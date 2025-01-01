“HeyGen rất dễ sử dụng và gia tăng giá trị một cách đáng kể vì video là yếu tố thiết yếu. Chúng tôi luôn khuyến khích bổ sung video vào các chiến lược nội dung, và HeyGen giúp quy trình đó trở nên đơn giản hơn rất nhiều.”

Nicole Donnelly

Chuyên gia Ứng dụng AI và Nhà sáng lập AI Smart Ventures