Người tiêu dùng dựa vào các video đánh giá sản phẩm chi tiết trước khi đưa ra quyết định mua hàng. Dù là video mở hộp, so sánh sản phẩm hay hướng dẫn sử dụng, HeyGen đều giúp nhà sáng tạo nội dung, thương hiệu và người ảnh hưởng nhanh chóng sản xuất nội dung video đánh giá chất lượng cao mà không cần cả một đội ngũ sản xuất chuyên nghiệp.