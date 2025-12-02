ترجم الفيديوهات من
الإنجليزية إلى الأردية
حوّل مقاطع الفيديو الإنجليزية إلى لغة أوردية واضحة وطبيعية باستخدام ترجمة الفيديو بالذكاء الاصطناعي. تساعدك HeyGen على إنشاء ترجمات إنجليزية دقيقة أو تعليق صوتي بالذكاء الاصطناعي يبدو واقعيًا خلال دقائق، من دون تحرير يدوي أو الاعتماد على الدبلجة التقليدية.
سواء كنت تقوم بترجمة فيديوهات YouTube، أو محتوى التدريب، أو الحملات التسويقية، أو المواد التعليمية، فإن HeyGen تجعل ترجمة الفيديو من الإنجليزية إلى الأردية سريعة ودقيقة وقابلة للتوسّع.
حوّل الفيديو من الإنجليزية إلى الأردية فورًا
تحويل المحتوى الإنجليزي الخاص بك إلى الأردية يستغرق بضع دقائق فقط. يتيح لك هذا الأدوات تحويل النصوص والرسائل ومقاطع الفيديو الكاملة إلى أردية طبيعية من دون تحرير معقّد أو برامج إضافية.
يمكنك إنتاج ترجمات إنجليزية واضحة، وتعليقات صوتية طبيعية بالذكاء الاصطناعي، أو فيديوهات محلية بالكامل مباشرة من متصفحك. العملية بسيطة وسريعة ومرنة من البداية حتى النهاية.
ترجمة الفيديو من الإنجليزية إلى الأردية بسهولة
HeyGen هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة خصيصًا لترجمة الفيديو. تقوم بتحويل اللغة الإنجليزية المنطوقة إلى ترجمة نصية بالأردية أو تعليق صوتي بالأردية مع الحفاظ على المعنى والنبرة والسياق.
على عكس مترجمي النصوص البسيطين، يستطيع HeyGen فهم الكلام الحقيقي. فهو يستخدم تقنيات التعرّف على الكلام ومعالجة اللغة الطبيعية لإنتاج ترجمات إنجليزية تبدو واضحة وطبيعية، وليست آلية أو حرفية كلمة بكلمة.
اختر الترجمة النصية أو ترجمة الصوت بالذكاء الاصطناعي
الترجمة النصية الإنجليزية مثالية لتحسين سهولة الوصول وتسريع عملية التوطين. HeyGen تحوّل الكلام باللغة الإنجليزية تلقائياً إلى ترجمات أردية مقروءة تبقى متزامنة مع الفيديو الخاص بك.
الترجمة النصية تكون الأنسب لـ:
فيديوهات وسائل التواصل الاجتماعي
محتوى تعليمي وتعلّم إلكتروني
مشاهدون يشاهدون بدون صوت
احتياجات إمكانية الوصول والامتثال
يمكنك أيضًا تصدير ملفات الترجمة النصية لاستخدامها على منصات أخرى. يُستخدم سير العمل نفسه عبر أزواج لغات متعددة. على سبيل المثال، إذا كنت أيضًا تترجم مقاطع الفيديو العربية إلى الإنجليزية، يمكنك استخدام العملية نفسها هنا:
حالات الاستخدام الشائعة لترجمة الفيديو من الإنجليزية إلى الأردية
يُستخدم HeyGen كثيرًا لترجمة مقاطع الفيديو الإنجليزية إلى الأردية من أجل:
ترجمة فيديوهات يوتيوب باللغة الأردية لجمهور عالمي
مواءمة حملات التسويق والإعلانات محلياً
تحويل فيديوهات التدريب باللغة الإنجليزية إلى الأردية
ترجمة المحتوى التعليمي ومحتوى التعليم الإلكتروني
الاتصالات المؤسسية والداخلية
توطين محتوى وسائل التواصل الاجتماعي والفيديوهات القصيرة
تقوم العديد من الفرق أيضًا بترجمة المحتوى من لغات جنوب آسيا الأخرى إلى الإنجليزية، وفقًا لاحتياجات الجمهور.
كيفية ترجمة الفيديو الخاص بك في 4 خطوات سهلة
استخدم كلماتك لإنشاء فيديوهات احترافية قابلة للمشاركة في خطوات قليلة فقط.
ارفع أو استورد فيديو باللغة الإنجليزية
ارفع ملف فيديو أو استورد رابط فيديو مثل رابط YouTube.
اختر الإنجليزية والأردية
اختر الأردية كلغة المصدر والإنجليزية كلغة الهدف.
اختر الترجمة النصية أو صوت الذكاء الاصطناعي
اختر الترجمة النصية الإنجليزية، أو ترجمة الصوت بالذكاء الاصطناعي، أو كليهما وفقًا لجمهورك وأهداف المحتوى.
أنشئ وشارك
أنشئ فيديوك المترجم ثم حمّله أو انشره في أي مكان.
تم تصميم العملية بالكامل لتعمل بسلاسة مع مقاطع الفيديو الفردية أو مكتبات المحتوى الكبيرة.
ما الذي يميّز HeyGen؟
التأثير واضح. الشركات تحقق نتائج حقيقية مع أداة ترجمة الفيديو من HeyGen. من خلال ترجمة الفيديوهات فورًا، يمكنك توفير المال والوقت مع توسيع نطاق حضورك العالمي بسهولة.
تخفيض في تكاليف ترجمة الفيديو
أسواق تُوطَّن فورًا
لكل فيديو بدلًا من أسابيع أو شهور
الأسئلة الشائعة
كيف يمكنني ترجمة فيديو باللغة الإنجليزية إلى الأردية باستخدام HeyGen؟
حمّل فيديو باللغة الإنجليزية، واختر الأردية كلغة مصدر والأردية كلغة هدف، ثم اختر الترجمة النصية أو الترجمة الصوتية بالذكاء الاصطناعي لإنشاء فيديوك الإنجليزي تلقائياً. إذا كنت تحتاج أيضاً إلى الاتجاه العكسي،
هل يستطيع الذكاء الاصطناعي ترجمة مقاطع الفيديو الإنجليزية إلى الأردية بدقة؟
نعم. عندما يكون الصوت واضحًا، يمكن للذكاء الاصطناعي ترجمة مقاطع الفيديو الإنجليزية إلى الأردية بدقة من خلال فهم أنماط الكلام وبنية الجملة والسياق بدلًا من الاكتفاء باستبدال الكلمات مباشرة
هل يمكنني ترجمة فيديوهات يوتيوب باللغة الأردية إلى الإنجليزية تلقائياً؟
نعم. يمكنك استيراد فيديوهات يوتيوب باللغة الأردية إلى HeyGen وإنشاء ترجمات باللغة الإنجليزية أو ترجمات صوتية بالذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى تنزيل الفيديو الأصلي أو تعديله يدويًا.
هل يدعم الذكاء الاصطناعي ترجمة نصية باللغة الإنجليزية ودبلجة صوتية باللغة الإنجليزية لمقاطع الفيديو باللغة الأردية؟
تدعم HeyGen كلاً من الترجمة النصية الإنجليزية والتعليق الصوتي بالذكاء الاصطناعي لمقاطع الفيديو باللغة الأردية، مما يتيح لك اختيار الصيغة الأنسب وفقاً لجمهورك ونوع المحتوى.
هل ترجمة الصوت بالذكاء الاصطناعي أفضل من الترجمة النصية الإنجليزية على الشاشة؟
الترجمة النصية الإنجليزية مفيدة جدًا لتحسين إمكانية الوصول والنشر السريع، بينما ترجمة الصوت بالذكاء الاصطناعي أفضل للتفاعل لأن المشاهدين يمكنهم المتابعة بشكل طبيعي دون الحاجة إلى قراءة الترجمة النصية.
هل يدعم أداة الترجمة هذه ملفات MP4 وMOV وغيرها من الصيغ؟
نعم. يتم دعم معظم الصيغ بما في ذلك MP4 وMOV وAVI وWebM. يضمن لك ذلك إمكانية رفع أي فيديو باللغة الأردية تقريبًا وإنشاء ترجمات إسبانية دقيقة أو الدبلجة إلى الإسبانية، دون الحاجة إلى أدوات تحويل منفصلة أو أي تجهيزات إضافية.
هل يمكنني استخدام ترجمة الفيديو من الأردية إلى الإنجليزية للمحتوى التجاري أو التدريبي؟
نعم. تستخدم العديد من الشركات ترجمة الفيديو من الأردية إلى الإنجليزية لأغراض الإعداد للموظفين الجدد، والتدريب، والتسويق، والاتصال الداخلي للوصول بفعالية إلى الجماهير الناطقة بالإنجليزية.
ترجم الفيديوهات إلى أكثر من 175 لغة
