Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, bệnh viện, phòng khám và bệnh nhân đều cần những cách hiệu quả để chia sẻ và tiếp nhận kiến thức y khoa quan trọng. HeyGen cho phép tạo nhanh các dự án sản xuất video trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe để chia sẻ kiến thức y khoa mà không cần đến một đội ngũ sản xuất hay chỉnh sửa phức tạp.
Medical education demands accuracy and clarity. Traditional video production can be costly and time-consuming. HeyGen streamlines the process, allowing you to create informative videos that improve patient education and health condition understanding, as well professional training and tutorials.
Make medical information more engaging with AI avatars that clearly explain health conditions, lab results, procedures, and treatments. Use motion graphics, animations, and clear narration to simplify complex topics for both healthcare professionals and patients.
Effortlessly update guidelines, procedures, and research findings with HeyGen’s AI-powered video platform. Modify scripts, adjust visuals, and localize content in over 170 languages and dialects to reach a broader audience with up-to-date healthcare knowledge.
Discover how AI Smart Ventures helps Save a Life, the No. 1 online medical certification provider, use HeyGen to produce hundreds of videos for life-saving certifications.
Discover how Simulations Software uses HeyGen to significantly enhance consulting and training videos, enabling the team to push the boundaries of lifesaving technology and research.
“HeyGen rất dễ sử dụng và gia tăng giá trị một cách đáng kể vì video là yếu tố thiết yếu. Chúng tôi luôn khuyến khích bổ sung video vào các chiến lược nội dung, và HeyGen giúp quy trình đó trở nên đơn giản hơn rất nhiều.”
Nicole Donnelly
Chuyên gia Ứng dụng AI và Nhà sáng lập AI Smart Ventures
How to create medical knowledge sharing videos with HeyGen
Đăng nhập vào HeyGen và bắt đầu tạo các dự án sản xuất video chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp bằng AI chỉ trong vài phút.
HeyGen là một nền tảng tạo video bằng AI giúp các chuyên gia y tế và nhà giáo dục tạo ra nội dung giáo dục hấp dẫn. Nền tảng này chuyển đổi thông tin y khoa phức tạp thành các định dạng sản xuất video chăm sóc sức khỏe dễ tiếp thu mà không cần đến quy trình sản xuất truyền thống.
HeyGen loại bỏ nhu cầu phải có người dẫn xuất hiện trước ống kính, các ekip quay phim đắt đỏ và thời gian chỉnh sửa kéo dài. Các avatar AI truyền tải thông tin một cách rõ ràng và nhất quán, giúp kiến thức y khoa trở nên dễ tiếp cận và có thể mở rộng hơn.
Có! HeyGen cung cấp các avatar AI có thể tùy chỉnh để phù hợp với tính chuyên nghiệp và giọng điệu của các cơ sở y tế, đảm bảo tính tin cậy và sự rõ ràng trong việc sản xuất video chăm sóc sức khỏe.
Chắc chắn rồi. HeyGen hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, giúp các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chia sẻ kiến thức y khoa với nhiều nhóm đối tượng khác nhau trên khắp các khu vực.
Với HeyGen, việc cập nhật một video diễn ra nhanh chóng và đơn giản. Chỉ cần chỉnh sửa kịch bản, cập nhật hình ảnh minh họa và tạo phiên bản mới trong vài phút—không cần những buổi quay lại tốn kém.
Có, video HeyGen được tối ưu cho các trang web, nền tảng e-learning, mạng xã hội và cổng thông tin giáo dục bệnh nhân, giúp đảm bảo khả năng tiếp cận rộng rãi và dễ dàng.
HeyGen cho phép bạn tạo ra một video chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp hoàn chỉnh chỉ trong vài giờ, tùy thuộc vào mức độ phức tạp của nội dung.
Hoàn toàn không. HeyGen được thiết kế cho các chuyên gia y tế, nhà giáo dục và các tổ chức chăm sóc sức khỏe, dù có hay không có chuyên môn kỹ thuật. Nền tảng thân thiện với người dùng của HeyGen giúp đơn giản hóa quy trình tạo video.
HeyGen hoàn hảo cho việc giáo dục bệnh nhân, đào tạo chuyên môn, nâng cao nhận thức sức khỏe cộng đồng, tóm tắt nghiên cứu y khoa và nhiều hơn nữa — bất cứ nơi nào cần sản xuất video chăm sóc sức khỏe rõ ràng và hấp dẫn.
Đăng ký HeyGen, khám phá các công cụ video được hỗ trợ bởi AI và bắt đầu chuyển hóa kiến thức y khoa thành nội dung video chất lượng cao, hấp dẫn ngay hôm nay.
