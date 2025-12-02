Dịch video tiếng Hindi sang tiếng Anh

Dịch video từ

Tiếng Hindi sang Tiếng Anh

Dịch các video tiếng Hindi sang tiếng Anh rõ ràng, tự nhiên chỉ trong vài bước. Thêm phụ đề tiếng Anh hoặc lồng tiếng Anh mà không cần chỉnh sửa phức tạp hay thu âm lồng tiếng thủ công.

HeyGen giúp các nhà sáng tạo nội dung, nhà giáo dục và doanh nghiệp chuyển đổi video tiếng Hindi sang tiếng Anh để có thể tiếp cận lượng khán giả toàn cầu rộng lớn hơn.