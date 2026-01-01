Партнерства

Коли Ви розміщуєте логотип HeyGen поруч із логотипом партнера, обидва мають виглядати візуально збалансованими та однаковими за розміром. Зберігайте однакові відступи між ними — приблизно на ширину одного значка HeyGen. Логотип HeyGen завжди має бути ліворуч, а логотип партнера або спонсора — праворуч. Обидва логотипи повинні бути горизонтально вирівняні по центру в межах макета. За можливості використовуйте єдине колірне оформлення для обох логотипів, щоб створити візуальну гармонію. Якщо логотип партнера потрібно залишити в його оригінальних кольорах, використовуйте білий логотип HeyGen на тлі з палітри партнера, щоб зберегти контраст і цілісність.