigen Merkmalen, Stilen und Stimmen. Diese Option eignet sich ideal für fiktive Personas, stilisierte Markenauftritte und kreatives Storytelling.

Sobald dein Avatar erstellt ist, kannst du ihn mit Avatar IV verbessern – einer Next-Generation-Funktion, die ausdrucksstarke Bewegungen und dynamische Umgebungen hinzufügt.

Avatar IV passt Gesichtsausdrücke, Gesten und Hintergründe an die Emotion und den Kontext Ihres Skripts an. Das führt zu einer natürlicheren Darstellung, stärkerer emotionaler Übereinstimmung und einem intensiveren Storytelling – unabhängig davon, mit welchem Avatar-Typ Sie beginnen.

Ganz gleich, ob du ein lebensechtes Abbild von dir selbst erstellst oder eine völlig neue Persona entwirfst – HeyGen gibt dir die Werkzeuge an die Hand, mit denen du deinen Avatar wirklich zu deinem eigenen machen kannst.