HeyGen + Tolstoy
Tolstoy, işletmelerin etkileşimi, dönüşümleri ve müşteri etkileşimini artırmak için kişiselleştirilmiş, kendi yolunuzu seçebileceğiniz video deneyimleri oluşturmalarına olanak tanıyan etkileşimli bir video platformudur.
Kullanım alanları
Sizin gibi işletmelerin, video oluşturmayı ölçeklendirmek ve büyümeyi hızlandırmak için Tolstoy ve HeyGen'i nasıl kullandığını görün.
Etkileşimli satış hunileri
HeyGen’in YZ avatarlarını kullanarak Tolstoy içinde izleyicileri kişiselleştirilmiş, etkileşimli satış yolculuklarında yönlendirin; yanıtlarına göre potansiyel müşterileri nitelendirin, itirazlarını giderin ve onları doğru ürüne veya temsilciye yönlendirin.
Müşteri işe alımı ve destek
HeyGen videolarıyla adım adım yönergeler sunan, müşterilerin ihtiyaç duydukları yardımı alırken ilgisiz bilgilerle bunalmadan ilerleyebilecekleri, kendi yolunu seçebildikleri onboarding deneyimleri oluşturun.
İşe alım ve aday etkileşimi
Adayların deneyim sırasında yaptıkları seçimlere göre roller, şirket kültürü ve sonraki adımlar hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olan, HeyGen avatar tanıtımları ve soru-cevap bölümleri içeren etkileşimli video akışları oluşturun.
