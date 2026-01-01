Startseite Akademie KI-Studio So fügst du Animationen und Übergänge hinzu

So fügst du Animationen und Übergänge hinzu

In dieser Lektion lernst du, wie du deine Videos mit Animationen, Bewegungselementen und Szenenübergängen in HeyGen zum Leben erweckst. Diese Tools helfen dir, deine Inhalte dynamischer, professioneller und ansprechender zu gestalten – ganz ohne zusätzliche Bearbeitungssoftware.

Animieren Sie Elemente in Ihren Szenen

In HeyGen kannst du fast jedes Element animieren, einschließlich Text, Bilder, Symbole und sogar Avatare.

Beginnen Sie, indem Sie auf das Element klicken, das Sie animieren möchten. Sobald es ausgewählt ist, erscheinen Animationsmarkierungen im Skript-Panel. Diese Markierungen steuern, wann das Element in die Szene eintritt und sie wieder verlässt.

Sie können die Markierungen entlang der Zeitleiste ziehen, um die Animation mit Ihrem Skript abzustimmen. Öffnen Sie anschließend das Menü „Animation“ und wählen Sie einen Stil wie Einblenden, Gleiten, Zoomen oder Pop. Fahren Sie mit der Maus über jede Option, um vor dem Anwenden eine Live-Vorschau zu sehen.

Verwenden Sie den Regler für die Dauer, um zu steuern, wie schnell oder langsam die Animation abgespielt wird. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Vorschau“, um zu sehen, wie sie im Kontext aussieht.

Premium-Bewegungselemente hinzufügen

Um deinen Videos zusätzlichen visuellen Feinschliff zu verleihen, kannst du Premium Motion Elements verwenden. Dazu gehören animierte Intros, Sprecherkarten, Überschriften, Zitate und Schreibmaschinen‑Texteffekte, die nahtlos mit Avataren zusammenarbeiten.

Öffne den Tab „Elements“, wähle „Motion“ und ziehe ein Motion-Element in deine Szene. Du kannst den Text anpassen, ihn auf der Leinwand verschieben oder in der Größe ändern und sein Timing mit denselben Animationsmarkern steuern.

Vorschau der Szene, um zu sehen, wie sich die Bewegungselemente natürlich zusammen mit deinen Inhalten animieren.

Szenenübergänge hinzufügen

Übergänge helfen deinem Video, fließend von einer Szene zur nächsten überzugehen.

Bewege in der unteren Zeitleiste den Mauszeiger zwischen zwei Szenen und klicke auf das Drei-Punkte-Menü. Wähle dann „Szenenübergang hinzufügen“. Entscheide dich für einen Stil wie Überblenden, Schieben oder Zoomen.

Sie können die Dauer der Übergänge anpassen, um sie schneller oder langsamer zu machen, und sie entweder auf einen einzelnen Übergang oder auf alle Szenen in Ihrem Video anwenden. Im Editor wird eine Live-Vorschau angezeigt, sodass Sie den Effekt so lange feinabstimmen können, bis er sich richtig anfühlt.

Verwenden Sie Magic Match für einen nahtlosen Ablauf

Magic Match ist eine intelligente Übergangsanimation, die gemeinsame Elemente zwischen Szenen automatisch animiert.

Wenn ein Element am Ende einer Szene und erneut am Anfang der nächsten erscheint, erzeugt Magic Match eine fließende, durchgehende Bewegung zwischen ihnen. Um es zu verwenden, kopieren Sie das Element und fügen Sie es in die folgende Szene ein, sodass es in beiden erscheint.

Klicke dann auf die drei Punkte zwischen den Szenen, wähle Szenenübergang hinzufügen und anschließend Magic Match. HeyGen übernimmt die Animation automatisch und sorgt so für eine nahtlose visuelle Verbindung.