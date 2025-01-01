HeyGen là một nền tảng xây dựng video bằng AI giúp các nhà giáo dục tài chính tạo ra những video giáo dục năng động, chất lượng cao. Dù bạn là một công ty fintech hay một cố vấn tài chính AI, nền tảng này mang đến một cách tiếp cận đơn giản để sản xuất nội dung tài chính mạnh mẽ.