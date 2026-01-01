Pabbly + HeyGen
Pabbly, işletmelerin uygulamaları bağlamasına, iş akışlarını otomatikleştirmesine ve pazarlama, faturalama ile form süreçlerini kod yazmadan yönetmesine yardımcı olan bir otomasyon ve entegrasyon platformudur.
Kullanım alanları
Sizin gibi işletmelerin, video oluşturmayı ölçeklendirmek ve büyümeyi hızlandırmak için Pabbly ve HeyGen'i nasıl kullandığını görün.
Otomatik potansiyel müşteri takip videoları
Formlar, CRM'ler veya Pabbly üzerinden bağlanan e-posta kayıtlarıyla yeni bir potansiyel müşteri yakalandığında HeyGen'den kişiselleştirilmiş YZ video mesajları tetikleyin; etkileşimi ve dönüşümü artırın.
Müşteri işe alımı ve etkileşimi
Bir satın alma veya kayıt işleminden sonra, olayı izlemek için Pabbly'yi ve insan benzeri, ölçeklenebilir video içeriği oluşturmak için HeyGen'i kullanarak otomatik olarak özel onboarding veya hoş geldiniz videoları gönderin.
Olay odaklı video kampanyaları
Pabbly'yi, web semineri kayıtları, form gönderimleri veya plan yükseltmeleri gibi kullanıcı eylemlerini izlemek ve doğru anda bilgilendirmek, eğitmek veya çapraz satış yapmak için hedefli HeyGen videolarını tetiklemek amacıyla kullanın.
