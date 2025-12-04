Phụ đề và lồng tiếng tiếng Anh giúp các video tiếng Thái tiếp cận được nhiều khán giả hơn tại Hoa Kỳ và các khu vực nói tiếng Anh khác. Việc dịch video tiếng Thái sang tiếng Anh giúp cải thiện khả năng tiếp cận, mức độ tương tác và khả năng được tìm thấy trên nhiều nền tảng.

HeyGen được thiết kế cho các nhóm phải quản lý nội dung bằng nhiều ngôn ngữ. Bên cạnh tiếng Thái, bạn cũng có thể dịch video tiếng Nhật sang tiếng Anh bằng cùng một quy trình làm việc. Điều này giúp bạn dễ dàng mở rộng nội dung video đa ngôn ngữ mà không cần thay đổi công cụ hay quy trình.