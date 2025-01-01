Cá nhân hóa mọi lời chào và phần giới thiệu bằng video AI

Video cá nhân hóa bằng AI mang đến một dấu ấn độc đáo cho thông điệp của bạn. Dù bạn đang chúc mừng những dịp đặc biệt, giới thiệu bản thân với khán giả hay gửi lời cảm ơn đến khách hàng, HeyGen trao quyền cho cá nhân và doanh nghiệp tạo ra các video lời chúc AI chuyên nghiệp, được tùy chỉnh một cách dễ dàng. Không cần đến quy trình sản xuất video phức tạp.

Lợi ích và giá trị

Gửi những lời chúc và thông điệp cá nhân hóa thực sự tạo dấu ấn

Generate stunning personalized greeting videos in seconds

Traditional personalized videos involve filming, editing, and multiple takes, often demanding time and effort. By leveraging AI personalized videos, HeyGen streamlines creation for individuals, content creators, and businesses, helping you produce high-quality, impactful greetings at scale.

write out a personal greeting using ai video

Deliver warmth and emotion through AI-powered visuals

Use realistic AI avatars to deliver heartfelt, engaging messages in a professional or friendly manner. Incorporate dynamic visuals, music, and on-screen text to personalize AI birthday greetings, introductions, and thank-you messages.

fun personal greeting with ai avatar

Translate personalized messages into any language

With HeyGen’s AI personalized videos, you can modify scripts and translate greetings into multiple languages. Easily adapt your message for international audiences. No reshoots or complex editing required.

translate personal greeting into any language

How to create personal greeting videos with HeyGen

  1. Open HeyGen

Đăng nhập vào HeyGen và bắt đầu tạo các thông điệp và phần giới thiệu được cá nhân hóa bằng AI đầy cuốn hút chỉ trong vài phút.

  1. Find the perfect video template
  1. Add talk tracks, avatars, and backgrounds
  1. Customize your AI video
  1. Enhance with more creative elements
  1. Export your final video

Câu hỏi thường gặp

HeyGen là gì và nó có thể được sử dụng như thế nào để tạo video cá nhân hóa bằng AI?

HeyGen là một nền tảng được hỗ trợ bởi AI, giúp cá nhân và doanh nghiệp tạo video cá nhân hóa bằng AI cho các lời chúc, phần giới thiệu, lời cảm ơn hoặc bất kỳ dịp đặc biệt nào.

HeyGen cải thiện việc sản xuất video cá nhân như thế nào so với các phương pháp truyền thống?

HeyGen loại bỏ mọi rắc rối của việc quay và chỉnh sửa, mang đến kết quả chuyên nghiệp nhờ các avatar AI — hoàn hảo để mở rộng quy mô video cá nhân hóa bằng AI của bạn mà không cần sản xuất nội bộ.

Tôi có thể tùy chỉnh avatar AI để phù hợp với thương hiệu cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình không?

Chắc chắn rồi! Tính năng tùy chỉnh avatar của HeyGen giúp video AI cá nhân hóa phản ánh đúng phong cách cá nhân hoặc thương hiệu của bạn.

HeyGen có thể được dùng cho các tin nhắn cá nhân đa ngôn ngữ không?

Có. Hãy dịch kịch bản của bạn và tạo video AI đa ngôn ngữ để kết nối với khán giả quốc tế một cách dễ dàng.

Làm cách nào để cập nhật video lời chào cá nhân cho các người nhận khác nhau?

Chỉ cần đăng nhập, chỉnh sửa kịch bản hoặc hình ảnh, rồi tạo lại video. Không cần quay thêm cảnh mới—tiết kiệm thời gian chỉ với vài cú nhấp chuột.

Video chào hỏi cá nhân của HeyGen có thể được sử dụng trên nhiều nền tảng khác nhau không?

Có, bạn có thể nhúng hoặc chia sẻ những video này trên mạng xã hội, các chiến dịch email, cổng thông tin nội bộ và nhiều kênh khác.

Tôi có thể tạo video lời chào cá nhân với HeyGen nhanh như thế nào?

Bạn có thể tạo ra kết quả chuyên nghiệp chỉ trong vài giờ, thậm chí nhanh hơn nữa tùy vào mức độ phức tạp của dự án và sở thích của bạn.

Tôi có cần kỹ năng sản xuất video để dùng HeyGen cho các video tin nhắn cá nhân không?

Hoàn toàn không. Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng giao diện trực quan của HeyGen để tạo ra các video AI chuyên nghiệp và hiệu quả.

Những loại nội dung lời chào cá nhân nào tận dụng HeyGen hiệu quả nhất?

Các thông điệp sinh nhật, phần giới thiệu, nội dung onboarding, video chào mừng và lời cảm ơn gửi tới khách hàng đều trở nên nổi bật khi được truyền tải bằng AI.

Tôi bắt đầu sử dụng HeyGen để tạo video lời chào cá nhân như thế nào?

Đăng ký HeyGen, dùng thử các công cụ video AI và bắt đầu tạo những thông điệp video cá nhân hóa chất lượng cao, đầy sức ảnh hưởng cho mọi trường hợp sử dụng.

