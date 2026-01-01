Програма амбасадорів HeyGen
Програма HeyGen Ambassador — це вибіркова можливість на основі заявки для видатних підприємців, маркетологів, освітян та креаторів, які працюють із знаннями, стати лідерами майбутнього створення відео на основі ШІ.
Огляд програми
Ми запрошуємо обрану групу візіонерів стати Амбасадорами. Ви станете частиною кола креативних новаторів, які переосмислюють, як спілкується світ. Ви розвиватимете спільноту, запалюватимете ідеї та допомагатимете формувати те, що буде далі.
This is a rolling application. We'll review submissions on an ongoing basis and get back to you within 4-6 weeks.
Що Ви робитимете
Проводьте надихальні, реальні зустрічі
Від воркшопів з відео зі ШІ до заходів для нетворкінгу — об’єднуйте новаторів у Вашій спільноті, щоб разом досліджувати майбутнє візуального сторітелінгу.
Рекомендуйте HeyGen у своїй мережі контактів
Допоможіть колегам, командам та всій організації відкрити практичні способи інтегрувати відео зі ШІ у свій бізнес, освітні та креативні робочі процеси.
Очолюйте яскраві локальні або віртуальні спільноти
Створюйте локальні спільноти креаторів, технічних фахівців і сторітелерів, які прагнуть разом досліджувати відео зі ШІ через регулярні зустрічі, онлайн-форуми або спільні проєкти.
Створюйте та діліться інноваційним контентом
Використовуйте найновіші можливості HeyGen, щоб демонструвати, на що здатен продукт, надихати інших на інновації та ділитися своїми відгуками з продуктовою командою HeyGen.
Бути амбасадором дало мені не лише нові креативні інструменти, а й платформу, щоб надихати інших і показувати, як ШІ може зробити сторітелінг, освіту та підприємництво доступнішими для всіх.»
Переваги
Професійне визнання
Отримайте професійне визнання з офіційним значком Амбасадора, яким Ви зможете ділитися в соцмережах.
Досвід лідерства
Досвід лідерства, що підсилює резюме, у створенні відео зі ШІ та розбудові спільноти.
Гранти для спонсорства
Подайте заявку на гранти, щоб профінансувати Ваші воркшопи та події з відео зі ШІ.
Кредити HeyGen
Отримайте безкоштовні кредити HeyGen для створення ще більшої кількості відео.
Ексклюзивне членство
Ексклюзивне членство в закритій спільноті Амбасадорів для нетворкінгу та підтримки.
Можливості бути представленим
Можливості бути представленими в HeyGen у блогах, соціальних мережах та розсилках.
Можливості виступів
Запрошення відвідати або виступити на ексклюзивних онлайн та офлайн заходах HeyGen.
Прямий доступ до команди HeyGen
Отримайте прямий доступ до команди HeyGen
Надішліть відгук про продукт
Можливості надавати відгуки користувачів щодо продуктів і функцій.
Ми формуємо невелику, але впливову спільноту Амбасадорів. Якщо Ви готові стати лідером у сфері створення відео зі ШІ, подайте заявку вже сьогодні. Заявки розглядаються у порядку надходження, зазвичай протягом 4 тижнів після подання.