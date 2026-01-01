Так. Інструмент працює з довгими записами, зокрема повними епізодами подкастів, вебінарами та інтерв’ю у форматі відео, в межах одного завантаження. Він обробляє весь файл без поділу на фрагменти, тож Ваш монтаж залишається в одному місці — від початку й до експорту.