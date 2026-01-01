Бренд-гайд HeyGen

На цій сторінці описано, як правильно використовувати бренд-активи, торговельні марки та матеріали, що охороняються авторським правом HeyGen. Вона призначена для партнерів, медіа та всіх, хто створює контент, у якому згадується або використовується HeyGen. Дотримання цих рекомендацій допомагає забезпечити точне й послідовне представлення нашого бренду в усіх матеріалах третіх сторін.

Повний логотип HeyGen

Повна композиція логотипа HeyGen є основною версією й має використовуватися в більшості випадків. Вертикальну композицію використовуйте лише тоді, коли простір обмежений або макет вимагає більш компактного формату — наприклад, у вузьких розміщеннях, дописах у соцмережах чи на цифрових екранах — де повний логотип усе ще має залишатися чітко видимим.

Другий логотип HeyGen

HeyGen починався з простої ідеї — зробити створення відео легким і беззусильним. Сьогодні ми змінюємо підхід до сторітелінгу за допомогою ШІ, надаючи змогу кожному створювати високоякісні відео без обмежень.

Третинний логотип HeyGen

Символ HeyGen

Партнерства

Коли Ви розміщуєте логотип HeyGen поруч із логотипом партнера, обидва мають виглядати візуально збалансованими та однаковими за розміром. Зберігайте однакові відступи між ними — приблизно на ширину одного значка HeyGen. Логотип HeyGen завжди має бути ліворуч, а логотип партнера або спонсора — праворуч. Обидва логотипи повинні бути горизонтально вирівняні по центру в межах макета. За можливості використовуйте єдине колірне оформлення для обох логотипів, щоб створити візуальну гармонію. Якщо логотип партнера потрібно залишити в його оригінальних кольорах, використовуйте білий логотип HeyGen на тлі з палітри партнера, щоб зберегти контраст і цілісність.

Настанови щодо використання торговельної марки HeyGen

Ці Правила використання торговельних марок («Правила») створені, щоб допомогти партнерам, ліцензіатам, медіа та іншим уповноваженим третім сторонам («Ви») коректно використовувати бренд-активи HeyGen — зокрема наші логотипи, торговельні марки, сервісні знаки, назви продуктів та будь-які інші позначення, що ідентифікують продукти чи послуги HeyGen («Бренд-активи HeyGen»).
Ви можете використовувати Бренд-активи HeyGen лише відповідно до цих Правил та HeyGen Style Guide. Будь-яке використання поза цими умовами не дозволяється. HeyGen залишає за собою право оновлювати або змінювати ці Правила в будь-який час.

Право власності та використання

Брендові активи HeyGen є цінною інтелектуальною власністю, що належить виключно HeyGen. Використовуючи або посилаючись на будь-який брендовий актив HeyGen, Ви погоджуєтеся:

  • Дотримуйтесь цих рекомендацій і Умов надання послуг HeyGen.
  • Підтвердіть, що HeyGen є єдиним власником усіх бренд-активів.
  • Уникайте оскарження чи перешкоджання правам HeyGen.
  • Переконайтеся, що вся ділова репутація, створена завдяки використанню HeyGen Brand Assets, приносить користь HeyGen.


HeyGen залишає за собою право в будь-який час переглядати, як Ви використовуєте її бренд-активи, і може на власний розсуд відкликати або змінити надані дозволи.
Якщо у Вас є окрема письмова угода з HeyGen — наприклад, партнерська або афілійована угода, — у разі будь-яких суперечностей саме умови цієї угоди мають переважну силу над цими Настановами.

До бренд-активів HeyGen належать:

  • Словесний знак HeyGen
  • Логотип HeyGen (горизонтальна та вертикальна версії)
  • Іконка HeyGen
  • Назви продуктів HeyGen, слогани та рекламні гасла

Усі торговельні марки, логотипи та пов’язані з ними ідентифікатори бренду є власністю HeyGen Inc. і можуть бути зареєстровані у Сполучених Штатах та інших юрисдикціях.

Що варто і чого не варто робити

Робіть:

  • Використовуйте лише найактуальніші, затверджені версії бренд-активів HeyGen, наведені в HeyGen Style Guide.
  • Відображайте логотип HeyGen з правильними відступами та пропорціями.
  • Чітко вказуйте Ваші відносини з HeyGen, коли посилаєтеся на наш бренд.

Не:

  • Змінюйте бренд-активи HeyGen будь-яким чином (наприклад, змінюйте кольори, спотворюйте пропорції, обрізайте або додавайте ефекти).
  • Поєднуйте бренд-активи HeyGen із власним логотипом або фірмовим стилем — вони завжди мають залишатися окремими й виразно відмінними.
  • Використовуйте торговельні марки або логотипи HeyGen як частину власної назви, продукту, послуги чи домену.
  • Наслідувати вигляд, стиль або дизайн вебсайту HeyGen, інтерфейсу чи маркетингових матеріалів.
  • Використовувати будь-який бренд-актив HeyGen у спосіб, що створює враження спонсорства, схвалення або партнерства без письмового дозволу.
  • Не використовуйте торговельні марки HeyGen як іменники чи дієслова. Завжди поєднуйте їх із загальним описом (наприклад, «платформа для відео зі ШІ HeyGen®»).

Питання

Якщо Ви не впевнені, як використовувати Brand Assets HeyGen, або Вам потрібне погодження для конкретного випадку використання, зверніться на адресу [email protected].

