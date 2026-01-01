Startseite Akademie Avatare So erstellen Sie einen neuen Avatar mit KI

So erstellen Sie einen neuen Avatar mit KI

In dieser Lektion lernst du, wie du mit HeyGens AI Avatar Designer eine digitale Version von dir selbst erstellst oder eine völlig neue KI-Figur entwirfst.

Mit diesem Workflow kannst du in nur wenigen Schritten einen individuellen Avatar erstellen – von der Festlegung seines Aussehens bis zur Auswahl einer Stimme.

Starten Sie den Avatar-Designer

Öffnen Sie im HeyGen-Menü den Bereich Avatars und klicken Sie rechts auf das Plus-Symbol (+).

Wählen Sie im Fenster „Create Your Avatar“ die Option „Start from a Photo“. Sie können entweder ein eigenes Foto hochladen oder „Design with AI“ auswählen, um einen Avatar vollständig anhand einer Eingabeaufforderung zu erstellen.

Grundlegende Avatar-Details festlegen

Geben Sie anschließend wichtige Details wie den Namen, das Alter, das Geschlecht und die ethnische Zugehörigkeit des Avatars ein. Diese Informationen helfen der KI, ein genaueres und individuelleres Ergebnis zu erstellen.

Darstellung mit einer Eingabeaufforderung anpassen

Fügen Sie im Abschnitt „Erscheinungsbild“ Ihre Avatar-Eingabeaufforderung hinzu. Beschreiben Sie, wie Ihr Avatar aussehen soll, einschließlich Stil, Merkmalen und allgemeiner Ausstrahlung.

Wenn du schneller loslegen möchtest, klicke auf „Try a Sample“, um eine der Beispiel-Prompts von HeyGen zu verwenden und sie nach Bedarf anzupassen.

Wähle Ausrichtung, Pose und Stil

Wähle die Ausrichtung, Pose und den visuellen Stil deines Avatars. Diese Optionen bestimmen, wie der Avatar positioniert wird und welches Gesamtbild das finale Bild hat.

Wenn alles fertig aussieht, klicken Sie auf Vorschau generieren.

Ergebnisse überprüfen und verfeinern

HeyGen erstellt mehrere KI-Varianten basierend auf deinen Eingaben. Durchsuche die Optionen und wähle das Bild aus, das am besten zu deiner Vorstellung passt.

Wenn du weitere Optionen erkunden möchtest, klicke auf „Erneut generieren“ oder „Eingabe bearbeiten“, um deine Beschreibung zu verfeinern und neue Ergebnisse zu erhalten.

Speichern und eine Stimme zuweisen

Sobald Sie das perfekte Aussehen gefunden haben, klicken Sie auf „Speichern“.

Bevor du den Vorgang abschließt, wähle eine Stimme für deinen Avatar. Du kannst eine aus deiner vorhandenen Stimm­bibliothek auswählen oder HeyGen automatisch eine Stimme für dich zuweisen lassen.

Nachdem du bestätigt hast, erstellt HeyGen deinen Avatar und fügt ihn deiner Avatar-Bibliothek hinzu.

Sie haben soeben einen vollständig individuellen KI-Avatar entworfen, der aus Ihren Ideen entstanden und mit der KI von HeyGen verfeinert wurde.