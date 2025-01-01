Các video ca nhạc và phim ngắn luôn cuốn hút khán giả bằng hình ảnh sống động và câu chuyện lôi cuốn. Dù bạn đang thực hiện dự án với trình tạo video âm nhạc AI, các phim ngắn nghệ thuật hay nội dung điện ảnh mang tính thử nghiệm, HeyGen đều trao quyền cho nhạc sĩ, nhà làm phim và nhà sáng tạo nội dung sản xuất video AI chất lượng cao một cách nhanh chóng. Tìm hiểu thêm về lịch sử và quá trình phát triển của video ca nhạc, cũng như cách AI đang định hình lại lĩnh vực sáng tạo này.