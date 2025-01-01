Biến tầm nhìn của bạn thành video với các bài keynote công ty chuyên nghiệp, cuốn hút. Với HeyGen, bạn có thể tạo ra các bài keynote chất lượng phòng thu với sự xuất hiện của đội ngũ lãnh đạo mà không cần bước trước ống kính. Không còn rắc rối sắp xếp lịch. Không còn chậm trễ sản xuất. Không cần quay lại. Bạn thậm chí có thể chỉnh sửa cho đến giây cuối cùng.
Whether it's your CEO, CMO, or a guest, HeyGen's photorealistic AI avatars let you feature your speakers without the need for travel, studio time, or memorizing scripts. Create custom avatars of your executives to deliver keynotes that feel personal, polished, and on-brand. With consistent delivery and zero production overhead, you can scale brand storytelling like never before.
Forget reshoots and production delays. HeyGen makes it easy to control every word of your keynote with intuitive script-based editing. Adjust your messaging on the fly, personalize intros for different audiences, and maintain brand tone across every video. You’re in complete command. Revise a line, and your presenter updates in seconds. It’s video production, simplified for marketing agility.
Reach global audiences with AI-powered localization in over 170 languages and dialects. HeyGen supports multilingual voiceovers, subtitle generation, and regional avatar delivery—all with a few clicks. Whether you're targeting enterprise customers or partners, your keynote feels native, authentic, and inclusive. Additionally, built-in accessibility features, such as captions and diverse voice options, ensure your message resonates across every screen.
Có. HeyGen cho phép bạn tạo avatar tùy chỉnh cho đội ngũ của mình, bao gồm cả các lãnh đạo. Chỉ với một đoạn video ngắn và mẫu giọng nói, chúng tôi có thể tạo ra những người dẫn chương trình kỹ thuật số sống động như thật, có thể truyền tải nội dung với giọng điệu và uy tín mang đậm dấu ấn thương hiệu của bạn.
AI Studio, trình chỉnh sửa dựa trên kịch bản của HeyGen, cho phép bạn chỉnh sửa video bất cứ lúc nào. Chỉ cần chỉnh sửa kịch bản, video sẽ được tạo lại với các thay đổi đó—không cần quay lại hay dựng lại.
HeyGen hỗ trợ hơn 170 ngôn ngữ và phương ngữ với giọng thuyết minh tự nhiên và phụ đề tự động. Bạn có thể tạo các phiên bản bản trình bày chính được bản địa hóa cho từng thị trường mà không cần thu âm lại.
Các video keynote do HeyGen sản xuất rất phù hợp để phân phối theo hình thức xem theo yêu cầu (email, mạng xã hội, trang đích), cũng như dùng làm các phiên ghi hình sẵn cho sự kiện trực tiếp hoặc các buổi họp toàn công ty nội bộ.
Với Bộ Nhận Diện Thương Hiệu, bạn có thể tùy chỉnh mọi thứ — từ trang phục và phông nền cho avatar đến phông chữ và màu sắc. Tải lên hình ảnh của riêng bạn hoặc sử dụng các mẫu mang thương hiệu để giữ sự nhất quán giữa các nhóm và chiến dịch.
Chắc chắn rồi. HeyGen hỗ trợ quy trình chỉnh sửa và duyệt nội dung theo nhóm, giúp các marketer, lãnh đạo và nhà thiết kế có thể cộng tác cùng nhau tại một nơi mà không cần trao đổi qua lại rườm rà.
Có. Bạn có thể tải lên slide, video, biểu đồ và các nội dung đa phương tiện khác trực tiếp vào video của mình. HeyGen cho phép bạn đồng bộ hình ảnh minh họa với kịch bản để tạo nên một video trôi chảy, chuyên nghiệp theo phong cách thuyết trình.
Các video keynote về AI có thể được nhúng vào trang đích, chia sẻ qua các chiến dịch email, đăng trên các kênh mạng xã hội hoặc sử dụng trong các hội thảo trực tuyến (webinar). Nhiều đội ngũ marketing cũng tái sử dụng chúng cho hoạt động hỗ trợ đối tác hoặc các buổi họp nội bộ.
Bắt đầu rất dễ dàng. Bạn có thể đăng ký dùng thử miễn phí để xem cách hoạt động. Từ đó, bạn có thể chọn một avatar, tải lên kịch bản và bắt đầu tạo video chỉ trong vài phút. Đội ngũ onboarding của chúng tôi luôn sẵn sàng hướng dẫn bạn các phương pháp tốt nhất cho video lãnh đạo, bản địa hóa và xây dựng thương hiệu.
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.