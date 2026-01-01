Startseite Akademie KI-Studio So fügen Sie Ihrem Video Assets hinzu

Video-Assets sind alle Elemente, die du zum Erstellen deiner Videos verwendest. Dazu gehören Bilder, Videoclips, Audiodateien, Logos, Text und sogar KI-Avatare.

HeyGen unterstützt eine große Bandbreite an Formaten, darunter JPG- und PNG-Dateien bis zu 200 MB, MP4- und MOV-Dateien bis zu 200 MB sowie TTF- oder OTF-Schriftdateien bis zu 100 MB. Wenn Sie diese Assets organisiert halten, wird das Bearbeiten, Wiederverwenden und gemeinsame Arbeiten deutlich einfacher und sicherer.

Assets hochladen und organisieren

Um zu beginnen, öffne Medien und klicke auf Hochladen, um deine Dateien zur HeyGen-Asset-Bibliothek hinzuzufügen. Du kannst mehrere Dateien gleichzeitig hochladen, darunter Bilder, Videos und Audiodateien.

Wenn du ein GIF verwenden möchtest, wandle es vor dem Hochladen in den Video-Editor in eine MP4-Datei um.

Nach dem Hochladen kannst du Assets zur besseren Übersicht umbenennen. Bei Videodateien hast du außerdem die Möglichkeit, nur die Audiospur zu extrahieren. Das Anlegen von Ordnern für jedes Projekt, jede Marke oder jede Inhaltsart hilft dabei, alles organisiert und leicht auffindbar zu halten.

Um Assets zu löschen, wählen Sie sie über das Kontrollkästchen oder das Drei-Punkte-Menü aus und klicken Sie auf „Löschen“.

Fügen Sie Ihrem Projekt Assets hinzu

Kehren Sie zu Ihrem Projekt in AI Studio zurück, sobald Ihr Skript und Ihr Avatar fertig sind. Von dort aus können Sie beginnen, Ihre Szene zu gestalten, indem Sie Hintergründe, Medien und andere visuelle Elemente hinzufügen.

Wenn Ihr Avatar einen integrierten Hintergrund hat, wählen Sie den Avatar aus und verwenden Sie Background Remover, um ihn auf einen neuen Hintergrund zu setzen. Sie können die Größe des Avatars anpassen, indem Sie die Ecken ziehen, bis er in Ihr Layout passt.

Hintergründe und Medien anpassen

Klicken Sie auf Hintergrund, um aus einfarbigen Hintergründen, Stockbildern, Videos oder Vorlagen zu wählen. Für mehr Flexibilität wählen Sie Von Hintergrund lösen, um Elemente frei in der Szene zu verschieben und zu skalieren.

Die Registerkarte Medien bietet dir Zugriff auf HeyGens Stockbibliothek, deine hochgeladenen Dateien und die Möglichkeit, weitere Medien hochzuladen. Jedes Medium hier kann auch als Hintergrund festgelegt werden.

Audio hinzufügen und verwalten

Um Hintergrundmusik hinzuzufügen, öffne den Tab „Music“. Du kannst aus HeyGens Stock-Tracks auswählen oder deine eigenen Audiodateien hochladen.

Audio wird im Szenen-Player unter deinem Video angezeigt. Verwende das Drei-Punkte-Menü auf der Audiospur, um Anpassungen wie das Zuschneiden oder Ersetzen der Datei vorzunehmen.

Bilder und Grafiken bearbeiten

Bei Bildern kannst du den Eckenradius anpassen, um weichere Kanten zu erzeugen, oder Visuals mit Hilfe von KI bearbeiten. Gib einfach eine Bearbeitungsanweisung ein, wähle deine bevorzugte KI-Engine aus und füge optional ein Referenzbild hinzu, um das Ergebnis zu steuern.

Um für visuelle Abwechslung zu sorgen, öffne den Tab „Elemente“. Dort findest du Premium-Elemente wie Formen, Rahmen, Sticker und Symbole, mit denen du dein Design aufwerten kannst.

Text hinzufügen und formatieren

Klicken Sie oben auf der Leinwand auf Text, um Titel, Beschriftungen oder Bildschirmtexte hinzuzufügen. Sie können Schriftstil, -größe, Formatierung, Deckkraft und Ausrichtung anpassen oder Ihre Markenschrift hochladen, um für Einheitlichkeit zu sorgen.

Textelemente können überall auf der Leinwand gezogen und in der Größe angepasst werden. Sie können außerdem mehrere Elemente gleichzeitig auswählen, um sie für übersichtlichere Layouts auszurichten oder zu gruppieren.

Untertitel hinzufügen

Um Untertitel hinzuzufügen, klicke auf Untertitel und wähle einen Untertitelstil aus. Du kannst Farben, Schriftarten und Textgröße anpassen und entscheiden, ob der Stil auf eine einzelne Szene oder auf alle Szenen angewendet werden soll.

Videowiedergabe optimieren

Wählen Sie ein beliebiges hochgeladenes Video in Ihrer Szene aus, um seine Wiedergabe anzupassen. Sie können das Video für eine durchgehende Bewegung in einer Schleife abspielen, den letzten Frame einfrieren, um die Schlussaufnahme zu halten, oder „An Szene anpassen“ auswählen, um die Videodauer automatisch an die Szenenlänge anzupassen.

Für präzise Kontrolle verwenden Sie das Scherensymbol in der Zeitleiste, um Anfangs- und Endpunkte genau dort zu schneiden, wo Sie es möchten.