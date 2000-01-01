Giáo dục ngôn ngữ phát triển mạnh nhờ các tài liệu tương tác và giàu tính trực quan. Dù bạn đang dạy từ vựng cơ bản, ngữ pháp hay kiến thức văn hóa, HeyGen giúp giáo viên và các tổ chức đào tạo ngôn ngữ nhanh chóng tạo ra các video học ngôn ngữ chất lượng chuyên nghiệp mà không cần đến một đội ngũ sản xuất hoàn chỉnh.
Traditional language training videos often require significant time and effort. HeyGen streamlines the workflow, enabling educators, tutors, and e-learning platforms to generate high-quality language learning AI content efficiently and at scale.
Leverage AI avatars to present lessons with clear explanations and accurate pronunciation. Integrate subtitles, animations, and authentic examples into your language learning AI videos, reinforcing vocabulary, grammar, and cultural insights.
HeyGen’s AI-driven platform allows you to adapt lessons, revise scripts, and translate videos into multiple languages within minutes. Deliver a personalized language learning AI experience to students worldwide. Minus costly reshoots or complicated post-production.
Discover how Rosetta Stone uses HeyGen to cost-effectively expand paid advertising into additional markets and drive higher engagement and conversion rates.
How to create language learning videos with HeyGen
Đăng nhập vào HeyGen và bắt đầu tạo các video học ngôn ngữ do AI tạo ra đầy sinh động chỉ trong vài phút.
HeyGen là một nền tảng tạo video bằng AI cho phép bạn nhanh chóng tạo ra các video học ngôn ngữ hấp dẫn. Dù bạn đang dạy từ vựng, ngữ pháp hay những sắc thái văn hóa, HeyGen giúp đơn giản hóa việc xây dựng bài học và tối ưu hóa chúng cho người học ở mọi trình độ.
HeyGen loại bỏ nhu cầu phải có người dẫn xuất hiện trước ống kính, các ekip sản xuất tốn kém và những quy trình chỉnh sửa kéo dài. Thay vào đó, các avatar AI của nền tảng này mang đến những bài học nhất quán, chính xác, giúp việc học ngôn ngữ có thể mở rộng dễ dàng hơn.
Có! HeyGen cho phép bạn tùy chỉnh các avatar AI để giảng dạy nhiều ngôn ngữ, đảm bảo phát âm rõ ràng và thể hiện phù hợp với bối cảnh văn hóa.
Chắc chắn rồi. HeyGen hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, giúp đơn giản hóa việc tạo nội dung AI phục vụ học ngôn ngữ đa ngôn ngữ cho nhiều nhóm khán giả trên toàn cầu.
Với HeyGen, bạn chỉ cần chỉnh sửa kịch bản hoặc hình ảnh và tạo phiên bản cập nhật trong vài phút—không cần phải quay lại rườm rà.
Có, bạn có thể tối ưu hóa video HeyGen của mình cho các nền tảng e-learning, ứng dụng học ngôn ngữ, mạng xã hội hoặc thậm chí cho chính trang web của bạn.
Hầu hết các nhà giáo dục tạo được video AI học ngôn ngữ chuyên nghiệp chỉ trong vài giờ, tùy thuộc vào mức độ phức tạp của nội dung và mức độ tùy chỉnh.
Không. Giao diện trực quan của HeyGen được thiết kế dành cho giáo viên, gia sư ngôn ngữ và nhà sáng tạo nội dung — không cần bất kỳ kỹ năng chỉnh sửa hay kỹ thuật đặc biệt nào.
HeyGen rất phù hợp cho các bài học xây dựng vốn từ vựng, ngữ pháp, hướng dẫn phát âm, khám phá văn hóa và nhiều hơn nữa — ở bất cứ nơi nào nội dung học ngôn ngữ hấp dẫn được hỗ trợ bởi AI có thể tạo ra khác biệt.
Đăng ký HeyGen, khám phá các tính năng tạo video được hỗ trợ bởi AI và bắt đầu thiết kế các bài học AI học ngôn ngữ tương tác, sống động ngay hôm nay.
