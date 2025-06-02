Текстовий редактор робить використання AI-відео генератора таким же простим, як написання документа. Ви можете керувати тоном, подачею, жестами та емоціями — усе в єдиній зручній платформі. Це про рішення для створення відео зі ШІ, розроблені для людяного, історійного досвіду. Більше не потрібно обирати між швидкістю та якістю.
Коментарі
Додавайте коментарі безпосередньо в платформі, щоб плавно співпрацювати з командою та забезпечити, що відгуки фіксуються й враховуються в режимі реального часу.
Тегування
Позначайте користувачів у відео зі ШІ, спрощуючи співпрацю та гарантуючи, що члени команди узгоджені й отримують сповіщення про важливі оновлення та відгуки.
Багатокористувацьке редагування
Багатокористувацьке редагування дає змогу командам працювати разом, ділитися ідеями, вносити правки та спільно вдосконалювати відео зі ШІ.
Єдиний AI-відеоредактор, який дає Вам повний творчий контроль
Надайте своїй команді повну потужність HeyGen із вбудованими засобами конфіденційності, керування та безпеки. Масштабуйте свій робочий простір без зусиль завдяки гнучким місцям, кредитам і адміністративним налаштуванням.
Створюйте миттєво з результатами студійної якості
Детально налаштовуйте, як подається Ваш сценарій. Завдяки технології клонування голосу зі ШІ Ви можете контролювати наголос і інтонацію окремих слів і фраз, створюючи виразне та потужне голосове виконання для Вашого AI-аватара, якому не зрівняється жоден інший AI відео генератор.
Створюйте миттєво зі студійною якістю результату
Додайте автентичності до Вашого відео зі ШІ за допомогою віддзеркалення голосу (speech-to-speech). Завантажте свій запис, щоб керувати темпом, емоціями та тоном Вашого цифрового двійника, забезпечуючи природне звучання й відповідність Вашій особистості.
Створюйте миттєво з результатами студійної якості
Зробіть аватарів більш «живими» за допомогою нашого AI-відеоредактора. Беземоційні, неживі аватари більше не працюють. Завдяки Gesture Control Ви можете прив’язати природні рухи до сценарію — від жестів руками до міміки — щоб Ваші відео зі ШІ виглядали динамічними та захопливими.
Створюйте миттєво з результатами студійної якості
Будьте впевнені перед публікацією. Одна з найбільших проблем під час створення відео зі ШІ — це невідомість, як виглядатиме фінальне відео, доки його не буде створено. Реалістичні попередні перегляди розв’язують це, показуючи рух аватара в прев’ю та даючи змогу все підкоригувати перед фінальним рендерингом.
Усі Ваші відеопотреби в одному місці
З цим AI-відео генератором Ви маєте все необхідне, щоб швидко й легко створювати захопливі, професійні навчальні відео. Ось чому ця платформа є найкращим вибором для створення відео зі ШІ:
Автоматичні субтитри
Автоматично додавайте стилізовані субтитри з настроюваними шрифтами, розмірами та кольорами, щоб підвищити залученість. Субтитри беруться безпосередньо з Вашого сценарію в AI Studio, надаючи Вам повний контроль над таймінгом і точністю тексту.
Брендовий набір
Завантажте ключові елементи свого бренду: логотипи, кольори, шрифти, зображення та відео. Підтримуйте цілісність бренду в усіх своїх проєктах, надаючи користувачам акаунта змогу легко застосовувати Ваш фірмовий стиль до відео зі ШІ.
B-roll елементи
Надайте Вашим відео преміальний вигляд завдяки вбудованим b-roll елементам. Створюйте якісні відео від початку й до кінця, не переходячи між різними інструментами. Новий редактор містить такі можливості, як переходи між сценами, стокові зображення від Getty, фонову музику та багато іншого.
Поширені запитання про AI Studio
Які можливості пропонує AI Studio для створення відео?
AI Studio пропонує такі можливості, як рух аватара, керування жестами та природне налаштування голосу, щоб забезпечити інтуїтивний і потужний досвід створення відео. Досліджуйте ці та інші функції, щоб побачити, як AI Studio може змінити Ваші відеопроєкти.
Як мені забезпечити, щоб моє відео зі ШІ звучало так само, як я?
Завдяки Voice Mirroring Ви можете завантажити запис, щоб синхронізувати темп, емоції та тон Вашого цифрового двійника з Вашим власним голосом.
Що таке Gesture Control в AI Studio?
Gesture Control дає змогу прив’язати природні рухи, як-от жести руками та міміку, до Вашого сценарію, щоб зробити відео більш виразними.
Як AI Studio сприяє командній співпраці?
AI Studio забезпечує командну співпрацю завдяки таким можливостям, як коментарі, тегування та багатокористувацьке редагування, що робить комунікацію й обмін відгуками безперебійними. Дізнайтеся, як ці інструменти командної роботи в цифрових медіа можуть підвищити продуктивність і креативність.
Чи можу я налаштовувати субтитри у своїх відео?
Так, Ви можете додати автоматичні субтитри з можливістю налаштування шрифтів, розмірів і кольорів безпосередньо зі свого сценарію в AI Studio, що забезпечує гнучкість і креативність у Ваших відеопроєктах.
