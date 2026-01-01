Startseite Akademie Avatare So erstellen Sie einen Digitalen Zwilling

Möchtest du deine Videos persönlicher gestalten als je zuvor? Mit Digital Twins in HeyGen kannst du einen Avatar erstellen, der aussieht und wirkt wie du – bis hin zu deinem Stil, deinen Gesichtsausdrücken und deiner Stimme. Es ist die persönlichste Art, in deinen Videos präsent zu sein, ohne ständig selbst vor der Kamera zu stehen.

Erste Schritte im Tab „Avatare“

Melden Sie sich bei Ihrem HeyGen-Konto an und öffnen Sie auf Ihrem Dashboard den Tab „Avatars“. Von hier aus können Sie einen bestehenden Digital Twin auswählen oder einen neuen erstellen.

Klicken Sie auf „Avatar erstellen“ und wählen Sie anschließend „Erste Schritte“. Lesen Sie die Aufnahmetipps, um die bestmögliche Qualität sicherzustellen. Sie werden außerdem gefragt, ob Sie die Gestenerkennung aktivieren möchten. Diese erfasst größere Bewegungen in Ihrem Videomaterial und speichert sie als wiederverwendbare Gesten für Ihre Videos.

Als Nächstes wählen Sie aus, wie Sie Ihr Filmmaterial bereitstellen möchten. Sie können ein Video hochladen, direkt mit Ihrer Webcam aufnehmen oder mit Ihrem Smartphone filmen.

Best Practices für die Aufnahme von Filmmaterial

Für optimale Ergebnisse lade ein Video hoch oder nimm eines auf, das etwa zwei Minuten lang ist. Bewege dich möglichst natürlich und vermeide übertriebene Gesten, damit dein Avatar nicht übermäßig animiert wirkt.

Verwenden Sie nach Möglichkeit eine hochauflösende Kamera oder ein Smartphone. Wenn Sie nur testen, reicht ein 30-sekündiger Clip aus. Sie können Ihr Video entweder hochladen oder es direkt im Browser aufnehmen.

Laden Sie Ihr Filmmaterial hoch und senden Sie es ein

Nachdem Sie Ihr Video hochgeladen haben, können Sie zusätzliche Optionen auswählen, wie zum Beispiel das Beibehalten von Umgebungsgeräuschen, das Normalisieren der Lautstärke, das Entfernen des Hintergrunds und den Export Ihres Avatars in 4K-Auflösung.

Anschließend wirst du aufgefordert, ein kurzes Webcam-Verifizierungsvideo aufzunehmen, das du nach der Erstellung deines Avatars abschließen kannst. HeyGen analysiert dein Videomaterial und hebt Bereiche hervor, die möglicherweise verbessert werden müssen.

Wenn alles gut aussieht, klicken Sie auf „Senden“. HeyGen erstellt dann Ihren Digital Twin und fügt ihn Ihrer Asset-Bibliothek hinzu.

Bearbeiten Sie Ihren Digitalen Zwilling

Sobald Ihr Avatar erstellt wurde, können Sie ihn jederzeit anpassen. Wählen Sie Ihren Avatar aus und klicken Sie auf „Avatar bearbeiten“.

Von hier aus kannst du den Hintergrund entfernen oder anpassen, die Auflösung ändern und die Stimme auswählen oder aktualisieren. Wenn du fertig bist, klicke auf „Änderungen speichern“.

Zusätzliche Avatar-Looks erstellen

Sie können außerdem Avatar-Looks erstellen, um mehr Abwechslung in Ihre Videos zu bringen. Looks sind Varianten Ihres Digital Twins mit unterschiedlichen Outfits, Posen oder Hintergründen.

Um einen Look zu erstellen, lade ein einminütiges Video oder eine Reihe individueller Fotos hoch. Für Foto-Uploads solltest du eine Mischung aus Nahaufnahmen und Ganzkörperaufnahmen mit unterschiedlichen Blickwinkeln und Gesichtsausdrücken einbeziehen. Nach der Überprüfung stehen dir deine neuen Looks in jedem Projekt zur Verfügung.

Du hast jetzt deinen eigenen Digital Twin, der in HeyGen einsatzbereit ist. Mit individuellen Looks und ausdrucksstarken Fähigkeiten kannst du ganz einfach ansprechende, personalisierte Videos erstellen.