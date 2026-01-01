Startseite Akademie KI-Studio So erstellen Sie Ihr erstes Projekt

In dieser Lektion lernst du, wie du dein allererstes Projekt in HeyGen erstellst und dich mit den wichtigsten Tools vertraut machst, die du in der gesamten Plattform verwenden wirst.

Egal, ob du ganz neu bist oder bereits Erfahrung mit der Videoproduktion hast – dieser Leitfaden hilft dir, selbstbewusst alles zu finden, was du für den Einstieg brauchst.

Beginnen Sie im Dashboard

Nachdem Sie sich bei HeyGen angemeldet haben, landen Sie auf dem Dashboard. Hier befinden sich all Ihre bisherigen Projekte. Auf der linken Seite des Bildschirms finden Sie das Hauptnavigationsmenü mit Zugriff auf alle Tools von HeyGen.

Um ein neues Video zu erstellen, klicken Sie auf „Create Video“.

Sie werden mehrere Optionen sehen. Um ein benutzerdefiniertes Avatar-Video zu erstellen, wählen Sie Start from Scratch. Ihnen fällt vielleicht auch die Option Interactivity auf, die Learning-&-Development-Vorlagen öffnet; diese wird in einer separaten Lektion behandelt.

Wählen Sie als Nächstes die Ausrichtung Ihres Videos: Hochformat oder Querformat. Sie können dies später bei Bedarf ändern.

Sobald du deine Auswahl getroffen hast, wirst du direkt in AI Studio weitergeleitet.

Orientieren Sie sich in AI Studio

In AI Studio kannst du zunächst deinem Projekt einen Namen geben. Darunter findest du den Skripteditor, in dem du deine Szenen schreibst, bearbeitest und verwaltest. Hier fügst du dein Skript ein und strukturierst dein Video.

Unterhalb des Skript-Editors findest du Optionen, um neue Szenen hinzuzufügen, Audio aufzunehmen oder hochzuladen oder Pausen zwischen den Zeilen einzufügen. Du kannst außerdem Voice Director (das Megafon-Symbol) verwenden, um Tonfall, Tempo und emotionale Ausdrucksweise zu steuern.

Wenn du auf die drei Punkte neben einer Szene klickst, werden weitere Aktionen angezeigt, zum Beispiel das Regenerieren von Audio, das Rendern der Szene zur Synchronisierung der Lippenbewegungen, das Umwandeln in Voice Mirroring, das Übersetzen der Szene oder das Löschen. Im Skripteditor kannst du außerdem Avatare austauschen, Stimmen ändern oder zwischen den Engines Avatar Unlimited und Avatar IV Motion wechseln.

Mit der Zeitleiste arbeiten

Mit dem Timeline-Editor kannst du dein Video von Anfang bis Ende überprüfen. Du kannst den Abspielkopf ziehen, um bestimmte Momente in der Vorschau anzusehen, die gesamte Videolänge einsehen und Szenen neu anordnen, indem du sie nach links oder rechts ziehst.

Sie können außerdem Szenen aus Vorlagen hinzufügen, Videoszenen oder Premium-Folien einfügen und fließende Übergänge zwischen Szenen erstellen, indem Sie das Pfeilsymbol zwischen den Clips verwenden.

Wähle und passe deinen Avatar an

Oberhalb der Videofläche klicken Sie auf Avatare, um den Avatar auszuwählen, den Sie verwenden möchten. Sie können aus Ihren eigenen Avataren wählen oder in HeyGens öffentlicher Bibliothek stöbern.

Wenn du auf den Avatar innerhalb der Leinwand klickst, werden Anpassungsoptionen geöffnet. Von hier aus kannst du das Aussehen wechseln, den Bildausschnitt anpassen, den Hintergrund entfernen, Ecken abrunden oder Animationen anwenden.

Verbessern Sie die visuellen Elemente und das Design

Neben dem Tab „Avatare“ findest du kreative Tools, mit denen du dein Video verbessern kannst. Damit kannst du Text hinzufügen, Medien hochladen, Elemente einfügen, KI-Bilder generieren, Untertitel verwalten oder Hintergrundfarben anpassen.

Oberhalb des Skript-Editors öffnest du das Hamburger-Menü, um auf zusätzliche Tools zuzugreifen. Von hier aus kannst du dein Video als Vorlage speichern, Skripte hoch- oder herunterladen, den Versionsverlauf überprüfen, den Support kontaktieren, Tutorials öffnen oder dein Design ändern.

In den Optionen neben dem Hamburger-Menü kannst du die Videoausrichtung anpassen, ein Brand-Kit auswählen oder direkt Feedback an das HeyGen-Team senden.

Zusammenarbeit und Projektmanagement

Ihre Arbeit wird automatisch gespeichert, Sie können jedoch jederzeit auch manuell auf „Speichern“ klicken.

Um zusammenzuarbeiten, wählen Sie Mitglieder einladen, um Teammitglieder in das Projekt aufzunehmen. Benachrichtigungen und Kommentare erscheinen im oberen Bereich, sodass Sie Feedback leicht überprüfen können.

Wenn Ihr Projekt mehrere Ebenen enthält, öffnen Sie das Ebenenbedienfeld, um Elemente neu anzuordnen, indem Sie sie per Drag & Drop über oder untereinander ziehen.

Vorschau anzeigen und Ihr Video erstellen

Wenn dein Skript und deine Visuals fertig sind, klicke auf Vorschau, um dir dein Projekt anzusehen. Wenn der Avatar stillsteht oder verschwommen wirkt, bedeutet das, dass das Video noch nicht gerendert wurde; das Lippen-Synchronisieren wird während des Renderns angewendet.

Wenn du zufrieden bist, klicke auf „Generate“. Du kannst dein Video umbenennen, einen Zielordner auswählen und die Ausgabeauflösung bis zu 4K festlegen. Wenn du Avatar IV verwendest, berechnet HeyGen die Nutzung automatisch.

HeyGen verarbeitet dein Video und sobald der Vorgang abgeschlossen ist, erscheint es in deinem Tab „Projekte“ und steht bereit zum Überprüfen, Teilen oder Herunterladen.