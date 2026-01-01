Очищення мовлення зі ШІ для бездоганних дублів відео
Перетворюйте сирі голосові записи на відшліфоване відео без різких склейок. Speech Cleanup прибирає слова-паразити, паузи, дублі та фоновий шум з аудіо- й відеофайлів, а потім поєднує відеоряд так, що кожен монтажний перехід стає непомітним.
Можливості AI Speech Cleanup
Видалення слів-паразитів та «е-е» під час завантаження
Інструмент виявляє та видаляє «ее», «ну», «типу», «знаєте» й подібні слова-паразити одразу після завантаження. Він працює з довгими подкастами, короткими роликами для соцмереж і відео з ведучим у будь-якому поширеному форматі, тож Ваше мовлення звучить впевнено й чітко без перезапису жодної репліки.
Невидиме візуальне зшивання між склейками
Обрізає аудіо й перебудовує кадри навколо кожного монтажу. Там, де інструменти лише для аудіо залишають різкі стрибки у відео, Speech Cleanup згладжує мікрорухи між склейками, тож фінальний результат виглядає як один чистий безперервний дубль, а не зшитий докупи mp4.
Вбудований засіб для видалення фонових шумів
Вбудований інструмент для видалення фонових шумів одночасно прибирає гул приміщення, шум мікрофона та сторонні звуки разом із заповнювачами пауз. Один аплоуд, один експорт, без ланцюжка з окремого покращувача аудіо, генератора субтитрів і відеоредактора, щоб отримати звук студійної якості.
Виправлення фальстартів і невдалих дублів
Усуває повторні дублі, перезапущені фрази та моменти «давайте спробую ще раз» у кожному кліпі на Вашій таймлайні. Позначте вдалий дубль, і інструмент вставить його в монтаж, відкинувши невдалу версію та зберігши природний ритм усього відео.
Обрізання довгих пауз і тиші
Інструмент скорочує довгі паузи, вдихи та «мертві» проміжки в усьому завантаженому матеріалі, не роблячи Ваш голос поспішним чи роботизованим. Він також покращує звучання збережених фрагментів, тож готовий подкаст або відео сприймається по-людськи, а не як машинний монтаж.
Варіанти використання для очищення мовлення
Відеоепізоди подкасту для YouTube
Record raw and ship clean. The tool turns a 90-minute video podcast recording into a publish-ready episode, removing fillers and dead air so the final cut feels tight on YouTube and Spotify without any manual editing work on the video.
Talking-head відео для YouTube-креаторів
Skip the re-shoots. Read your script naturally, let the tool remove every "um" and false start across the upload, and export a confident on-camera take you can pair with text to video for fully scripted segments.
Онлайн-курси та навчальні туторіали
Course recordings are full of self-corrections and retakes. Clean them up in a single pass so your educational video flows lesson-to-lesson without learners spotting the edits, the cuts, or the production gaps between each take.
Записи демонстрацій продажів і продукту
Demo recordings rarely land on the first try, even with a script. The tool removes the hesitations and "let me show you that again" moments across the whole video, leaving a polished walkthrough you can drop into emails and decks.
Короткі відео для соцмереж, Reels і TikTok
Cut faster, post faster. A ten-minute raw recording becomes a sub-sixty-second short with the rambling removed and the visuals locked in sync, ready for YouTube Shorts, TikTok, and Instagram Reels without manual trimming on the timeline.
Запис інтерв'ю та вебінарів
Multi-speaker interviews are filler-word minefields with cross-talk and overlapping audio between speakers. The tool handles each speaker independently, removes stutters and dead air across both tracks, and keeps the conversation moving without choppy jump cuts.
Як працює очищення мовлення за допомогою ШІ
Очистіть будь-який запис мовлення за чотири кроки — від завантаження сирого аудіо чи відео до перегляду й отримання готового до публікації очищеного файлу.
Завантажте аудіо або відео
Завантажте аудіо- або відеофайл. Підтримуються mp4, mov, mp3 та wav для довгих форматів.
Виберіть параметри очищення
Увімкніть або вимкніть слова-паразити, довгі паузи, фоновий шум і повторні дублі перед обробкою.
Перегляньте кожне редагування
Перегляньте очищений монтаж. Пропускайте або відновлюйте будь-яке редагування. ШІ показує кожну зміну, перш ніж Ви її затвердите.
Експортуйте очищений файл
Експортуйте відшліфований файл mp4 або аудіо. Завантажте його, поділіться ним або передайте на переклад чи покращення якості.
Поширені запитання (FAQ)
Що таке очищення мовлення за допомогою ШІ та як воно працює у відео?
Очищення мовлення за допомогою ШІ — це автоматичне очищення аудіо, яке прибирає слова-паразити, паузи, невдалі початки фраз і фоновий шум із голосового запису. HeyGen аналізує Ваше аудіо або відео, виявляє кожен такий елемент, видаляє його й відновлює візуальні переходи так, щоб монтаж виглядав безперервним.
Чи не з’являться помітні стрибки монтажу в моєму відео, якщо прибрати слова-паразити?
Ні. У цьому й полягає ключова відмінність між Speech Cleanup та інструментами очищення лише аудіо. Коли конкуренти видаляють слово-паразит із відео, зображення різко смикається. HeyGen відтворює кадри між склейками, тож обличчя, що говорить, виглядає безперервним, навіть після десятків правок.
Чим HeyGen Speech Cleanup відрізняється від Adobe Enhance Speech або Cleanvoice AI?
Adobe Enhance Speech зосереджується на покращенні мовлення та якості аудіо. Cleanvoice AI — це безкоштовний AI-інструмент для очищення голосу, який прибирає слова-паразити з подкастів. HeyGen Speech Cleanup робить і те, й інше, а ще працює з відео, тож склейки з говорячою головою залишаються непомітними на екрані.
Чи можу я переглянути й затвердити кожне редагування перед експортом відео?
Так. Speech Cleanup показує кожне виявлене слово-паразит, паузу та шумовий фрагмент у вікні попереднього перегляду. Пропускайте, відновлюйте або приймайте кожен із них. Нічого не буде видалено без Вашого підтвердження, що допомагає уникнути надто агресивних автоматичних обрізань, притаманних іншим інструментам очищення.
Чи працює інструмент із довгими записами подкастів і вебінарів?
Так. Інструмент працює з довгими записами, зокрема повними епізодами подкастів, вебінарами та інтерв’ю у форматі відео, в межах одного завантаження. Він обробляє весь файл без поділу на фрагменти, тож Ваш монтаж залишається в одному місці — від початку й до експорту.
Чи може він прибирати фоновий шум, а також слова-паразити й паузи?
Так, за один прохід. Інструмент використовує вбудоване видалення шуму разом із прибиранням слів-паразитів, обрізанням довгих пауз і відновленням дублів, тож Вам не потрібно спочатку завантажувати свій безкоштовний голосовий запис до окремого аудіо-покращувача.
Чи мій голос і надалі звучатиме природно й по-людськи після очищення?
Так. Інструмент вирізає паузи та слова-паразити, не стискаючи Вашу подачу, і застосовує легке покращення мовлення для підвищення чіткості голосу. Якщо дублікат не вдається врятувати, просто перезапишіть репліку за допомогою клонування голосу зі ШІ з використанням Вашого власного клонованого голосу.
Які формати аудіо- та відеофайлів підтримуються для завантаження й експорту?
Завантажуйте аудіофайли у форматах mp3, wav або mov, а також відео в більшості поширених форматів. Експортуйте очищене відео з вбудованим аудіо або як окремий аудіофайл, якщо Вам потрібна лише очищена голосова доріжка для подкасту чи озвучування.
Чи можу я запустити інструмент на відео неанглійською мовою?
Так. Він виявляє слова-паразити та паузи кількома мовами. Після обробки пропустіть файл через AI-відео перекладач, щоб зробити дубляж 175+ мовами із синхронізацією губ, тож один очищений запис перетворюється на багатомовний ресурс.
Чим це відрізняється від інших інструментів для редагування відео зі ШІ?
Інші інструменти для відео зі ШІ або лише очищують аудіо (залишаючи різкі склейки), або повністю відтворюють сцену з тексту. Цей робочий процес — єдиний, який зберігає Ваш реальний дублікат у кадрі й очищує його так, як це зробив би живий редактор, без потреби у повторному зніманні чи штучній заміні.
Чи є безкоштовний пробний період або спосіб спочатку почистити аудіо безкоштовно?
Так. HeyGen пропонує безкоштовний тариф, тож Ви можете спочатку очистити запис на реальному файлі без потреби в банківській картці. Платні тарифи відкривають доступ до довших завантажень, експорту вищої якості та повного робочого процесу AI відео генератор.
Чи справді очищення мовлення за допомогою ШІ економить час відеокреаторам на практиці?
Так. Креатори на кшталт Anton Voroniuk щотижня заощаджують 15,5 години й зменшують витрати на виробництво у 40 разів, поєднуючи редактор відео зі ШІ з автоматичним очищенням, а не вручну обрізаючи кожен дубль.
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