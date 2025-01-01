Video cá nhân hóa bằng AI mang đến một dấu ấn độc đáo cho thông điệp của bạn. Dù bạn đang chúc mừng những dịp đặc biệt, giới thiệu bản thân với khán giả hay gửi lời cảm ơn đến khách hàng, HeyGen trao quyền cho cá nhân và doanh nghiệp tạo ra các video lời chúc AI chuyên nghiệp, được tùy chỉnh một cách dễ dàng. Không cần đến quy trình sản xuất video phức tạp.