Giao tiếp kịp thời và minh bạch là yếu tố then chốt đối với các đội ngũ lãnh đạo. Dù là cung cấp thông tin cập nhật về công ty, trao đổi với cổ đông hay dẫn dắt nhân viên vượt qua giai đoạn thay đổi, HeyGen giúp các nhà lãnh đạo tạo ra các video lãnh đạo chất lượng cao một cách hiệu quả mà không cần đến một đội ngũ sản xuất.
Leadership communication requires speed and clarity. Traditional video production can be costly and slow, making it challenging to share timely updates. HeyGen simplifies the process, allowing executives to deliver professional, on-brand leadership videos in minutes.
Use lifelike AI avatars, including their own, to present leadership videos in a polished, credible manner. Add captions, motion graphics, and branding elements to make CEO messages, shareholder updates, and crisis communications more engaging and accessible.
Quickly update messaging, modify scripts, and personalize leadership videos in over 170 languages and dialects with HeyGen. Tailor videos for employees, investors, or the public without the need for reshoots or expensive production edits.
Discover how Würth Group uses HeyGen to streamline its leadership communication process, reducing video production costs by 50% and translation costs by 80%.
“HeyGen đã cách mạng hóa cách chúng tôi tạo nội dung video và giúp chúng tôi sử dụng video như một hình thức giao tiếp. Nó đã khiến việc giao tiếp trở nên dễ tiếp cận hơn rất nhiều và mang tính cá nhân hơn rất nhiều.”
Andreas Henschel
Trưởng Nhóm Truyền Thông Doanh Nghiệp và Trưởng Bộ Phận Dịch Vụ Ngôn Ngữ tại Tập đoàn Würth
How to create leadership updates with HeyGen
Đăng nhập vào HeyGen và bắt đầu tạo các video cập nhật lãnh đạo chuyên nghiệp bằng AI chỉ trong vài phút.
HeyGen là một nền tảng tạo video bằng AI giúp các giám đốc và lãnh đạo tạo ra các video lãnh đạo chuyên nghiệp dành cho nhân viên, cổ đông và các bên liên quan. Nền tảng này đơn giản hóa việc truyền thông lãnh đạo mà không cần đến một đội ngũ sản xuất video đầy đủ.
HeyGen loại bỏ nhu cầu quay video trực tiếp, các ekip sản xuất đắt đỏ và những quy trình chỉnh sửa kéo dài. Các avatar AI có thể truyền tải thông điệp một cách chuyên nghiệp và nhất quán, đảm bảo các video từ ban lãnh đạo luôn kịp thời và hiệu quả.
Có! HeyGen cho phép tùy chỉnh avatar để phù hợp với giọng điệu thương hiệu và bản sắc lãnh đạo của bạn. Các lãnh đạo có thể chọn avatar, điều chỉnh diện mạo và viết kịch bản cho các video lãnh đạo được cá nhân hóa dành cho mọi đối tượng khán giả.
Chắc chắn rồi. HeyGen cho phép các lãnh đạo nhanh chóng tạo và phân phối video truyền thông trong khủng hoảng, đảm bảo tính minh bạch và rõ ràng trong những thời điểm đầy thách thức.
Với HeyGen, việc cập nhật video lãnh đạo trở nên nhanh chóng và dễ dàng. Chỉ cần chỉnh sửa kịch bản, điều chỉnh hình ảnh và tạo phiên bản mới trong vài phút—không cần quay lại hay hậu kỳ phức tạp.
Có, video HeyGen có thể được tối ưu hóa cho các cổng thông tin nội bộ, bài thuyết trình cho nhà đầu tư, email truyền thông, trang web và mạng xã hội để tiếp cận đúng đối tượng.
HeyGen cho phép các lãnh đạo cấp cao tạo video cập nhật lãnh đạo chuyên nghiệp chỉ trong vài giờ, tùy thuộc vào mức độ phức tạp của nội dung và nhu cầu tùy chỉnh.
Hoàn toàn không. Giao diện trực quan của HeyGen giúp việc tạo video trở nên đơn giản cho các lãnh đạo doanh nghiệp, đội ngũ nhân sự và bộ phận truyền thông nội bộ mà không cần đến chuyên môn kỹ thuật.
HeyGen là lựa chọn lý tưởng cho các bản cập nhật từ CEO, báo cáo cho nhà đầu tư, họp toàn thể nhân viên, truyền thông trong khủng hoảng, thông báo thay đổi tổ chức và các thông điệp về tầm nhìn chiến lược — bất cứ nơi nào cần đến sự truyền đạt thông tin lãnh đạo rõ ràng và cuốn hút.
Đăng ký HeyGen, khám phá các công cụ video được hỗ trợ bởi AI và bắt đầu tạo ra những bản cập nhật lãnh đạo đầy tác động cho nhân viên, nhà đầu tư và các bên liên quan ngay hôm nay.
