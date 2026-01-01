إدارة المساحات الفرعية

مساحات العمل الفرعية هي بيئات منفصلة داخل حساب HeyGen واحد. يمكن أن يكون لكل مساحة عمل فرعية أعضاؤها وصلاحياتها وإعداداتها الخاصة، مما يجعل تنظيم الفرق أو الأقسام أو أعمال العملاء أسهل بدون أي تداخل.

تكون مفيدة بشكل خاص في الحالات التالية:

الوكالات التي تدير عدة عملاء

فرق المؤسسات التي تضم أقسامًا مختلفة

التحكم في الوصول والصلاحيات

إدارة الفوترة والاشتراكات

متابعة استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API)

الحفاظ على فصل الموارد بين الفرق المختلفة

اعتمادًا على الإعدادات، يمكن لمساحات العمل الفرعية إما مشاركة أو عزل الفوترة، والأفاتارات، ومفاتيح الـAPI، والقوالب.

الوصول إلى المساحات الفرعية

من لوحة تحكم HeyGen، انقر على اسمك ثم اختر «إدارة مساحة العمل».

داخل هذا القسم، سترى خيار المساحات الفرعية (Sub-workspaces).

أنشئ مساحة عمل فرعية جديدة

لإنشاء مساحة عمل فرعية، اختر «Create Sub-workspace».

ابدأ بما يلي:

تسمية مساحة العمل الفرعية

إضافة صورة (اختياري) للمساعدة في التمييز بصريًا بين الفرق أو العملاء

ادعُ الأعضاء وعيّن الأدوار

بعد ذلك، ادعُ الأعضاء من خلال إدخال عناوين بريدهم الإلكتروني وتعيين الأدوار لهم.

تشمل الأدوار المتاحة ما يلي:

مشرف عام – جميع الصلاحيات الكاملة، بما في ذلك إدارة المستخدمين، وعمليات الوصول، والمشتريات

– جميع الصلاحيات الكاملة، بما في ذلك إدارة المستخدمين، وعمليات الوصول، والمشتريات المطوّر – يمكنه إنشاء المحتوى والوصول إلى الـ API

– يمكنه إنشاء المحتوى والوصول إلى الـ API المنشئ – يمكنه إنشاء الأفاتارات والفيديوهات والأصوات

– يمكنه إنشاء الأفاتارات والفيديوهات والأصوات عارض – يمكنه عرض المحتوى ولكن لا يمكنه إجراء تغييرات

اضبط الإعدادات والصلاحيات

بعد تعيين الأدوار، قم بضبط إعدادات مساحة العمل الفرعية.

إذا كان خيار «إدارة الفوترة من مساحة العمل الرئيسية» مفعّلًا:

مساحة العمل الفرعية تدير اشتراكها الخاص

لا يستخدم حصة مساحة العمل الرئيسية أو خانات الأفاتار الخاصة بها

يمكن لمالك مساحة العمل الفرعية إنشاء مساحات عمل فرعية إضافية

يمكنك أيضًا اختيار ما إذا كان من الممكن لمساحة العمل الفرعية عرض إعدادات الـ API.

عند التفعيل، تحصل مساحة العمل الفرعية على مفتاح API خاص بها، ويتم تتبّع الاستخدام بشكل مستقل، مما يجعل من الأسهل مراقبة النشاط حسب الفريق أو العميل.

بعد ضبط كل الإعدادات، اختر «Create Sub-workspace» لإكمال الإعداد.

بعد الإنشاء، يتم تخصيص المقاعد من مساحة العمل الرئيسية تلقائيًا.

عند دعوة الأعضاء، يتم تخصيص المقاعد بناءً على مدى توافرها. إذا تم الوصول إلى الحد الأقصى لعدد المقاعد، يجب إزالة عضو حالي قبل إضافة عضو جديد.

إدارة الموارد والاستخدام

من خلال اختيار أيقونة الترس بجوار أي مساحة عمل فرعية، يمكنك تحديث إعداداتها والموارد المخصّصة لها.

تشمل عناصر التحكم الرئيسية ما يلي:

خانات الأفاتار – حدّد عدد الأفاتارات التي يمكن لكل مساحة عمل فرعية إنشاؤها

– حدّد عدد الأفاتارات التي يمكن لكل مساحة عمل فرعية إنشاؤها أرصدة التوليد – تُستخدم لرسوم الأفاتار، وإنشاء الفيديو، وتصميم الصور، والترجمات

– تُستخدم لرسوم الأفاتار، وإنشاء الفيديو، وتصميم الصور، والترجمات رصيد واجهة برمجة التطبيقات (API) – يُستخدم للأتمتة، والتكاملات، وسير العمل المعتمد على واجهة برمجة التطبيقات (API)

تخصيص رصيد لكل مساحة عمل فرعية يمنح مسؤولي النظام رؤية أوضح وتحكماً أفضل في التكاليف ومرونة أعلى. يمكنك أيضاً حذف مساحة عمل فرعية من هذه القائمة عند الحاجة.

مشاركة الأصول عبر المساحات الفرعية

مشاركة الأصول تتم وفق عملية موحّدة في HeyGen.

بالنسبة للأفاتارات أو الأصوات أو مجموعات الهوية البصرية أو القوالب، افتح مكتبة الأصول، ثم اختر قائمة النقاط الثلاث على الأصل. اختر "مشاركة"، ثم حدّد مساحة العمل الفرعية التي تريد المشاركة معها.

بمجرد مشاركته، يصبح الأصل متاحًا فورًا في مساحة العمل الفرعية المحددة لاستخدامه في إنشاء الفيديو.

من خلال المساحات الفرعية، يمكنك تنظيم الفرق، والتحكم في الصلاحيات، وتوسيع إنشاء الفيديو دون فقدان القدرة على الإشراف والمتابعة.