Các câu chuyện khách hàng và nghiên cứu điển hình là những công cụ mạnh mẽ để xây dựng niềm tin và uy tín. Dù bạn đang làm nổi bật tác động của một sản phẩm, chia sẻ trải nghiệm thực tế của khách hàng hay trình bày bằng chứng xã hội, HeyGen giúp các doanh nghiệp tạo ra những video lời chứng thực được trau chuốt một cách nhanh chóng mà không cần đến các ekip sản xuất quy mô lớn.
Producing customer testimonials with conventional methods usually entails complex filming, edits, and expensive equipment. HeyGen eliminates these hurdles, helping businesses and marketers craft high-quality testimonial videos quickly without a physical camera.
Use AI avatars to deliver compelling testimonial videos in an engaging and professional style. Incorporate genuine customer quotes, dynamic visuals, and before-and-after scenarios to showcase the true impact of your products or services.
With HeyGen’s AI-driven platform, you can smoothly update testimonial scripts, adapt visuals, and translate your videos into multiple languages. Offer convincing, relatable testimonies for diverse audiences. No reshoots or complicated setups needed.
How to create customer testimonial videos with HeyGen
Đăng nhập vào HeyGen và bắt đầu tạo các câu chuyện thành công khách hàng và lời chứng thực do AI tạo ra đầy thuyết phục chỉ trong vài phút.
HeyGen là một công cụ tạo video bằng AI cho phép bạn tạo các video testimonial chuyên nghiệp và video nghiên cứu điển hình. Công cụ này giúp đơn giản hóa quy trình của bạn bằng cách biến những câu chuyện thành công dạng văn bản thành nội dung trực quan hấp dẫn.
Không giống như các phương pháp truyền thống cần phỏng vấn trực tiếp và thiết bị đắt tiền, HeyGen thực hiện mọi thứ ngay trong ứng dụng bằng cách sử dụng avatar AI và quy trình chỉnh sửa được tối ưu hóa.
Chắc chắn rồi. HeyGen cung cấp các tùy chọn tùy chỉnh avatar để giúp video lời chứng thực của bạn luôn phù hợp với bản sắc và phong cách thương hiệu.
Có. HeyGen hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, cho phép bạn tạo các video lời chứng thực hướng đến khán giả toàn cầu mà không cần thêm bất kỳ bước rườm rà nào.
Chỉ cần chỉnh sửa kịch bản, thay thế hình ảnh minh họa khi cần, rồi tạo lại video testimonial cập nhật trong vài phút—không cần quay lại hay tốn nhiều chi phí.
Chắc chắn rồi. Bạn có thể tối ưu hóa video lời chứng thực của mình cho website, mạng xã hội, email marketing, slide bán hàng và các trang đích sản phẩm.
Hầu hết doanh nghiệp có thể tạo ra các video lời chứng thực được trau chuốt chỉ trong vài giờ, tùy thuộc vào mức độ phức tạp của kịch bản và thiết kế.
Hoàn toàn không. Giao diện trực quan của HeyGen được thiết kế cho các chuyên gia marketing, chủ doanh nghiệp và đội ngũ bán hàng — không cần bất kỳ kiến thức kỹ thuật nào.
HeyGen là lựa chọn lý tưởng cho các video lời chứng thực, video giới thiệu sản phẩm và những câu chuyện thành công theo từng ngành cần sự chuyên nghiệp.
Đăng ký HeyGen, dùng thử các công cụ avatar AI và chỉnh sửa video, và bắt đầu tạo nội dung testimonial chất lượng cao cho chiến dịch marketing tiếp theo của bạn.
