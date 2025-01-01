Trình chiếu các câu chuyện thành công của khách hàng bằng những video AI hấp dẫn

Các câu chuyện khách hàng và nghiên cứu điển hình là những công cụ mạnh mẽ để xây dựng niềm tin và uy tín. Dù bạn đang làm nổi bật tác động của một sản phẩm, chia sẻ trải nghiệm thực tế của khách hàng hay trình bày bằng chứng xã hội, HeyGen giúp các doanh nghiệp tạo ra những video lời chứng thực được trau chuốt một cách nhanh chóng mà không cần đến các ekip sản xuất quy mô lớn.

Trình chiếu các câu chuyện thành công của khách hàng bằng những video AI hấp dẫn
G24.8Hơn 1.000 đánh giá
Lợi ích và giá trị

Biến những câu chuyện và lời chứng thực tĩnh của khách hàng thành các video đầy sức thuyết phục

Create success story videos and testimonials without a camera

Producing customer testimonials with conventional methods usually entails complex filming, edits, and expensive equipment. HeyGen eliminates these hurdles, helping businesses and marketers craft high-quality testimonial videos quickly without a physical camera.

customer testimonial template with different scenes

Enhance storytelling and impact with lifelike AI avatars

Use AI avatars to deliver compelling testimonial videos in an engaging and professional style. Incorporate genuine customer quotes, dynamic visuals, and before-and-after scenarios to showcase the true impact of your products or services.

ai avatar testimonial video customer review

Scale and translate customer testimonials for every market

With HeyGen’s AI-driven platform, you can smoothly update testimonial scripts, adapt visuals, and translate your videos into multiple languages. Offer convincing, relatable testimonies for diverse audiences. No reshoots or complicated setups needed.

translate customer stories and testimonials in any language

How to create customer testimonial videos with HeyGen

  1. Open HeyGen

Đăng nhập vào HeyGen và bắt đầu tạo các câu chuyện thành công khách hàng và lời chứng thực do AI tạo ra đầy thuyết phục chỉ trong vài phút.

  1. Find the perfect video template
  1. Add talk tracks, avatars, and backgrounds
  1. Customize your AI video
  1. Enhance with more creative elements
  1. Export your final video

Câu hỏi thường gặp

HeyGen là gì và nó có thể giúp gì cho việc tạo video lời chứng thực?

HeyGen là một công cụ tạo video bằng AI cho phép bạn tạo các video testimonial chuyên nghiệp và video nghiên cứu điển hình. Công cụ này giúp đơn giản hóa quy trình của bạn bằng cách biến những câu chuyện thành công dạng văn bản thành nội dung trực quan hấp dẫn.

HeyGen cải thiện việc sản xuất video lời chứng thực như thế nào so với các phương pháp truyền thống?

Không giống như các phương pháp truyền thống cần phỏng vấn trực tiếp và thiết bị đắt tiền, HeyGen thực hiện mọi thứ ngay trong ứng dụng bằng cách sử dụng avatar AI và quy trình chỉnh sửa được tối ưu hóa.

Tôi có thể tùy chỉnh avatar AI để phản ánh giọng điệu thương hiệu của mình không?

Chắc chắn rồi. HeyGen cung cấp các tùy chọn tùy chỉnh avatar để giúp video lời chứng thực của bạn luôn phù hợp với bản sắc và phong cách thương hiệu.

HeyGen có hỗ trợ video lời chứng thực đa ngôn ngữ không?

Có. HeyGen hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, cho phép bạn tạo các video lời chứng thực hướng đến khán giả toàn cầu mà không cần thêm bất kỳ bước rườm rà nào.

Làm cách nào để cập nhật video lời chứng thực dựa trên những insight khách hàng mới?

Chỉ cần chỉnh sửa kịch bản, thay thế hình ảnh minh họa khi cần, rồi tạo lại video testimonial cập nhật trong vài phút—không cần quay lại hay tốn nhiều chi phí.

Tôi có thể chia sẻ video HeyGen của mình trên nhiều kênh không?

Chắc chắn rồi. Bạn có thể tối ưu hóa video lời chứng thực của mình cho website, mạng xã hội, email marketing, slide bán hàng và các trang đích sản phẩm.

Tôi có thể tạo video lời chứng thực bằng HeyGen nhanh đến mức nào?

Hầu hết doanh nghiệp có thể tạo ra các video lời chứng thực được trau chuốt chỉ trong vài giờ, tùy thuộc vào mức độ phức tạp của kịch bản và thiết kế.

Tôi có cần kỹ năng chỉnh sửa video chuyên nghiệp để sử dụng HeyGen không?

Hoàn toàn không. Giao diện trực quan của HeyGen được thiết kế cho các chuyên gia marketing, chủ doanh nghiệp và đội ngũ bán hàng — không cần bất kỳ kiến thức kỹ thuật nào.

Những câu chuyện thành công nào phù hợp nhất với HeyGen?

HeyGen là lựa chọn lý tưởng cho các video lời chứng thực, video giới thiệu sản phẩm và những câu chuyện thành công theo từng ngành cần sự chuyên nghiệp.

Tôi bắt đầu sử dụng HeyGen để làm video lời chứng thực như thế nào?

Đăng ký HeyGen, dùng thử các công cụ avatar AI và chỉnh sửa video, và bắt đầu tạo nội dung testimonial chất lượng cao cho chiến dịch marketing tiếp theo của bạn.

Start creating videos with AI

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

CTA background