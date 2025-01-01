Các câu chuyện khách hàng và nghiên cứu điển hình là những công cụ mạnh mẽ để xây dựng niềm tin và uy tín. Dù bạn đang làm nổi bật tác động của một sản phẩm, chia sẻ trải nghiệm thực tế của khách hàng hay trình bày bằng chứng xã hội, HeyGen giúp các doanh nghiệp tạo ra những video lời chứng thực được trau chuốt một cách nhanh chóng mà không cần đến các ekip sản xuất quy mô lớn.