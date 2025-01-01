Bằng cách loại bỏ nhu cầu về người dẫn trước ống kính, thiết bị đắt tiền và khâu chỉnh sửa phức tạp, HeyGen tận dụng các avatar AI để mang đến phần thuyết minh chuyên nghiệp và chính xác. Điều này giúp tăng tốc đáng kể quá trình sản xuất video tài liệu và khiến nó trở nên tiết kiệm chi phí hơn.