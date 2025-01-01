Video cá nhân hóa bằng AI mang đến một dấu ấn độc đáo cho thông điệp của bạn. Dù bạn đang chúc mừng những dịp đặc biệt, giới thiệu bản thân với khán giả hay gửi lời cảm ơn đến khách hàng, HeyGen trao quyền cho cá nhân và doanh nghiệp tạo ra các video lời chúc AI chuyên nghiệp, được tùy chỉnh một cách dễ dàng. Không cần đến quy trình sản xuất video phức tạp.
Traditional personalized videos involve filming, editing, and multiple takes, often demanding time and effort. By leveraging AI personalized videos, HeyGen streamlines creation for individuals, content creators, and businesses, helping you produce high-quality, impactful greetings at scale.
Use realistic AI avatars to deliver heartfelt, engaging messages in a professional or friendly manner. Incorporate dynamic visuals, music, and on-screen text to personalize AI birthday greetings, introductions, and thank-you messages.
With HeyGen’s AI personalized videos, you can modify scripts and translate greetings into multiple languages. Easily adapt your message for international audiences. No reshoots or complex editing required.
How to create personal greeting videos with HeyGen
Đăng nhập vào HeyGen và bắt đầu tạo các thông điệp và phần giới thiệu được cá nhân hóa bằng AI đầy cuốn hút chỉ trong vài phút.
HeyGen là một nền tảng được hỗ trợ bởi AI, giúp cá nhân và doanh nghiệp tạo video cá nhân hóa bằng AI cho các lời chúc, phần giới thiệu, lời cảm ơn hoặc bất kỳ dịp đặc biệt nào.
HeyGen loại bỏ mọi rắc rối của việc quay và chỉnh sửa, mang đến kết quả chuyên nghiệp nhờ các avatar AI — hoàn hảo để mở rộng quy mô video cá nhân hóa bằng AI của bạn mà không cần sản xuất nội bộ.
Chắc chắn rồi! Tính năng tùy chỉnh avatar của HeyGen giúp video AI cá nhân hóa phản ánh đúng phong cách cá nhân hoặc thương hiệu của bạn.
Có. Hãy dịch kịch bản của bạn và tạo video AI đa ngôn ngữ để kết nối với khán giả quốc tế một cách dễ dàng.
Chỉ cần đăng nhập, chỉnh sửa kịch bản hoặc hình ảnh, rồi tạo lại video. Không cần quay thêm cảnh mới—tiết kiệm thời gian chỉ với vài cú nhấp chuột.
Có, bạn có thể nhúng hoặc chia sẻ những video này trên mạng xã hội, các chiến dịch email, cổng thông tin nội bộ và nhiều kênh khác.
Bạn có thể tạo ra kết quả chuyên nghiệp chỉ trong vài giờ, thậm chí nhanh hơn nữa tùy vào mức độ phức tạp của dự án và sở thích của bạn.
Hoàn toàn không. Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng giao diện trực quan của HeyGen để tạo ra các video AI chuyên nghiệp và hiệu quả.
Các thông điệp sinh nhật, phần giới thiệu, nội dung onboarding, video chào mừng và lời cảm ơn gửi tới khách hàng đều trở nên nổi bật khi được truyền tải bằng AI.
Đăng ký HeyGen, dùng thử các công cụ video AI và bắt đầu tạo những thông điệp video cá nhân hóa chất lượng cao, đầy sức ảnh hưởng cho mọi trường hợp sử dụng.
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.