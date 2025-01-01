Quy trình sản xuất truyền thống cho các bản tin thời sự và dự báo thời tiết tốn nhiều thời gian và nguồn lực. Với HeyGen, bạn có thể tạo nhanh các video tin tức chất lượng cao, chuyên nghiệp, giúp đảm bảo sản lượng lớn và tốc độ nhanh mà vẫn duy trì tiêu chuẩn cao về chất lượng và độ chính xác.
Speed is essential in journalism. HeyGen’s AI news video generator enables media outlets, independent journalists, weather channels, and content creators to produce polished news videos instantly. Convert written news into engaging video reports featuring AI avatars, dynamic visuals, and clear narration.
Enhance storytelling with AI-powered avatars that deliver reports in a professional and tone, including digital avatars of your beloved TV anchors. Use motion graphics, captions, and on-screen visuals to make complex news digestible and engaging for diverse audiences.
Effortlessly update scripts, switch visuals, and instantly localize any of your existing videos for multi-channel distribution with HeyGen’s AI news video generator. Cover global news by generating videos in multiple languages without costly voiceovers, reshoots, or extensive editing.
Discover how STUDIO 47 uses HeyGen to enable 24/7 content production, expand multi-lingual offerings, and reduce production costs by 60% to scale its news output.
Discover how The Weather Network uses HeyGen to create AI-assisted avatars to deliver hyper-local forecasts and prepare communities to respond to weather-related events.
"HeyGen đã thay đổi một cách căn bản cách STUDIO 47 sản xuất tin nóng. Bằng việc tích hợp avatar AI vào phòng tin tức của mình, chúng tôi đã tái định nghĩa ngành báo chí khu vực, giúp nó có thể mở rộng, tiết kiệm chi phí và sẵn sàng cho tương lai."
Sascha Devigne
Tổng biên tập tại STUDIO 47
How to create news stories with HeyGen
Đăng nhập vào HeyGen và bắt đầu tạo các bản tin video AI hấp dẫn chỉ trong vài phút.
HeyGen là một nền tảng tạo video bằng AI cho phép bạn tạo các bản tin chất lượng cao một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nền tảng này giúp các cơ quan báo chí và nhà sáng tạo chuyển các bài viết thành nội dung video hấp dẫn mà không bị ràng buộc bởi những hạn chế của quy trình sản xuất video truyền thống.
HeyGen loại bỏ nhu cầu phải có người dẫn chương trình lên hình, các ekip sản xuất tốn kém và những quy trình hậu kỳ kéo dài. Với các avatar AI, bạn có thể truyền tải tin tức gần như ngay lập tức, tăng tốc mọi giai đoạn của quá trình tạo nội dung.
Chắc chắn rồi. HeyGen cung cấp nhiều avatar AI mà bạn có thể tùy chỉnh để phù hợp với phong cách thương hiệu tin tức của mình. Hãy điều chỉnh ngoại hình, giọng nói và kịch bản của họ để đảm bảo thống nhất với các tiêu chuẩn biên tập của bạn.
Có. HeyGen hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, giúp bạn dễ dàng tạo các video tin tức được bản địa hóa và mở rộng phạm vi tiếp cận tới nhiều nhóm khán giả toàn cầu đa dạng.
Với HeyGen, việc cập nhật một video tin tức trở nên đơn giản. Chỉ cần chỉnh sửa kịch bản, thay đổi hình ảnh minh họa và tạo phiên bản cập nhật trong vài phút—không cần quay lại hay chỉnh sửa phức tạp.
Có. Video HeyGen được tối ưu cho website, mạng xã hội, bản tin email và các nền tảng phát sóng, giúp đảm bảo phạm vi tiếp cận và mức độ tương tác tối đa.
Tùy vào kịch bản và hình ảnh minh họa, bạn có thể tạo một video tin tức hoàn chỉnh chỉ trong vài phút hoặc vài giờ bằng trình tạo video tin tức AI của HeyGen.
Hoàn toàn không. HeyGen được thiết kế cho các nhà báo, tổ chức tin tức và nhà sáng tạo nội dung, dù có hay không có chuyên môn kỹ thuật. Giao diện trực quan của HeyGen giúp việc tạo video tin tức trở nên liền mạch và hiệu quả.
HeyGen phù hợp với tin nóng, báo chí giải thích, tóm tắt tài chính, cập nhật chính trị, tin thể thao và nhiều hơn nữa – bất kỳ tình huống nào đòi hỏi kể chuyện bằng video nhanh chóng và lôi cuốn.
Đăng ký HeyGen, duyệt qua các công cụ tạo video tin tức bằng AI của nền tảng và bắt đầu chuyển đổi tin tức dạng văn bản thành nội dung video sẵn sàng phát sóng ngay lập tức.
