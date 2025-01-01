Truyền tải các thông điệp lãnh đạo rõ ràng đến nhân viên và cổ đông

Giao tiếp kịp thời và minh bạch là yếu tố then chốt đối với các đội ngũ lãnh đạo. Dù là cung cấp thông tin cập nhật về công ty, trao đổi với cổ đông hay dẫn dắt nhân viên vượt qua giai đoạn thay đổi, HeyGen giúp các nhà lãnh đạo tạo ra các video lãnh đạo chất lượng cao một cách hiệu quả mà không cần đến một đội ngũ sản xuất.

Truyền tải các thông tin cập nhật lãnh đạo rõ ràng đến nhân viên và cổ đông
Lợi ích và giá trị

Tối ưu hóa các bản cập nhật truyền thông lãnh đạo với video AI

Quickly produce clear, concise CEO and leadership updates

Leadership communication requires speed and clarity. Traditional video production can be costly and slow, making it challenging to share timely updates. HeyGen simplifies the process, allowing executives to deliver professional, on-brand leadership videos in minutes.

executive leadership updates using ai video

Enhance engagement with polished, lifelike AI avatars of execs

Use lifelike AI avatars, including their own, to present leadership videos in a polished, credible manner. Add captions, motion graphics, and branding elements to make CEO messages, shareholder updates, and crisis communications more engaging and accessible.

leadership update video templates

Personalize and translate leadership updates for every employee

Quickly update messaging, modify scripts, and personalize leadership videos in over 170 languages and dialects with HeyGen. Tailor videos for employees, investors, or the public without the need for reshoots or expensive production edits.

translate leadership updates into any language

Khám phá cách các đội ngũ truyền thông truyền tải thông điệp từ ban lãnh đạo

Würth Group delivers leadership updates to over 88,000 employees in 80 countries

Discover how Würth Group uses HeyGen to streamline its leadership communication process, reducing video production costs by 50% and translation costs by 80%.

“HeyGen đã cách mạng hóa cách chúng tôi tạo nội dung video và giúp chúng tôi sử dụng video như một hình thức giao tiếp. Nó đã khiến việc giao tiếp trở nên dễ tiếp cận hơn rất nhiều và mang tính cá nhân hơn rất nhiều.”

Andreas Henschel

Trưởng Nhóm Truyền Thông Doanh Nghiệp và Trưởng Bộ Phận Dịch Vụ Ngôn Ngữ tại Tập đoàn Würth

Andreas Henschel

How to create leadership updates with HeyGen

  1. Open HeyGen

Đăng nhập vào HeyGen và bắt đầu tạo các video cập nhật lãnh đạo chuyên nghiệp bằng AI chỉ trong vài phút.

  1. Find the perfect video template
  1. Add talk tracks, avatars, and backgrounds
  1. Customize your AI video
  1. Enhance with more creative elements
  1. Export your final video

Câu hỏi thường gặp

HeyGen là gì và có thể được sử dụng như thế nào cho các bản cập nhật từ lãnh đạo?

HeyGen là một nền tảng tạo video bằng AI giúp các giám đốc và lãnh đạo tạo ra các video lãnh đạo chuyên nghiệp dành cho nhân viên, cổ đông và các bên liên quan. Nền tảng này đơn giản hóa việc truyền thông lãnh đạo mà không cần đến một đội ngũ sản xuất video đầy đủ.

HeyGen cải thiện việc sản xuất video lãnh đạo như thế nào so với các phương pháp truyền thống?

HeyGen loại bỏ nhu cầu quay video trực tiếp, các ekip sản xuất đắt đỏ và những quy trình chỉnh sửa kéo dài. Các avatar AI có thể truyền tải thông điệp một cách chuyên nghiệp và nhất quán, đảm bảo các video từ ban lãnh đạo luôn kịp thời và hiệu quả.

Tôi có thể tùy chỉnh avatar AI để phản ánh đội ngũ lãnh đạo của mình không?

Có! HeyGen cho phép tùy chỉnh avatar để phù hợp với giọng điệu thương hiệu và bản sắc lãnh đạo của bạn. Các lãnh đạo có thể chọn avatar, điều chỉnh diện mạo và viết kịch bản cho các video lãnh đạo được cá nhân hóa dành cho mọi đối tượng khán giả.

HeyGen có phù hợp để làm video truyền thông trong khủng hoảng không?

Chắc chắn rồi. HeyGen cho phép các lãnh đạo nhanh chóng tạo và phân phối video truyền thông trong khủng hoảng, đảm bảo tính minh bạch và rõ ràng trong những thời điểm đầy thách thức.

Làm cách nào để tôi cập nhật thông điệp từ ban lãnh đạo khi hoàn cảnh thay đổi?

Với HeyGen, việc cập nhật video lãnh đạo trở nên nhanh chóng và dễ dàng. Chỉ cần chỉnh sửa kịch bản, điều chỉnh hình ảnh và tạo phiên bản mới trong vài phút—không cần quay lại hay hậu kỳ phức tạp.

Video lãnh đạo HeyGen có thể được chia sẻ trên nhiều nền tảng khác nhau không?

Có, video HeyGen có thể được tối ưu hóa cho các cổng thông tin nội bộ, bài thuyết trình cho nhà đầu tư, email truyền thông, trang web và mạng xã hội để tiếp cận đúng đối tượng.

Tôi có thể tạo video cập nhật lãnh đạo với HeyGen nhanh như thế nào?

HeyGen cho phép các lãnh đạo cấp cao tạo video cập nhật lãnh đạo chuyên nghiệp chỉ trong vài giờ, tùy thuộc vào mức độ phức tạp của nội dung và nhu cầu tùy chỉnh.

Tôi có cần kỹ năng sản xuất video để dùng HeyGen cho các bản cập nhật từ ban lãnh đạo không?

Hoàn toàn không. Giao diện trực quan của HeyGen giúp việc tạo video trở nên đơn giản cho các lãnh đạo doanh nghiệp, đội ngũ nhân sự và bộ phận truyền thông nội bộ mà không cần đến chuyên môn kỹ thuật.

Những loại thông điệp lãnh đạo nào tận dụng HeyGen hiệu quả nhất?

HeyGen là lựa chọn lý tưởng cho các bản cập nhật từ CEO, báo cáo cho nhà đầu tư, họp toàn thể nhân viên, truyền thông trong khủng hoảng, thông báo thay đổi tổ chức và các thông điệp về tầm nhìn chiến lược — bất cứ nơi nào cần đến sự truyền đạt thông tin lãnh đạo rõ ràng và cuốn hút.

Tôi bắt đầu sử dụng HeyGen cho video lãnh đạo như thế nào?

Đăng ký HeyGen, khám phá các công cụ video được hỗ trợ bởi AI và bắt đầu tạo ra những bản cập nhật lãnh đạo đầy tác động cho nhân viên, nhà đầu tư và các bên liên quan ngay hôm nay.

