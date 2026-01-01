سنستعرض كيفية دعوة زملائك إلى مساحة العمل الخاصة بك حتى تتمكن من التعاون والبدء في الإنشاء فورًا.

ادعُ الأعضاء إلى مساحة العمل الخاصة بك

من لوحة التحكم، انقر على حسابك، ثم انتقل إلى «إدارة مساحات العمل». في شاشة إدارة مساحة العمل، سترى:

قائمة بالمستخدمين الذين قمت بدعوتهم بالفعل

الأدوار المعيّنة لهم

حالة الدعوة الحالية لهم

قد يقترح هذا القسم أيضًا زملاء في العمل سجّلوا في HeyGen باستخدام نطاق البريد الإلكتروني الخاص بشركتك.

يمكنك دعوة أعضاء جدد عبر:

إدخال عنوان بريدهم الإلكتروني، أو

نسخ رابط الدعوة ومشاركته

بعد إرسال الدعوة، سيظهر البريد الإلكتروني للمستخدم في القائمة بالحالة Invite Sent.

إذا كان مساحة العمل لديك مُعدّة لتتطلّب الموافقة على الانضمام، فسترى أيضًا طلبات الانضمام في هذه الواجهة.

تتبّع حالة الدعوات والطلبات

بمجرد أن يسجّل المستخدم الدخول إلى HeyGen، ويقبل الدعوة، وينضم إلى مساحة العمل، يتم تحديث حالته إلى نشط.

إذا وافقت على طلب الانضمام، يصبح المستخدم فورًا عضوًا نشطًا في مساحة العمل. يظهر اسمه في قائمة الأعضاء النشطين، ويتم استخدام مقعد.

فهم أدوار مساحة العمل

مساحات العمل في HeyGen تدعم عدة أدوار، لكلٍ منها صلاحيات مختلفة.

مشرف عام

عادةً ما يتولى المشرفون العامون إدارة خطة HeyGen ومساحات العمل. لديهم صلاحية وصول كاملة، بما في ذلك إدارة المستخدمين والأذونات، وإجراء عمليات الشراء أو الترقية، بالإضافة إلى إنشاء المحتوى وتعديله ومراجعته.

Developer

يمكن للمطوّرين إنشاء المحتوى والوصول إلى HeyGen API. عيّن هذا الدور لأعضاء الفريق الذين يحتاجون إلى تكاملات متقدّمة، مثل ربط نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) أو نظام البريد الإلكتروني.

Creator

المُنشِئون هم مستخدمون ينشئون المحتوى بانتظام. يمكنهم إنشاء الأفاتارات والفيديوهات والأصوات، لكن لا يمكنهم إدارة الأذونات أو المشتريات أو الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API).

مشاهد

يكون المشاهدون عادةً مراجعين أو معتمدين. يمكنهم عرض المحتوى لكن لا يمكنهم إجراء تعديلات.

الموافقة على طلبات الانضمام أو رفضها

إذا كان مساحة العمل الخاصة بك تتطلّب من المستخدمين طلب الوصول، يمكنك مراجعة الطلبات في مكانين:

لوحة الإشعارات

علامة تبويب الأعضاء ومساحات العمل

من أي من الموقعين، يمكنك قبول الطلبات المعلّقة أو رفضها. بمجرد الموافقة، يصبح المستخدم عضوًا نشطًا ويشغل مقعدًا.

مشاركة المحتوى داخل مساحة العمل

بالإضافة إلى الأدوار، يمكنك التحكّم في الوصول إلى المشاريع أو الفيديوهات أو المجلدات الفردية.

لمشاركة المحتوى:

اختر قائمة النقاط الثلاث في المسودة أو الفيديو أو المجلد

اختر «مشاركة»

من هناك، يمكنك القيام بما يلي:

المشاركة مع مستخدمين محددين

تعيين أذونات للعرض فقط أو للتحرير

اضبط مستوى الوصول ليكون مقتصرًا عليك فقط، أو على مستخدمين محددين فقط، أو على أي شخص لديه صلاحية الوصول إلى مساحة العمل

المستخدمون الذين لديهم دور Viewer سيظلون دائمًا في وضع العرض فقط.

مشاركة ونشر الفيديوهات

بعد إنشاء الفيديو، يُفتح في صفحة المشاركة، حيث يمكنك:

حماية الفيديو بكلمة مرور

اضبط أذونات الوصول العامة

إضافة أو تعديل الترجمات النصية

يمكنك أيضًا استخدام علامة تبويب «مشاركة» لنشر الفيديو على الويب، مما يتيح لأي شخص مشاهدة نسخة للعرض فقط دون الحاجة إلى تسجيل الدخول.

بعد إكمال هذه الخطوات، تصبح جاهزًا للتعاون مع فريقك في HeyGen من خلال دعوة الأعضاء، وتعيين الأدوار، ومشاركة المحتوى بشكل آمن.