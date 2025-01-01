Hướng dẫn AI đóng vai trò quan trọng trong việc đón nhận công nghệ AI, tuy nhiên việc thành thạo các công cụ AI có thể khá khó khăn. Dù là giải thích các khái niệm AI cốt lõi, trình bày quy trình làm việc hay cung cấp những hướng dẫn AI toàn diện, HeyGen trao quyền cho các nhà giáo dục, người đam mê công nghệ và nhà sáng tạo nội dung tạo ra các video AI chất lượng cao một cách nhanh chóng với sự hỗ trợ của trình tạo video AI.
There’s no better way to illustrate AI knowledge than with a well-structured AI tutorial video. HeyGen automates the crafting of AI videos, allowing developers, educators, and content creators to generate impactful AI tutorials efficiently and at scale using the AI video maker technology.
Deliver an AI tutorial in a professional and engaging manner using lifelike AI-generated avatars. Combine animations, screen recordings, and vivid visuals to break down intricate AI concepts, workflows, and tools effectively.
With HeyGen’s AI-driven platform, adapting and updating AI tutorials becomes seamless. Modify scripts and utilize the video translator innovations in AI to convert videos into over 170 languages and dialects. This capability ensures that you provide up-to-date AI education for audiences worldwide without the need for costly reshoots or complicated editing processes.
“Chúng tôi đào tạo AI ứng dụng về cách sử dụng AI một cách rộng rãi trong toàn công ty, sau đó chúng tôi thực hiện các khóa đào tạo nâng cao về những công cụ cụ thể. Chúng tôi dạy nội dung này cho tất cả các nhóm học viên trong chương trình AI Smart Insiders của mình về cách sử dụng HeyGen.”
Nicole Donnelly
Chuyên gia Ứng dụng AI và Nhà sáng lập AI Smart Ventures
How to create AI tutorial videos with HeyGen
Bắt đầu bằng cách đăng nhập vào HeyGen để bắt đầu tạo video hướng dẫn do AI tạo chỉ trong vài phút. Nó biến những khái niệm AI phức tạp thành nội dung giáo dục đơn giản, hấp dẫn.
HeyGen là một nền tảng tạo video bằng AI giúp các nhà giáo dục, nhà phát triển và người sáng tạo nội dung sản xuất các video hướng dẫn AI chuyên nghiệp. Nền tảng này đơn giản hóa việc tạo video giải thích, video demo công cụ và các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI.
HeyGen loại bỏ nhu cầu phải có người dẫn xuất hiện trước ống kính, các ekip sản xuất tốn kém và những quy trình chỉnh sửa kéo dài. Avatar AI truyền tải các khái niệm AI một cách rõ ràng, có cấu trúc và lôi cuốn, giúp các video hướng dẫn trở nên dễ tiếp cận và dễ mở rộng hơn.
Có! HeyGen cho phép tùy chỉnh avatar để phù hợp với bản sắc thương hiệu của bạn, đảm bảo mang lại trải nghiệm chuyên nghiệp và được cá nhân hóa cho khán giả của bạn.
Chắc chắn rồi. HeyGen hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, giúp bạn dễ dàng tạo video giáo dục AI cho khán giả trên toàn thế giới.
Với HeyGen, việc cập nhật video trở nên nhanh chóng và đơn giản. Bạn chỉ cần chỉnh sửa kịch bản, điều chỉnh hình ảnh và tạo phiên bản mới trong vài phút—không cần những buổi quay lại tốn kém.
Có, video HeyGen có thể được tối ưu hóa cho YouTube, các khóa học trực tuyến, tài liệu dành cho nhà phát triển, mạng xã hội và blog công nghệ để tiếp cận lượng khán giả rộng rãi.
HeyGen cho phép người sáng tạo sản xuất các video hướng dẫn AI chuyên nghiệp chỉ trong vài giờ, tùy thuộc vào độ phức tạp của nội dung và nhu cầu tùy chỉnh.
Hoàn toàn không. Nền tảng trực quan của HeyGen được thiết kế cho các nhà phát triển, giảng viên công nghệ và nhà sáng tạo nội dung mà không cần chuyên môn kỹ thuật về sản xuất video.
HeyGen rất phù hợp cho các video hướng dẫn sử dụng công cụ AI, video giải thích các khái niệm AI, hướng dẫn quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI và các tutorial về tự động hóa.
Đăng ký HeyGen, khám phá các công cụ video được hỗ trợ bởi AI và bắt đầu tạo nội dung hướng dẫn AI giàu thông tin, hấp dẫn ngay hôm nay.
