إعداد مساحة العمل الخاصة بك

مرحبًا بك في HeyGen Academy.

أول خطوة للبدء هي إعداد مساحة العمل الخاصة بك. يتيح لك هذا الإجراء إنشاء مساحة العمل وتخصيصها بحيث تكون جاهزة لتعاون فريقك بكفاءة.

الوصول إلى إعدادات مساحة العمل الخاصة بك

من الصفحة الرئيسية لـ HeyGen، انقر على السهم بجوار اسمك في الزاوية السفلية اليسرى.

ضمن قسم Personal، سترى حسابك الفردي.

ضمن قسم Workspace، سترى جميع مساحات عمل HeyGen التي انضممت إليها أو تمت دعوتك إليها.

عند إنشاء حسابك الشخصي لأول مرة، تكون عادةً على خطة مجانية. بمجرد انضمامك إلى مساحة عمل المؤسسة، ستحصل على إمكانية الوصول إلى جميع ميزات المؤسسة وإعدادات الأمان.

ستعرف أنك تعرض مساحة عمل المؤسسة عندما ترى “Enterprise” في الزاوية السفلية اليسرى.

إنشاء مساحة عمل جديدة وإعدادها

لإنشاء مساحة عمل جديدة، افتح القائمة الموجودة في أسفل اليسار وانتقل إلى «الإعدادات».

في إعدادات مساحة العمل الخاصة بك، يمكنك:

أدخل اسم مساحة العمل الخاصة بك

ارفع شعارًا

أضف وصفًا قصيرًا

اضبط من يمكنه الانضمام إلى مساحة العمل

التحكم في من يمكنه دعوة أعضاء جدد

يمكنك أيضًا تفعيل ميزة وضع العلامة المائية بمساعدة الذكاء الاصطناعي لتطبيق علامة مائية على جميع مقاطع الفيديو التي يتم إنشاؤها في مساحة العمل.

اختر من يمكنه الانضمام إلى مساحة العمل الخاصة بك

لديك ثلاث خيارات للتحكم في الوصول إلى مساحة العمل الخاصة بك:

أي شخص يستخدم نطاق البريد الإلكتروني الخاص بشركتك يمكنه الانضمام تلقائيًا هذا الخيار مثالي للفرق الكبيرة أو الخطط ذات المقاعد غير المحدودة. أي شخص يستخدم نطاق البريد الإلكتروني الخاص بشركتك يمكنه التسجيل، وتجاوز جدار الدفع، وإكمال عملية الإعداد، والانضمام إلى مساحة العمل تلقائيًا دون الحاجة إلى موافقة.

هذا الخيار مثالي للفرق الكبيرة أو الخطط ذات المقاعد غير المحدودة. أي شخص يستخدم نطاق البريد الإلكتروني الخاص بشركتك يمكنه التسجيل، وتجاوز جدار الدفع، وإكمال عملية الإعداد، والانضمام إلى مساحة العمل تلقائيًا دون الحاجة إلى موافقة. أي شخص يستخدم نطاق البريد الإلكتروني الخاص بشركتك يجب أن يقدّم طلبًا للانضمام

يُنصح باستخدام هذا الخيار إذا كان لديك عدد مقاعد محدود أو إذا كنت تريد مزيدًا من التحكم في من ينضم. يمكن للمستخدمين الذين لديهم نطاق بريدك الإلكتروني طلب الوصول، ويمكنك الموافقة على طلبهم أو رفضه.

يُنصح باستخدام هذا الخيار إذا كان لديك عدد مقاعد محدود أو إذا كنت تريد مزيدًا من التحكم في من ينضم. يمكن للمستخدمين الذين لديهم نطاق بريدك الإلكتروني طلب الوصول، ويمكنك الموافقة على طلبهم أو رفضه. يمكن للأعضاء الذين تتم دعوتهم يدويًا فقط الانضمام

يوفّر هذا الخيار أعلى مستوى من التحكم والخصوصية. لا يمكن اكتشاف مساحة العمل إلا من قِبل المستخدمين الذين تدعوهم مباشرة.

بمجرد إكمال هذه الخطوات، سيكون مساحة العمل الخاصة بك جاهزة تمامًا.

لقد قمت بتسمية مساحة العمل، وإضافة شعارك، وتخصيص الإعدادات لتعكس هويتك التجارية.

مساحة العمل الخاصة بك جاهزة الآن، ويمكنك البدء في دعوة أعضاء الفريق متى كنت مستعدًا للتعاون.