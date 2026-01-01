إعداد تسجيل الدخول الأحادي SAML مع Okta

في هذا الدرس، ستتعلّم كيفية إعداد تسجيل الدخول الأحادي (SSO) باستخدام Okta لمساحة العمل الخاصة بك على HeyGen.

يتيح لك SSO أن يقوم فريقك بتسجيل الدخول مرة واحدة والوصول بأمان إلى HeyGen باستخدام بيانات اعتماد الشركة، دون الحاجة لإدارة كلمات مرور إضافية. بعد التفعيل والإعداد، يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول مباشرةً عبر Okta.

ابدأ من وحدة تحكم مسؤول Okta

ابدأ بتسجيل الدخول إلى وحدة تحكم مسؤول Okta الخاصة بك.

انتقل إلى «Applications»، ثم اختر «Applications» مرة أخرى.

انقر على «Create App Integration».

اختر SAML 2.0 كطريقة تسجيل الدخول ثم اضغط على «Next».

أنشئ تطبيق HeyGen في Okta

عندما يُطلب منك تسمية التطبيق، أدخل HeyGen، ثم انقر على «التالي».

سيُطلب منك الآن إدخال تفاصيل إعدادات SAML.

في حقل Audience ID (Entity ID)، أدخل:

api2.heygen.com

لعنوان URL لتسجيل الدخول الأحادي (Single Sign-On)، ارجع إلى لوحة تحكم HeyGen، ثم انتقل إلى الإعدادات، وافتح علامة تبويب الأمان، وفعّل SSO، ثم انسخ عنوان URL الخاص بـ SSO الذي تم توفيره.

الصق هذا الرابط في الحقل المقابل في Okta.

تأكّد من أن التطبيق يمرّر هوية المستخدم بصيغة البريد الإلكتروني.

يجب أن تستخدم مطالبة NameID عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم.

بعد ذلك، أضِف سمات المستخدم التالية:

الاسم الأول

اسم العائلة

بعد الانتهاء، مرّر لأسفل واضغط على «التالي».

اختر «This is an internal app»، ثم انقر على «Finish».

تعيين المستخدمين لتطبيق Okta

بعد إنشاء التطبيق، افتح علامة تبويب «Assignments».

انقر على "Assign"، ثم أضِف المستخدمين أو المجموعات الذين ينبغي أن يتمكنوا من الوصول إلى HeyGen باستخدام SSO.

استرجاع قيم إعدادات SAML

بعد ذلك، افتح علامة التبويب "Sign On" في Okta ومرّر لأسفل.

انقر على "View SAML setup instructions".

تعرض هذه الصفحة ثلاثة قيَم مطلوبة:

عنوان URL لتسجيل الدخول الأحادي لمزوّد الهوية

مُصدِر موفّر الهوية

شهادة X.509

اترك هذه الصفحة مفتوحة، لأنك ستحتاج إلى هذه القيم لإكمال الإعداد في HeyGen.

أكمل الإعداد في HeyGen

ارجع إلى لوحة تحكم المشرف في HeyGen وافتح صفحة إعدادات SSO.

انسخ القيم الثلاث من Okta والصقها في الحقول المقابلة لها في HeyGen، ثم انقر على «Save».

تم الآن إعداد الاتصال بين Okta و HeyGen.

اختبر إعداد SSO الخاص بك

للتأكد من أن كل شيء يعمل بشكل صحيح، انتقل إلى صفحة تسجيل الدخول في HeyGen واختر "تسجيل الدخول عبر SSO".

إذا طُلِب منك ذلك، أدخِل نطاق شركتك.

يُفترض أن يتم تسجيل دخولك تلقائيًا باستخدام بيانات اعتماد Okta الخاصة بك.

تم الآن تفعيل تسجيل الدخول الأحادي (SSO) لمساحة العمل الخاصة بك على HeyGen.

يمكن لفريقك تسجيل الدخول بأمان باستخدام بيانات اعتماد الشركة، بدون كلمات مرور إضافية أو خطوات زائدة.