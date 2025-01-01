“Chúng tôi đào tạo AI ứng dụng về cách sử dụng AI một cách rộng rãi trong toàn công ty, sau đó chúng tôi thực hiện các khóa đào tạo nâng cao về những công cụ cụ thể. Chúng tôi dạy nội dung này cho tất cả các nhóm học viên trong chương trình AI Smart Insiders của mình về cách sử dụng HeyGen.”

Nicole Donnelly

Chuyên gia Ứng dụng AI và Nhà sáng lập AI Smart Ventures