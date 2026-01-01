Startseite Akademie Avatare So erstellen Sie einen Avatar aus Fotos

So erstellen Sie einen Avatar aus Fotos

In dieser Lektion lernst du, wie du mit deinen eigenen Fotos einen individuellen Avatar erstellst. Das ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, deinen digitalen Zwilling zum Leben zu erwecken – ganz ohne Videoaufnahmen oder aufwendiges Equipment.

Beginnen Sie auf der Avatare-Seite

Klicken Sie in Ihrem HeyGen-Dashboard in der linken Navigation auf Avatars. Wählen Sie Neuen Avatar erstellen und dann Mit Foto starten.

Laden Sie Ihre Fotos hoch

Lade aktuelle, hochwertige Fotos hoch, auf denen nur du klar zu erkennen bist. Für optimale Ergebnisse verwende eine Mischung aus Nahaufnahmen und Ganzkörperbildern, aufgenommen aus verschiedenen Blickwinkeln und mit unterschiedlichen Gesichtsausdrücken wie lächelnd, neutral oder ernst. Nutze Fotos, die dein heutiges Aussehen realistisch widerspiegeln.

Foto-Avatare müssen aus menschenähnlichen Gesichtern mit realistischen Gesichtszügen und Proportionen erstellt werden. Wenn dein Bild eine Zeichentrickfigur oder Illustration ist, ist Avatar IV die bessere Option.

Einen Avatar erstellen oder hinzufügen

Nachdem du deine Fotos hochgeladen hast, wähle aus, ob du sie zu einem bestehenden Look hinzufügen oder einen komplett neuen Avatar erstellen möchtest. Wenn du einen neuen Avatar erstellst, gib einen Namen ein, wähle Alter, Geschlecht und Ethnie aus, lies die Bedingungen und klicke auf „Weiter“.

Wählen Sie eine Stimme

Wählen Sie als Nächstes eine Stimme für Ihren Avatar. Sie können eine Stimme aus der HeyGen Voice Library auswählen, eine Ihrer eigenen Stimmen verwenden oder eine neue Stimme erstellen.

Sobald du deine Auswahl getroffen hast, beginnt HeyGen mit der Erstellung deines Avatars.

Verwalten Sie Ihren Avatar

Sobald die Erstellung abgeschlossen ist, erscheint dein Foto-Avatar in deiner Avatar-Liste. Von dort aus kannst du jederzeit neue Looks hinzufügen, bestehende bearbeiten oder den Avatar umbenennen.

Wenn du ihn einmal entfernen möchtest, klicke auf das Drei-Punkte-Menü des Avatars und wähle „Löschen“.